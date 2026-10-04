Могут ли прекратить выплату пенсии после идентификации? Как проверить статус и не остаться без выплат

После прохождения видеоидентификации Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет до 10 календарных дней на принятие решения об установлении личности, а сообщить о результате должен не позднее чем в течение трех рабочих дней после его принятия. Если ответ по электронной почте еще не поступил, пенсионер может самостоятельно проверить текущий статус в разделе "Моя идентификация" в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Видео дня

Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Физическая идентификация необходима для подтверждения того, что пенсию, страховую или иную предусмотренную выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

Одним из способов пройти процедуру является видеоконференция с сотрудником Пенсионного фонда. Однако завершение видеозвонка еще не означает, что решение будет принято в тот же день.

После беседы специалисты должны проверить полученные документы и сведения и только после этого подтвердить прохождение идентификации. Поэтому отсутствие письма в течение нескольких дней после видеоконференции само по себе не означает, что человек не прошел проверку или что ему перестанут выплачивать пенсию.

Сколько ждать после видеоидентификации

Во время видеоконференции получатель выплаты должен подтвердить свою личность. Для этого человек предъявляет необходимые документы и отвечает на вопросы сотрудника Пенсионного фонда. Однако процедура не заканчивается сразу после завершения видеосвязи.

Далее полученные данные обрабатывают специалисты ПФУ. Они проверяют информацию и принимают решение об установлении личности. На этот этап отводится до 10 календарных дней с момента проведения видеоконференции. То есть если пенсионер прошел видеоидентификацию, например, несколько дней назад и до сих пор не получил ни одного уведомления, это еще может укладываться в установленные сроки.

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Когда ПФУ должен сообщить о решении

После того как решение будет принято, Пенсионный фонд должен уведомить о нем получателя выплаты. На это предусмотрено еще не более трех рабочих дней. Таким образом, между самим видеозвонком и получением уведомления о результате может пройти около двух недель с учетом выходных.

Именно поэтому пенсионерам не стоит ожидать подтверждения сразу после завершения видеоконференции. Сначала ПФУ проводит проверку, после чего формирует результат и уведомляет о нем человека. Отсутствие уведомления в течение первых дней после видеосвязи не является автоматическим признаком проблем с пенсией.

Главные истории дня

Пока длится установленный для рассмотрения срок, документы и информация, полученная во время видеоконференции, могут находиться на проверке. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на дату прохождения идентификации.

Если с тех пор еще не прошло 10 календарных дней, решение может просто находиться на этапе обработки. Кроме того, даже после его принятия уведомление может поступить не в тот же день – на информирование предусмотрено до трех рабочих дней. Таким образом, сам факт отсутствия электронного письма не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.

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Где проверить результат до того, как придет письмо

Ждать отдельного уведомления от Пенсионного фонда необязательно. Информацию о прохождении идентификации можно проверить самостоятельно через веб-портал электронных услуг ПФУ. После авторизации нужно перейти в личный кабинет.

Там доступен раздел "Моя идентификация", в котором отображается актуальный статус процедуры. Таким образом, если электронного письма еще нет, но человек хочет убедиться, что его видеоконференция была учтена и проверка проводится, стоит в первую очередь просмотреть информацию именно в этом разделе.

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При подаче заявления на проведение видеоидентификации человек указывает свои контактные данные. После принятия решения информацию могут отправить на указанный электронный адрес. В то же время результат отображается и в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Поэтому, если сообщение на электронную почту не поступило, это еще не означает, что решения нет. Стоит проверить личный кабинет ПФУ, а также папки "Спам" или "Нежелательная почта" в своем почтовом ящике.

Зачем вообще нужна физическая идентификация

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Цель процедуры – подтвердить, что получатель выплаты жив и именно он получает средства, которые ему назначены. Идентификация касается не только пенсионеров. Порядок проведения физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи Пенсионный фонд утвердил еще в ноябре 2023 года.

Данная процедура распространяется, в частности, на пенсионеров, судей в отставке, а также на получателей страховых и других социальных выплат в тех случаях, когда законодательством предусмотрена необходимость такого подтверждения. Видеоконференция стала одним из способов пройти процедуру дистанционно – без личного посещения сервисного центра.

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Как проходит видеоидентификация

Во время видеосвязи сотрудник Пенсионного фонда должен убедиться, что общается именно с получателем выплаты. Человеку необходимо предъявить документы и ответить на вопросы, которые помогают подтвердить его личность.

После этого информация не просто автоматически попадает в систему как подтвержденная. Специалисты ПФУ дополнительно обрабатывают полученные данные. Именно этим объясняется промежуток до 10 календарных дней между видеоконференцией и окончательным решением.

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Если после видеоконференции прошло больше времени, чем предусмотрено для рассмотрения и уведомления, а информации о результате нет, в первую очередь стоит зайти в личный кабинет ПФУ. В разделе "Моя идентификация" нужно проверить текущий статус процедуры.

Также стоит проверить электронную почту, указанную при подаче заявления. Если информации нет и там, а предусмотренные сроки уже истекли, целесообразно обратиться в Пенсионный фонд для уточнения результата.

Пенсионеры и другие получатели выплат могут подтвердить личность не только посредством видеоконференции. Один из вариантов – личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда.

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Также предусмотрена возможность пройти процедуру через уполномоченные банковские учреждения. Для украинцев, находящихся за пределами страны, существует возможность подтвердить личность через дипломатическое представительство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут не выплачивать большую часть пенсии – причем без нарушения закона. Однако не всем – речь идет о тех пенсионерах, которые находятся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении или заведении. Тем не менее даже в таком случае человека не оставят полностью без выплаты – как минимум 25% от размера пенсии он все же получит.