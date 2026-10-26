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Пенсии по инвалидности с 1 ноября: сколько гарантированно будут получать украинцы

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
1,8 т.
Иллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощь
Иллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощь. Источник: Getty Images

С 1 ноября 2026 года общего повышения пенсий по инвалидности не предусмотрено, а минимальная выплата, согласно приведенным данным, составляет 2 595 грн, тогда как для военнослужащих, ветеранов войны и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы действуют отдельные гарантии. В зависимости от категории и группы инвалидности минимальные суммы могут превышать 18 тыс. грн, а следующий общий перерасчет пенсий предварительно ожидается весной 2027 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В то же время для разных категорий граждан действуют отдельные правила расчета пенсий и минимальные размеры выплат.

Какой будет минимальная пенсия по инвалидности

Для большинства получателей пенсия по инвалидности рассчитывается в зависимости от размера пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать. Процент определяется в соответствии с установленной группой инвалидности. В частности, применяются такие показатели:

  • I группа инвалидности – 100% пенсии по возрасту;
  • II группа инвалидности – 90% пенсии по возрасту;
  • III группа инвалидности – 50% пенсии по возрасту.
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В то же время для пенсий по инвалидности предусмотрены минимальные гарантии. Согласно приведенным Пенсионным фондом данным, минимальный размер выплаты составляет 2 595 грн.

Однако это не означает, что все украинцы с инвалидностью будут получать одинаковую сумму. Окончательный размер пенсии зависит от индивидуального расчета, а для некоторых категорий законодательство устанавливает особые условия пенсионного обеспечения.

Сколько будут платить военным с инвалидностью

Для военнослужащих, получивших инвалидность, предусмотрены отдельные правила. В частности, для лиц, проходивших срочную военную службу, установлены повышенные минимальные размеры пенсий.

По приведенным данным, для этой категории выплаты начинаются от 7 100 грн для людей с III группой инвалидности. Для получателей с I группой минимальный размер превышает 8 116 грн.

Конкретная сумма зависит от группы инвалидности и правил, по которым назначается пенсия. Поэтому военнослужащим и бывшим военным следует учитывать основания установления инвалидности и свой статус при определении причитающихся выплат.

Какие пенсии предусмотрены для ветеранов войны

Повышенные минимальные гарантии действуют для ветеранов и участников боевых действий, получивших инвалидность вследствие войны. Для них размер ежемесячного пенсионного обеспечения зависит от установленной группы. По приведенным показателям, минимальные выплаты составляют:

  • I группа инвалидности – 18 885 грн;
  • II группа инвалидности – 15 494 грн;
  • III группа инвалидности – 10 625 грн.

Таким образом, для этой категории граждан предусмотрены значительно более высокие суммы по сравнению с общими минимальными гарантиями. При этом право на соответствующий размер выплаты зависит от того, относится ли человек к категории, для которой установлены такие специальные условия.

Сколько получают украинцы с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы

Специальные правила пенсионного обеспечения действуют и для граждан, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой. Согласно приведенным данным, минимальные пенсионные выплаты для этой категории составляют от 6 813 грн для людей с инвалидностью III группы до 11 048 грн для людей с инвалидностью I группы.

Для непосредственных участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрен отдельный порядок исчисления пенсий. При определенных законодательством условиях расчет может осуществляться с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы.

Однако такая формула применяется не автоматически ко всем людям, пострадавшим в результате аварии. При определении суммы учитываются статус человека, обстоятельства установления инвалидности и требования законодательства.

Повышение пенсий по инвалидности в ноябре

Масштабного повышения пенсий по инвалидности с 1 ноября 2026 года не ожидается. Предыдущая плановая индексация состоялась в марте 2026 года, а следующий перерасчет, согласно предварительным ожиданиям, может состояться весной 2027 года.

В то же время отсутствие общего повышения не означает, что сумма выплаты каждого пенсионера останется неизменной при любых обстоятельствах. На общий размер пенсионного обеспечения могут влиять предусмотренные законодательством доплаты и надбавки, если человек соответствует условиям их получения.

В частности, для пенсионеров в возрасте от 70 лет предусмотрены возрастные надбавки. Согласно приведенным данным, их размер составляет от 300 до 570 грн в зависимости от возраста и установленных условий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские пенсионеры могут потерять отдельные доплаты из-за изменения возраста ребенка, переезда из горного населенного пункта, несоответствия условиям назначения или неточностей в документах о страховом стаже. Чтобы не потерять положенные средства и избежать переплат, важно своевременно обращаться за назначением пенсии и сообщать Пенсионному фонду (ПФУ) об изменениях, которые могут повлиять на выплаты.

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