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Пенсии в Украине с 1 ноября: кому произведут перерасчет

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Иллюстрация — деньги, выплата
Иллюстрация на тему пенсий в Украине

С 1 ноября общего перерасчета пенсий в Украине не предусмотрено. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет в связи с достижением возрастных групп, имеющих право на надбавку.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В частности, право на доплату возникает автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возрастного рубежа:

  • 300 гривен начисляются лицам от 70 до 74 лет включительно,
  • 456 гривен — гражданам в возрасте 75–79 лет,
  • а пенсионерам от 80 лет и старше — 570 гривен.

При достижении новой возрастной категории суммы надбавок не суммируются, а лишь пересчитываются на разницу (например, при переходе с 70 до 75 лет доплата увеличивается на 156 грн). Обращаться в ПФУ или подавать заявления не требуется, однако есть существенное условие: возрастную надбавку выплачивают только тем гражданам, чей общий размер пенсии со всеми другими доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн.

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Отметим, что в Украине миллионы пенсионеров получают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии после достижения 70, 75 и 80 лет.

В чём проблема: как рассчитывают пенсии украинцев

Еще в 2017 году формулу расчета пенсий пересмотрели таким образом, что размер всех новых выплат значительно снизился. Если раньше за каждый год стажа начисляли 1,35% расчетной зарплаты, то сейчас — всего 1%.

Еще одна проблема: для расчета размера пенсии используют не последнюю зарплату, а расчетный заработок. Это средняя заработная плата по стране за последние три года, умноженная на индивидуальный коэффициент. Из-за инфляции и задержек в статистике эта "расчетная" величина всегда значительно ниже фактической зарплаты.

В условиях замораживания основных государственных социальных стандартов ежегодная мартовская индексация остается практически единственной возможностью для повышения пенсий. Однако даже этот механизм работает со сбоями и ограничениями.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.

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