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Пенсии в Украине с 1 ноября: кому и как пересчитают

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
1,2 т.
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными руками
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными руками. Источник: Создано с помощью ИИ

В Украине с 1 ноября общего перерасчета пенсий не будет. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет в связи с достижением возрастных групп, которые имеют право на надбавку. При этом стоит знать особенности расчета такого перерасчета. 

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В частности, право на доплату возникает автоматически в месяце, когда пенсионер достигает определенной возрастной отметки:

  • 300 гривен начисляют лицам от 70 до 74 лет включительно,
  • 456 гривен – гражданам в возрасте 75-79 лет,
  • а пенсионерам от 80 лет и старше – 570 гривен.

При достижении новой возрастной категории суммы надбавок не суммируются, а лишь пересчитываются на разницу (например, при переходе с 70 до 75 лет доплата увеличивается на 156 грн). Обращаться в ПФУ или подавать заявления не нужно, однако есть существенное условие: возрастную надбавку выплачивают только тем гражданам, чей общий размер пенсии со всеми другими доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн.

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Отметим, в Украине миллионы пенсионеров получают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии после достижения 70, 75 и 80 лет.

Какие пенсии получают украинцы

Средняя пенсия работающих пенсионеров за этот период увеличилась с 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Это на 25,01 грн больше, чем в июле.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2026 года пенсии назначали по следующим основаниям:

  • по возрасту – 72,25%;
  • по инвалидности – 15,12%;
  • в случае потери кормильца – 7,10%;
  • за выслугу лет – 5%;
  • социальные пенсии – 0,49%;
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.

Наибольшая доля приходится на пенсии по возрасту – более 72% от общего количества.

Следует учитывать, что средняя пенсия не означает, что именно такую сумму получает большинство украинцев. Фактические выплаты отличаются в зависимости от стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств.

По состоянию на 1 октября 2026 года более половины украинских пенсионеров получали свыше 5 тыс. грн в месяц. В частности, 36,63% получали пенсии от 5 тыс. до 10 тыс. грн, а еще 19,02% – свыше 10 тыс. грн. В то же время выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн получали 23,79% пенсионеров.

  • До 3 000 грн – 3,40%.
  • От 3 001 до 4 000 грн – 23,79%.
  • От 4 001 до 5 000 грн – 17,16%.
  • От 5 001 до 10 000 грн – 36,63%.
  • Более 10 000 грн – 19,02%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году минимальную пенсию планируют повысить с 2595 до 2878 грн. Увеличение составит 283 грн, или около 10,9%. В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера, отражающий стоимость основных товаров и услуг по актуальным ценам, уже в июле 2026 года достиг 7455 грн. То есть запланированная минимальная пенсия будет почти в 2,6 раза меньше суммы, необходимой для удовлетворения базовых потребностей.

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