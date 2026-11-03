Пенсионерам готовят важные изменения в выплатах: кто из украинцев сможет получить дополнительные деньги

Неработающие пенсионеры, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и соответствующие требованиям законодательства, могут получать дополнительные 2595 грн к пенсии, а подтвердить проживание на загрязненных территориях в 1986-1992 годах теперь можно через специальные комиссии. Механизм будет действовать до 31 декабря 2026 года, поэтому люди, которым не хватает документов, могут воспользоваться им для подтверждения необходимых сведений.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Для тех, кто имеет право на такую выплату, но не может подтвердить необходимый период проживания из-за отсутствия архивных документов, правительственный механизм должен помочь устранить административные препятствия.

Кто может получать доплату к пенсии в размере 2595 грн

Ежемесячная доплата предусмотрена для отдельной категории граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о неработающих пенсионерах со статусом пострадавших, которые постоянно проживают в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения и соответствуют другим требованиям законодательства.

Размер ежемесячной выплаты составляет 2595 грн, это дополнительные средства к основной пенсии, которые должны компенсировать особые условия проживания людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. По данным Минсоцполитики, по состоянию на октябрь 2026 года такую доплату получали примерно 106 тысяч неработающих пенсионеров.

Однако на практике часть граждан сталкивается с проблемой подтверждения права на выплату. Для назначения доплаты необходимо установить не только статус пострадавшего лица, но и соответствующий период проживания на загрязненной территории.

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Особые трудности возникают у людей, которые жили там в 1986-1992 годах, но не сохранили документы или не могут получить необходимые архивные справки. Поэтому даже граждане, фактически проживавшие на соответствующих территориях, могут столкнуться с проблемами при подтверждении необходимых обстоятельств.

Как теперь можно подтвердить проживание на загрязненной территории

Чтобы устранить эту проблему, в 2026 году правительство ввело специальный механизм установления места и периода проживания граждан на радиоактивно загрязненных территориях. Для этого в восьми областях создали специальные комиссии. Их задача – устанавливать необходимые сведения о проживании людей в соответствующих населенных пунктах в определенный период, чтобы эти данные могли быть внесены в государственные реестры.

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Такой подход особенно важен для граждан, которые не могут самостоятельно получить документы из-за утраты архивов, отсутствия регистрационных сведений или других обстоятельств. Отдельно предусмотрена возможность подтвердить проживание в населенных пунктах, которые впоследствии были ликвидированы. То есть исчезновение такого населенного пункта с административной карты не должно автоматически лишать бывших жителей возможности подтвердить факт проживания там.

Сначала механизм действовал ограниченный срок, однако в сентябре 2026 года правительство продлило его до 31 декабря 2026 года. Таким образом, комиссии продолжают работу, а граждане, столкнувшиеся с проблемой отсутствия документов, получили дополнительное время для установления необходимых сведений.

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Важно, что этот механизм не означает автоматического назначения доплаты всем, кто обратится в комиссию. Он помогает подтвердить место и период проживания, необходимые для реализации права на выплату. Окончательное назначение пенсионной доплаты зависит от соответствия человека всем законодательным условиям.

Что изменится для чернобыльцев в рамках пенсионной реформы

Во время заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Денис Улютин также представил предложения Минсоцполитики по дальнейшей социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. В частности, министерство подготовило предложения к законопроекту о пенсионной реформе.

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Они предусматривают формирование единой системы государственных социальных доплат, в рамках которой должны ввести общие подходы к назначению и выплате соответствующей помощи. Это коснется, в частности, граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и имеющих право на специальные социальные выплаты.

Сейчас Минсоцполитики проводит долгосрочные финансово-экономические расчеты, чтобы оценить возможные последствия предложенных изменений. То есть речь идет о разработке будущих правил, а не об уже принятых изменениях порядка начисления всех чернобыльских доплат.

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В то же время в министерстве подчеркивают важный принцип: пенсионная реформа не должна лишать людей социальных прав, которые они уже приобрели. Граждане, которые до вступления в силу новых законодательных норм получили соответствующий статус и право на льготы или компенсации, должны и дальше пользоваться ими в установленном порядке.

Еще один вопрос, поднятый во время заседания, касается возможного пересмотра уровней радиоактивного загрязнения населенных пунктов. Речь идет о дозиметрической паспортизации территорий, по результатам которой могут уточняться показатели радиационного загрязнения.

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Для жителей соответствующих населенных пунктов важно, чтобы такие изменения не приводили к автоматической отмене уже приобретенных социальных прав. Улютин подчеркнул, что результаты дозиметрической паспортизации сами по себе не являются основанием для лишения человека статуса пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы или автоматического прекращения ранее установленных компенсаций.

Какие еще выплаты и льготы предусмотрены для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Помимо ежемесячной доплаты в размере 2595 грн для пострадавших от Чернобыльской катастрофы законодательством предусмотрены и другие виды социальной поддержки. В частности, отдельные категории граждан могут пользоваться особыми условиями пенсионного обеспечения.

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Отмечается, что это касается пенсий по инвалидности, если она связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, а также права на досрочный выход на пенсию при наличии установленных законом оснований. Кроме того, для пострадавших предусмотрены различные льготы и компенсации, объем которых зависит от категории пострадавшего, его статуса и других определенных законодательством обстоятельств.

Например, по информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области, по состоянию на конец октября 2026 года на территориях радиоактивного загрязнения региона проживали около 35,8 тысячи пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Из них 28,3 тысячи получали ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые получают пенсию и временно находятся за границей или на оккупированных территориях, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря, иначе могут возникнуть проблемы с продлением пенсионных выплат. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью предусмотренных Пенсионным фондом Украины процедур.