Пенсионеры, находящиеся на полном государственном обеспечении, по общему правилу получают 25% назначенной пенсии, а остальные средства направляют на оплату проживания и ухода, однако при определенных условиях им могут выплачивать больше. Исключения предусмотрены для людей с пенсиями за особые заслуги, пенсионеров с нетрудоспособными родственниками на иждивении, детей-сирот и случаев временного выбытия из учреждения.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области. Такой порядок зависит от статуса человека, его семейных обстоятельств и вида назначенной пенсии.

Кому выплачивают только четверть пенсии

Пенсионеры, находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующих учреждениях или заведениях, получают 25% от назначенной пенсии. Остальные 75% средств направляют на покрытие расходов, связанных с их проживанием, уходом и содержанием.

Такой порядок применяется не с момента назначения пенсии, а после зачисления человека на полное государственное обеспечение. Выплату в установленном размере начинают осуществлять с первого числа месяца, который наступает после месяца зачисления пенсионера в соответствующее учреждение.

Например, если человек попал на полное государственное обеспечение в ноябре, новый порядок выплаты пенсии начнет действовать с 1 декабря. До этого момента выплаты осуществляются по прежним правилам. При этом 25% – это гарантированная часть пенсии, которую человек должен получать даже во время пребывания на полном государственном обеспечении. Однако в некоторых случаях пенсионеру могут выплачивать больше.

Что будет, если пенсия превышает стоимость содержания

Если назначенная пенсия человека больше стоимости его содержания в соответствующем учреждении, Пенсионный фонд предусматривает выплату разницы между суммой пенсии и расходами на содержание. При этом размер средств, которые остаются пенсионеру, не может быть меньше 25% от общей назначенной пенсии.

РЕКЛАМА

То есть даже если расходы на проживание и уход составляют значительную часть пенсионной выплаты, человеку должны оставить как минимум четверть его пенсии. Такой механизм позволяет учитывать фактическую стоимость содержания в учреждении, но одновременно гарантирует пенсионеру определенную часть собственных средств.

В то же время правила о выплате только 25% пенсии распространяются не на всех без исключения. В частности, лица, получающие пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответствии со статьей 14 Закона №1767-III от 1 июня 2000 года, имеют право на выплату назначенной пенсии в полном объеме даже во время пребывания на полном государственном содержании.

Главные истории дня

Речь идет о пенсиях за особые заслуги перед Украиной, для которых законодательством предусмотрен отдельный порядок выплат. В таком случае средства не сокращают до четверти, а перечисляют в размере, назначенном пенсионеру.

Как выплачивают пенсию, если есть нетрудоспособные родственники

Отдельные правила действуют и для пенсионеров, которые находятся на полном государственном обеспечении, но имеют нетрудоспособных членов семьи на своем иждивении. В такой ситуации часть пенсии могут направлять не только на самого пенсионера, но и на обеспечение его нетрудоспособных родственников. Распределение средств происходит по установленным правилам.

РЕКЛАМА

Сам пенсионер получает 25% назначенной пенсии. Другую часть выплаты могут направить нетрудоспособным членам его семьи, однако размер средств, выделяемых на их содержание, не может превышать 50% от общей назначенной пенсии. Законодательство учитывает не только расходы государства на содержание человека в учреждении, но и необходимость поддержки родственников, которые могут зависеть от его пенсионного дохода.

Какие правила действуют для детей, потерявших кормильца

Особый порядок предусмотрен для детей, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца и находятся на полном государственном обеспечении. Для детей-сирот предусмотрены наиболее благоприятные условия: пенсию в связи с потерей кормильца выплачивают в полном назначенном размере. Деньги не сокращают из-за пребывания ребенка в учреждении, а перечисляют на его текущий банковский счет.

РЕКЛАМА

Для других детей, находящихся на полном государственном обеспечении, действует иной порядок. Они получают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца, эти деньги также перечисляют на текущие банковские счета. Таким образом, размер выплаты зависит от категории ребенка и его статуса.

Что будет, если пенсионер временно покидает учреждение

Правила также предусматривают отдельный случай, когда человек, находящийся на полном государственном обеспечении, временно не проживает в учреждении. Если пенсионер выбывает из учреждения, например, в больницу или в отпуск, за период его отсутствия пенсию выплачивают в полном назначенном размере.

РЕКЛАМА

Такой порядок действует с даты выбытия до даты возвращения включительно. Таким образом, в период, когда человек фактически не находится на содержании учреждения, его пенсионная выплата не ограничивается стандартными 25%. За это время пенсионеру должны выплатить всю назначенную пенсию.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в марте 2027 года в Украине ожидается ежегодная индексация пенсий. По предварительным расчетам OBOZ.UA, она может составить около 16,5%. При таком сценарии расчетная пенсия в 5 000 грн может вырасти на 825 грн. Окончательные параметры перерасчета определит Кабмин после обнародования данных об инфляции и зарплатах за 2026 год.