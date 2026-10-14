Пенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условия

Украинские пенсионеры, которые перейдут на monobank для получения пенсионных выплат, могут получить 1000 гривен на карту. Деньги будут начислены после поступления первой выплаты от государства, а снять их можно будет без комиссии в любом банке.

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Об этом заявил Олег Гороховский. В банке отметили, что клиентам-пенсионерам фактически выплачивается 1298,7 грн (сумма включает компенсацию уплаты 23% налогов за вывод средств).

"После получения первой пенсии на карту monobank мы выплачиваем 1000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после снятия получилась ровно тысяча. Пенсию можно снимать в любом банкомате без комиссии", – написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Как перевести пенсионные выплаты на monobank

Сменить банк можно без повторного прохождения процедуры назначения пенсии. Для этого достаточно лишь подать обновленные реквизиты (IBAN) в Пенсионный фонд.

Онлайн (через портал ПФУ)

Войдите на веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП или "Дія.Підпису". В боковом меню найдите раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите "Внесение изменений в пенсионное дело". Нажмите на "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Укажите новые реквизиты счета IBAN (их можно скопировать в приложении monobank) и подтвердите отправку.

Лично (в ПФУ или ЦНАП)

Заявление с заполненными реквизитами можно скачать прямо из приложения monobank, следуя инструкции:

нажмите на карту на главном экране;

"Реквизиты карты" ;

; "Хочу получать выплату на mono" ;

; "Пенсия".

Чтобы перевести уже назначенную пенсию, достаточно подать распечатанное заявление с реквизитами и паспорт. Но если пенсия оформляется впервые, дополнительно понадобятся:

паспорт и ИНН;

трудовая книжка и документы о стаже;

военный билет, документы об образовании, свидетельства о рождении детей, справки о льготах (при наличии);

2 фотографии (4х6).

Какую карту выбрать

Переводить выплаты можно на любую карту monobank (в частности, "Черную", Platinum, IRON, АТБ или "Дия.Карту"). Однако банк рекомендует открывать "Белую" карту или "Дия.Карту", чтобы пенсионные выплаты хранились отдельно от кредитных средств. Также можно выбрать между:

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электронной картой ( создается бесплатно за несколько минут в приложении).

создается бесплатно за несколько минут в приложении). пластиковой картой ( заказывается с бесплатной доставкой через "Новую почту" – выпуск стоит 100 грн, которые банк возвращает на счет после первого зачисления пенсии).

Комиссии и снятие наличных

Зачисление денег – без комиссий.

без комиссий. Снятие наличных – 0% комиссии в банкоматах любого банка Украины, а также в кассах супермаркетов, АЗС и аптек.

Как получить 1000 грн и дополнительный кэшбэк

1000 гривен на руки

Деньги начисляются на счет кэшбэка после поступления первой пенсии. Поскольку по закону при выводе кэшбэка удерживается 23% налога (НДФЛ и военный сбор), банк вместо 1000 грн начисляет 1298,70 грн. Благодаря этому после вывода средств на карту вы получите чистыми именно 1000 грн.

5% кэшбэка на "Медицину"

После первой выплаты пенсионер получает льготную категорию кэшбэка 5% на покупки в аптеках и медицинских учреждениях (действует в течение 12 месяцев).

Реферальная программа

За каждого приглашенного друга-пенсионера, который откроет пенсионный счет по вашей ссылке, вы получите 200 грн кэшбэка, а приглашенный – 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, monobank запустил в детском приложении кнопку "Попросить деньги": ребенок указывает сумму и может добавить пояснение, после чего родители получают уведомление и решают, переводить ли средства или отказать. На ответ родителям дается 24 часа, а для детей установлено ограничение – не более пяти запросов на деньги в день.