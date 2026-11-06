Пенсия по инвалидности II группы: с какой даты начинают начислять выплату

В Украине в 2026 году пенсию по инвалидности II группы назначают со дня установления инвалидности, если обратиться за ней в течение трех месяцев. При более позднем обращении выплату начисляют со дня подачи заявления. Именно этот срок определяет, получит ли человек деньги за период до обращения.

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Об этом свидетельствует разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) об условиях назначения пенсий по инвалидности. Для оформления выплаты из солидарной системы учитывают:

установленную группу;

страховой стаж;

срок, на который установлена инвалидность.

Пенсия по инвалидности: какие три месяца влияют на выплату

Чтобы определить начало выплаты, нужно сопоставить две даты: день установления инвалидности и день обращения за пенсией. При своевременной подаче заявления между ними остается период, за который пенсию также начислят. Поэтому человеку, оформляющему выплату после установления II группы, в первую очередь нужно проверить:

дату, зафиксированную в решении об инвалидности;

дату своего обращения в Пенсионный фонд.

"Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление о назначении пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности", – разъясняет Пенсионный фонд Украины.

Согласно этой норме начисление за прошлый период связано с конкретным условием – соблюдением трехмесячного срока. Если заявление подано в его пределах, начальной датой будет день установления инвалидности, хотя само обращение состоялось позже.

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Если три месяца уже прошли, применяют другое начало начисления – день обращения за пенсией. Согласно этому правилу время между установлением инвалидности и более поздним заявлением не входит в период назначения

В то же время заявитель должен соответствовать условиям назначения пенсии, в частности требованиям к страховому стажу. Группа инвалидности определяет условия и размер выплаты.

Какой страховой стаж нужен для II группы

Для пенсии из солидарной системы необходимы установленная инвалидность и страховой стаж соответствующей продолжительности. В разъяснении на 2026 год Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области приводило отдельную возрастную шкалу для II и III групп. В целом она охватывает требования от одного до 15 лет стажа, поэтому одинаковой минимальной продолжительности для всех заявителей нет:

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для возраста до 23 лет необходим один год страхового стажа;

в 24-26 лет – два года;

в 27-28 – три;

в 29-31 – четыре;

в 32-33 – пять;

в 34-35 лет – шесть лет;

в 36-37 лет – семь;

в 38-39 лет – восемь;

в 40-42 года требуется девять лет страхового стажа;

в 43-45 – 10;

в 46-48 – 11;

в 49-51 – 12;

в 52-55 лет – 13 лет,

в 56-59 лет – 14;

60 лет и больше – 15 лет.

Эти возрастные границы следует сопоставить с данными заявителя, прежде чем определять, выполнено ли условие для назначения выплаты. При подготовке документов важно охватить все периоды, подтверждающие необходимую продолжительность стажа, в частности те, что были приобретены до введения персонифицированного учета.

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"Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия назначается независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа", – пояснили в ПФУ.

Отдельное исключение в отношении стажа предусмотрено для инвалидности вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья во время массовых акций гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Условием является обращение за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года. При таких обстоятельствах пенсию также назначают независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа.

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По общим правилам солидарной системы размер пенсии для человека с инвалидностью II группы составляет 90% пенсии по возрасту, рассчитанной для него. Таким образом, для расчета используют индивидуальный показатель пенсии по возрасту – сумма в гривнах зависит от расчета конкретной пенсии. Поэтому установление одинаковой группы не означает одинакового размера выплаты для всех ее получателей.

Какие документы нужны для назначения пенсии по инвалидности II группы

Для оформления пенсии по инвалидности подают паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Если менялись фамилия, имя или отчество, нужен документ, подтверждающий изменение. При необходимости добавляют свидетельства о рождении детей. Согласованные персональные данные в документах важны для рассмотрения заявления вместе с подтверждениями стажа и сведениями об установленной инвалидности.

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Отдельное внимание следует уделить страховому стажу, приобретенному до 01.01.2004 года. В перечне ПФУ для его подтверждения названы трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении по дневной форме и другие документы, если они не оцифрованы.

В разъяснении на 2026 год среди документов об инвалидности предусмотрены и выписка из акта осмотра МСЭК, и выписка из решения экспертной команды. Для определения начала выплаты имеют значение сведения о дате установления инвалидности, а для продолжительности назначения – срок ее установления.

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Подать документы можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал Дія. Личное обращение принимают в любом сервисном центре ПФУ независимо от места регистрации или проживания. Для человека, временно проживающего за границей, предусмотрена подача документов по почте в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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