Пенсия по инвалидности для II группы с 1 ноября: какая гарантированная сумма выплат

С 1 ноября 2026 года массового повышения пенсий для людей со II группой инвалидности не предусмотрено, а обычная страховая пенсия составляет 90% от рассчитанной пенсии по возрасту. Для людей с инвалидностью вследствие войны гарантированная минимальная выплата составляет 13 822 гривны, тогда как для других категорий сумма зависит от оснований назначения пенсии и соответствующих законодательных гарантий.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Пенсия по инвалидности назначается в соответствии с законодательством Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В то же время для отдельных категорий граждан, в частности военнослужащих и людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, действуют специальные правила расчета выплат и установлены минимальные гарантии.

Какой размер пенсии предусмотрен для II группы инвалидности

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, пенсия для людей со II группой инвалидности составляет 90% от пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать с учетом своего страхового стажа и заработка. При расчете учитывают официальную зарплату, с которой уплачивались страховые взносы, и продолжительность страхового стажа. Поэтому два человека с одинаковой группой инвалидности могут получать разные суммы.

Для назначения пенсии по общеобязательному государственному пенсионному страхованию необходим страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, и может составлять от 1 до 15 лет.

Если необходимого страхового стажа нет, человек при определенных условиях может иметь право на государственную социальную помощь вместо страховой пенсии. При этом порядок ее назначения и размер определяются отдельными правилами, поэтому эти выплаты не следует отождествлять с пенсией по инвалидности.

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Какая гарантированная сумма предусмотрена для людей со II группой инвалидности

Минимальная выплата зависит не только от группы инвалидности, но и от причины ее установления и статуса получателя. Наиболее четко определены суммы для отдельных категорий, в частности людей с инвалидностью вследствие войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Для людей со II группой инвалидности вследствие войны минимальная пенсионная выплата составляет 13 822 гривны. В то же время размер пенсии для этой категории рассчитывают в размере 80% денежного обеспечения.

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Для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, предусмотрены отдельные гарантии. По данным Пенсионного фонда Украины, приведенным в разъяснении от 29 мая 2025 года, минимальная пенсия для людей со II группой инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы составляла 7 884,57 гривны.

Для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС действуют отдельные правила определения минимального пенсионного обеспечения. В материале Пенсионного фонда указано, что с 1 марта 2025 года минимальная выплата для ликвидаторов со II группой инвалидности составляла 80% средней заработной платы в Украине, учитываемой для пенсионных расчетов, – 13 989,28 гривны.

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Суммы относятся к разным категориям получателей, поэтому их нельзя применять ко всем людям со II группой инвалидности. Кроме того, приведенные показатели для пострадавших от Чернобыльской катастрофы взяты из разъяснения ПФУ за 2025 год, а значит, сами по себе не подтверждают актуальный размер выплаты на ноябрь 2026 года.

Как рассчитывают пенсию для военнослужащих

Для военнослужащих пенсия по инвалидности назначается по отдельным правилам. В частности, право на такую выплату может возникнуть, если инвалидность наступила во время прохождения военной службы, не позднее чем через три месяца после увольнения или позднее, если ее причиной стало заболевание, возникшее во время службы.

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В таких случаях наличие страхового стажа не является определяющим условием назначения пенсии. Размер выплаты зависит от причины инвалидности и обстоятельств ее возникновения. Для военнослужащих с инвалидностью вследствие войны предусмотрены такие размеры пенсии от денежного довольствия:

I группа – 100%;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

Для других военнослужащих с инвалидностью размеры составляют:

I группа – 70% денежного довольствия;

II группа – 60%;

III группа – 40%.

Таким образом, для военнослужащих с II группой инвалидности важно учитывать не только установленную группу, но и то, связана ли инвалидность с войной. Именно от этого зависит процент денежного довольствия, который берут для расчета пенсии.

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Повышат ли выплаты с 1 ноября 2026 года

Отдельного массового повышения пенсий по инвалидности с 1 ноября 2026 года не предусмотрено. Соответственно, для большинства получателей суммы останутся на прежнем уровне, если нет других оснований для индивидуального перерасчета.

Последняя масштабная индексация пенсий в 2026 году состоялась 1 марта. Следующий плановый перерасчет, который может повлиять на размер выплат, ожидается весной 2027 года. При этом конкретные параметры будущего повышения будут зависеть от принятых решений и установленных правительством условий.

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Если человек считает, что пенсию рассчитали неправильно, стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины и уточнить, какие показатели использовали при расчете выплаты. Для определения суммы имеют значение страховой стаж, заработок, причина инвалидности и наличие специального статуса.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, до 31 декабря 2026 года отдельные пенсионеры и получатели страховых выплат должны пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Если проигнорировать это требование, выплату пенсии могут приостановить до подтверждения личности.