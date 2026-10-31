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Пенсии в Украине с 1 ноября: кому и как могут повысить

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Что стоит знать пенсионерам
Что стоит знать пенсионерам

В Украине с 1 ноября пенсионеры продолжат получать выплаты по действующим правилам. Общего повышения пенсий или нового массового перерасчета с начала месяца не предусмотрено. В то же время сохранятся установленные минимальные пенсионные гарантии и возрастные доплаты.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Последнюю общую индексацию пенсий провели 1 марта 2026 года. Тогда выплаты, подлежавшие перерасчету, увеличили на 12,1%. Максимальная сумма повышения составила 2595 грн, а минимальная доплата по результатам индексации – 100 грн.

Отдельный перерасчет также состоялся в апреле. Он касался пенсионеров, которые продолжают работать и приобрели необходимый страховой стаж или право на учет заработной платы.

Какими будут минимальные пенсии в ноябре

В ноябре продолжат действовать установленные на 2026 год минимальные пенсионные гарантии. Их размер зависит от возраста человека, страхового стажа и статуса получателя.

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В частности:

  • 4213 грн – для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, а также для людей в возрасте от 80 лет с соответствующим страховым стажем;
  • 4050 грн – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет при наличии необходимого страхового стажа;
  • 3725 грн – для пенсионеров в возрасте до 70 лет с необходимым стажем, а также людей с инвалидностью I группы;
  • 3406 грн – для других категорий неработающих пенсионеров, на которых распространяются соответствующие гарантии.
  • Для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы предусмотрены отдельные минимальные выплаты: 11 041,85 грн для I группы, 8838,60 грн – для II группы и 6808,95 грн – для III группы.

Кому будут доплачивать к пенсии

В ноябре также продолжат начислять возрастные доплаты. Их размер зависит от возраста пенсионера:

  • 300 грн – для людей в возрасте от 70 до 75 лет;
  • 456 грн – от 75 до 80 лет;
  • 570 грн – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Такие доплаты назначают автоматически, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако есть ограничение: надбавку начисляют, если общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Если выплата приближается к этой сумме, размер доплаты соответственно уменьшают.

Итак, в ноябре пенсионерам не стоит ожидать нового общего повышения. Выплаты останутся на уровне, установленном после мартовской индексации и последующих перерасчетов, с предусмотренными законодательством надбавками.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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