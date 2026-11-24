В декабре 2026 года пенсия для лиц с III группой инвалидности будет оставаться на уровне 50% от выплаты по возрасту, а общий размер помощи для неработающих граждан с низкими начислениями составит не менее 3406 гривен. В то же время для отдельных категорий украинцев, в частности людей с инвалидностью вследствие войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, предусмотрены значительно более высокие минимальные выплаты.

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Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины. Там объясняют, что размер пенсии для людей с III группой инвалидности зависит от величины выплаты по возрасту, а для отдельных категорий граждан законодательством установлены специальные условия пенсионного обеспечения и гарантированные минимальные суммы.

Какая пенсия предусмотрена для III группы инвалидности

Базовая пенсия для украинцев с III группой инвалидности равна 50% от пенсии по возрасту. Соответственно, окончательная сумма зависит от того, какую выплату человек мог бы получать по возрасту.

Если пенсионер не работает и не имеет официальных доходов, государство предусматривает дополнительную финансовую поддержку. В таком случае ежемесячную выплату дополняют до гарантированного уровня – 3406 гривен.

В Пенсионном фонде отдельно обращают внимание, что эта сумма не является одинаковой пенсией для всех людей с III группой инвалидности. Речь идет о минимальной гарантии: доплату начисляют только тогда, когда рассчитанная пенсия не достигает установленного порога.

Какая гарантированная сумма предусмотрена для людей с III группой инвалидности

Для некоторых категорий граждан предусмотрены отдельные правила пенсионного обеспечения, которые позволяют получать значительно больше, чем по общему механизму расчета. В частности, минимальные выплаты составляют:

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лица с III группой инвалидности вследствие войны – 10 625 гривен;

военнослужащие с III группой инвалидности – от 6761 до 7100 гривен;

люди, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, – 6813 гривен.

Таким образом, итоговая сумма зависит не только от установленной группы инвалидности, но и от обстоятельств ее получения и принадлежности к определенной льготной категории.

Стоит ли ждать роста доходов до конца года

В ноябре 2026 года общего повышения пенсий для людей с инвалидностью не запланировано. Следующий плановый перерасчет выплат в рамках ежегодной индексации должен состояться в марте 2027 года. Поэтому до этого времени ожидать автоматического массового увеличения пенсий не стоит.

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В то же время для пенсионеров старшего возраста предусмотрены ежемесячные возрастные надбавки. После достижения 70 лет к основной выплате добавляют от 300 до 570 гривен. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера.

Как сообщил в ответе на запрос OBOZ.UA министр социальной политики Денис Улютин, в проекте госбюджета на 2027 год на пенсионные выплаты по бюджетным программам и покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрели 292,8 млрд грн. Это на 25,1 млрд грн, или примерно на 9,4%, больше, чем в 2026 году. Эти средства также покрывают надбавки и другие пенсионные обязательства государства.