Озвучена реальная черта бедности в Украине: сколько должны тратить взрослый, пенсионер и ребенок в месяц

В Украине пенсионер ежемесячно должен тратить не менее 7 415,33 грн, чтобы обеспечить свои базовые потребности. Минимум для трудоспособного человека – 12 116,21 грн (с учетом обязательных платежей).

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Об этом говорится в данных Министерства социальной политики о фактическом прожиточном минимуме по ценам сентября 2026 года. Эти цифры Минсоц предоставил в ответ на запрос OBOZ.UA. Стоит отметить, что фактический прожиточный минимум выше уровня средней пенсии и минимальной зарплаты.

Для сравнения: в сентябре 2025 года фактический прожиточный минимум на одного человека составлял 7 967 грн, а с учетом обязательных платежей – 9 389 грн. Таким образом, за год основной показатель вырос на 904,72 грн, или примерно на 11,4%. Если учитывать обязательные платежи, увеличение составляет 1 079,51 грн, или 11,5%.

Сколько нужно детям, трудоспособным украинцам и пенсионерам

Самый высокий "чистый" фактический прожиточный минимум предусмотрен для детей в возрасте от 6 до 18 лет. В сентябре 2026 года он составлял 10 014,40 грн в месяц. Годом ранее показатель равнялся 9 112 грн. Рост – 902,40 грн, или почти 9,9%.

Для детей в возрасте до 6 лет расчетная сумма составляет 7 813,26 грн. В сентябре 2025 года она равнялась 7 188 грн. За год необходимый минимум увеличился на 625,26 грн, или примерно на 8,7%.

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Для трудоспособных лиц фактический прожиточный минимум вырос с 8 310 грн до 9 329,48 грн. Это на 1 019,48 грн, или 12,3%, больше, чем годом ранее. Если учесть обязательные платежи, сумма увеличивается до 12 116,21 грн. В сентябре 2025 года соответствующий показатель составлял 10 792 грн. Годовой рост – 1 324,21 грн, или примерно 12,3%.

Для лиц, утративших трудоспособность, фактический прожиточный минимум в сентябре 2026 года составлял 7 415,33 грн. Годом ранее он равнялся 6 720 грн. Таким образом, за год показатель увеличился на 695,33 грн, или примерно на 10,3%.

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В то же время фактический прожиточный минимум не следует путать с установленным законодательно прожиточным минимумом, который используется для определения отдельных социальных выплат. Как указано в ответе на информационный запрос, согласно статье 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме" фактический показатель применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине.

Таким образом, расчеты отражают стоимость базовых потребностей населения и ее изменение в течение года, но сами по себе не означают автоматического повышения пенсий, пособий или других социальных выплат.

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Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году минимальную пенсию планируют повысить с 2595 до 2878 грн. Увеличение составит 283 грн, или около 10,9%. В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера, который отражает стоимость базовых товаров и услуг по актуальным ценам, уже в июле 2026 года достиг 7455 грн. То есть запланированная минимальная пенсия будет почти в 2,6 раза меньше суммы, необходимой для удовлетворения базовых потребностей.