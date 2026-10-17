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Пенсионный фонд обнародовал данные о количестве "особых" пенсионеров: десятки тысяч человек ежемесячно получают пенсию от 30 тыс. грн

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read1 мин
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Иллюстрация — деньги, выплата
Иллюстрация на тему пенсий в Украине

В Украине по состоянию на 1 октября почти 27 тыс. пенсионеров получают ежемесячную выплату в размере от 30 тыс. грн. Самая большая же пенсия традиционно у судей (пожизненное денежное содержание). В среднем 4048 судей в отставке получают от ПФУ по 114,9 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных ПФУ. Так, средняя пенсия по стране составляет 7287,8 грн. В то же время , если рассчитать среднюю пенсию среди тех, кто ежемесячно получает от 30 тыс., то эта цифра составит 48,3 тыс. грн.

Отдельные категории пенсионеров могут получать выплаты, превышающие общий максимальный размер пенсии. Речь идет прежде всего о судьях в отставке, которым назначается ежемесячное пожизненное денежное содержание, а также о некоторых бывших должностных лицах и военных, чьи выплаты регулируются специальными законами.

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Пожизненное денежное содержание судьи рассчитывается с учетом судейского вознаграждения и стажа, а его размер при определенных условиях может составлять 50–90 % соответствующего вознаграждения. Такие выплаты могут достигать сотен тысяч гривен в месяц. В частности, в предыдущих материалах фигурировала бывшая председательница Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, которой начисляли около 390 тыс. грн ежемесячно.

Для большинства пенсионеров общее ограничение составляет десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 25 950 грн в месяц. В то же время для пенсий, назначенных в соответствии со специальными законами, предусмотрены отдельные правила. В частности, во время военного положения к части выплат, превышающих установленный порог, применяются понижающие коэффициенты. Это касается, в частности, отдельных пенсий прокуроров и других категорий специальных пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.

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