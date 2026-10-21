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Пенсионерам дали время до 31 декабря: кому могут приостановить выплаты с 2027 года

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
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1,2 т.
Пенсионеры. Иллюстрация
Некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию. Иллюстрация. Источник: Freepik

Украинцы, которые получают пенсию и находятся за границей или живут на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Если они этого не сделают, с 1 января 2027 года выплату могут приостановить.

Деньги перестанут поступать на счет, пока человек не подтвердит свою личность и не выполнит условия для возобновления выплат. Само право на пенсию из-за пропуска идентификации автоматически не прекращается, напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Идентификацию нужно проходить ежегодно, даже если человек уже подтверждал свою личность ранее. Требование распространяется не только на пенсионеров, но и на получателей страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или живут на временно оккупированных территориях.

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Получатели страховых выплат – люди, которые получают выплаты по системе общеобязательного государственного социального страхования. Например, это могут быть выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в частности компенсация утраченного заработка из-за стойкой утраты трудоспособности.

Кому нужно пройти идентификацию

До конца года физическую идентификацию должны пройти две категории получателей выплат:

  • пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за границей;
  • пенсионеры и получатели страховых выплат, которые живут на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Ежегодно проходить процедуру не нужно тем, кто выехал с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию и перевел выплату пенсии по новому месту жительства.

Дату последней физической идентификации можно проверить в сервисе "Моя идентификация" в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Что будет, если не пройти идентификацию до 31 декабря

Если человек, на которого распространяется это требование, вовремя не подтвердит личность, выплату пенсии могут приостановить с 1 января 2027 года. Пенсионные средства не будут поступать, пока получатель не выполнит необходимые условия для возобновления выплат.

После идентификации и выполнения предусмотренных процедур выплату могут возобновить. На это может потребоваться дополнительное время, поэтому пенсионерам советуют не откладывать процедуру до конца года.

Приостановление выплаты не означает прекращения права на пенсию. Пропуск срока идентификации может временно остановить поступление средств, но сам по себе не является основанием для нового назначения пенсии или ее окончательной отмены.

Как пройти физическую идентификацию

  • Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации, или в учреждении уполномоченного банка.
  • По видеоконференцсвязи – для этого нужно подать заявку через сервис "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" на веб-портале ПФУ.
  • С помощью Дія.Підпис (Дія ID) – через электронный сервис.
  • Через зарубежное дипломатическое учреждение Украины – пенсионеры за границей могут обратиться в посольство или консульство и получить документ, подтверждающий, что человек жив. Этот документ нужно передать в Пенсионный фонд.

Тем, кто получил от ПФУ индивидуальное уведомление о необходимости пройти идентификацию, рекомендуют сделать это как можно раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, родившиеся в октябре, ноябре и декабре, могут увеличить размер будущей пенсии. Для этого нужно обратиться за оформлением выплаты с 1 января следующего года, а не сразу после достижения пенсионного возраста.

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