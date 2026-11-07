Пенсии в Украине пересчитают через несколько месяцев: кому и как повысят

В Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В то же время повышение коснется не всех пенсионеров, а размер доплаты за каждый дополнительный год стажа увеличится лишь на 2,83 грн.

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Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год №16000. Согласно статье 6 документа, с 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, должен вырасти на 283 грн, или на 10,9%. Именно этот показатель используют для определения минимального и максимального размеров пенсий, а также ряда надбавок.

Как изменятся минимальная и максимальная пенсии

В случае принятия бюджета в предложенной редакции с 1 января 2027 года изменятся такие показатели:

Минимальная пенсия по возрасту – с 2595 до 2878 грн (на 283 грн).

Максимальная пенсия – с 25 950 до 28 780 грн (на 2830 грн).

Максимальная доплата за один год сверхнормативного стажа – с 25,95 до 28,78 грн (на 2,83 грн).

Отметим, что минимальная пенсия на уровне прожиточного минимума гарантируется прежде всего неработающим пенсионерам, у которых есть необходимый страховой стаж. Для мужчин это 35 лет, для женщин – 30 лет. Для отдельных категорий действуют другие правила и дополнительные гарантии.

В то же время максимальная пенсия по общему правилу ограничивается десятью прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому ее предельный размер в 2027 году должен вырасти до 28 780 грн.

Однако у этого ограничения есть предусмотренные законодательством исключения, а отдельные пенсионеры получают выплаты, значительно превышающие указанную сумму. В частности, это касается некоторых получателей специальных пенсий, добившихся выплат без ограничений в судебном порядке.

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Кому увеличат доплаты за стаж

Помимо минимальных и максимальных пенсий, с 1 января должны пересчитать доплаты за сверхнормативный страховой стаж.

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год работы сверх установленной нормы пенсия увеличивается на 1% ее размера, но не более чем на 1% минимальной пенсии по возрасту.

То есть максимальная доплата за один дополнительный год стажа составит 28,78 грн вместо нынешних 25,95 грн.

Например, если у женщины 40 лет страхового стажа при норме в 30 лет, она может получать надбавку за 10 дополнительных лет. В 2026 году ее максимальный размер составляет 259,50 грн, а с 2027-го может вырасти до 287,80 грн. Таким образом, ежемесячная доплата увеличится на 28,30 грн.

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Если же у человека есть 15 лет сверхнормативного стажа, максимальная надбавка вырастет с 389,25 до 431,70 грн. Разница составит 42,45 грн в месяц.

Важно, что для лиц, которым пенсию назначили до 1 октября 2011 года и не пересчитывали с учетом более позднего заработка, действуют другие нормативы сверхнормативного стажа – более 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

При этом работающим пенсионерам доплату за сверхнормативный стаж с учетом нового прожиточного минимума по общему правилу пересчитают после увольнения с работы.

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Почему повышение пенсий не означает увеличения выплат для всех

Пересмотр прожиточного минимума не означает, что каждый пенсионер автоматически будет получать на 283 грн больше.

Увеличение минимальной пенсии прежде всего влияет на тех, чей размер выплат напрямую зависит от этого показателя. Также могут измениться отдельные надбавки, доплаты и повышения.

Если же пенсия человека уже превышает установленный минимум, а ее составляющие не зависят от прожиточного минимума, повышение с 1 января может быть значительно меньшим или вовсе не состояться.

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Отдельно стоит учесть, что предусмотренная бюджетом минимальная пенсия остается значительно ниже фактической стоимости жизни.

По расчетам Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного лица еще в июле 2026 года составлял 7455 грн.

Итак, даже после повышения до 2878 грн минимальная пенсия будет на 4577 грн меньше этой суммы. Фактически она будет покрывать лишь около 39% минимальных потребностей пенсионера, рассчитанных по июльским ценам 2026 года.

К тому же до января 2027-го товары и услуги могут дополнительно подорожать, из-за чего разрыв между пенсиями и реальными расходами увеличится.

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В то же время проект бюджета предусматривает средства не только на повышение выплат из-за пересмотра прожиточного минимума, но и на ежегодную индексацию пенсий. Ее традиционно проводят в марте, а конкретный коэффициент повышения определяют отдельно.

В настоящее время указанные показатели предусмотрены именно проектом государственного бюджета. Окончательные размеры выплат будут зависеть от редакции закона, которую примет Верховная Рада.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.