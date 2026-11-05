OBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большая

Зарплаты членов Кабинета министров в 2026 году достигают почти 200 тыс. грн в месяц. Больше всех среди чиновников, о которых есть данные, в сентябре получил министр здравоохранения Виктор Ляшко – 196,7 тыс. грн. На втором месте оказался министр юстиции с зарплатой 187,8 тыс. грн, а третью позицию занял глава Министерства экономики и окружающей среды – 174,1 тыс. грн.

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В то же время суммы, которые получают министры, могут существенно различаться даже в пределах одного года. На это влияют не только должностные оклады, но и дополнительные выплаты, в частности компенсации за неиспользованные отпуска. Например, министр иностранных дел Андрей Сибига в июле получил более 419 тыс. грн, хотя в августе его начисленная зарплата составляла всего 55 тыс. грн. OBOZ.UA собрал данные о зарплатах министров и рассказывает, кто из членов правительства зарабатывает меньше всех.

Отметим, через секретариат Кабинета министров OBOZ.UA направил запрос о размере зарплат во все министерства. В материалах отсутствуют данные о зарплате премьера Сергея Корецкого. Эту информацию мы опубликуем отдельно.

Кто из министров получает больше всего

Уже не впервые самую высокую зарплату среди министров, о которых есть информация, получил глава Минздрава Виктор Ляшко. Ему начислили в сентябре 196 661,83 грн. В частности, Ляшко получил 37,1 тыс. грн в качестве компенсации за неиспользованный отпуск, а также 23,6 тыс. грн – надбавку государственным экспертам. Для сравнения, в августе выплата министру здравоохранения составила 194 166,40 грн. То есть за месяц его начисления увеличились примерно на 2,5 тыс. грн. Отметим, в прошлом году глава Минздрава в среднем зарабатывал около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно.

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На втором месте – министр юстиции Денис Маслов, которому в сентябре начислили 187 752,50 грн. После уплаты налогов он получил 144 569,42 грн. При этом должность министра юстиции до 15 июля 2026 года оставалась вакантной, поэтому сравнить с прошлогодней зарплатой не удастся.

Третье место занимает министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко с зарплатой 174 118 грн. В августе ему начислили 171 456 грн, то есть за месяц сумма увеличилась на 2 662 грн.

Главные истории дня

Почти столько же получил министр по делам ветеранов Виталий Ким – 174 022,99 грн. После уплаты налогов ему выплатили на руки 133 997,70 грн. Его назначили на должность 18 июля 2026 года вместо Наталии Калмыковой. Калмыкова в июле с учетом компенсации получила 194,3 тыс. грн.

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Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в сентябре получил 173 549,07 грн. Его зарплата практически не изменилась по сравнению с августом, когда начисления составили 173 310,01 грн.

Министру финансов Сергею Марченко за сентябрь начислили 171 997,05 грн. После уплаты налогов он получил 132 437,72 грн. Таким образом, разница между начисленной суммой и фактической выплатой составила почти 40 тыс. грн.

После уплаты налогов он получил 132 437,72 грн. Таким образом, разница между начисленной суммой и фактической выплатой составила почти 40 тыс. грн. Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в сентябре получила 166 947,40 грн. Это немного больше, чем в августе, когда начислили 166 088,76 грн.

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Министру образования и науки Андрею Бутенко в сентябре начислили 166 648,30 грн. После уплаты налогов сумма к выплате составила 128 319,19 грн.

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Почему зарплата Сибиги отличается в разные месяцы

Отдельная ситуация – с выплатами министру иностранных дел Андрею Сибиге. В августе 2026 года ему начислили 55 019,05 грн. Однако уже в сентябре сумма составила 147 113,42 грн.

Еще больше министр получил в июле – 419 069,66 грн. Такая выплата объясняется единовременной компенсацией за неиспользованный отпуск. Поэтому сравнивать июльские начисления Сибиги с обычной ежемесячной зарплатой других членов правительства было бы некорректно.

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Этот пример показывает, почему при анализе зарплат чиновников важно учитывать не только общую сумму за конкретный месяц, но и причины дополнительных начислений. Единовременные компенсации могут существенно увеличивать выплату, но не означают, что чиновник получает такие деньги каждый месяц.

Сколько министры получают после уплаты налогов

Еще один важный момент – разница между начисленной зарплатой и суммой, которая фактически поступает на счет чиновника. В документах по отдельным министрам указаны оба показателя.

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Например, из 196,7 тыс. грн, начисленных Виктору Ляшко, после уплаты налогов остается примерно 152 тыс. грн. Министр юстиции из 187,8 тыс. грн получает 144,6 тыс. грн, а Сергей Марченко из почти 172 тыс. грн – 132,4 тыс. грн.

В случае Андрея Бутенко разница составляет более 38 тыс. грн: из 166 648,30 грн начисленной зарплаты к выплате остается 128 319,19 грн.

Итак, даже среди членов одного Кабинета министров ежемесячные выплаты отличаются на десятки тысяч гривен. При этом самая большая зарплата в сентябре была у министра здравоохранения Виктора Ляшко, а самая маленькая – у министра образования и науки Андрея Бутенко. Разница между ними составляет около 30 тыс. грн до уплаты налогов.

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Стоит учитывать, что это рейтинг по предоставленным данным, а не полный перечень всех членов правительства. Кроме того, для Андрея Сибиги приведены показатели за август, июль и сентябрь, поэтому его августовскую выплату нельзя напрямую сравнивать с сентябрьскими зарплатами других министров.

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Зарплаты членов Кабинета министров в 2026 году достигают почти 200 тыс. грн в месяц. Больше всех среди чиновников, данные о которых доступны, в сентябре получил министр здравоохранения Виктор Ляшко – 196,7 тыс. грн. На втором месте оказался министр юстиции с зарплатой 187,8 тыс. грн, а третью позицию занял глава Министерства экономики и окружающей среды – 174,1 тыс. грн.

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При этом суммы, которые получают министры, могут существенно отличаться даже в течение одного года. На это влияют не только должностные оклады, но и дополнительные выплаты, в частности компенсации за неиспользованные отпуска. Например, министр иностранных дел Андрей Сибига в июле получил более 419 тыс. грн, хотя в августе его начисленная зарплата составила всего 55 тыс. грн. OBOZ.UA собрал данные о зарплатах министров и рассказывает, кто из членов правительства зарабатывает меньше всех.

Отметим, через секретариат Кабинета министров OBOZ.UA направил запрос о размере зарплат во все министерства. В материалах отсутствуют данные о зарплате премьера Сергея Корецкого. Эту информацию мы опубликуем отдельно.

РЕКЛАМА

Кто из министров получает больше всего

Уже не впервые самую большую зарплату среди министров, по которым есть информация, получил глава Минздрава Виктор Ляшко. Ему начислили в сентябре 196 661,83 грн. В частности, Ляшко получил 37,1 тыс. грн в качестве компенсации за неиспользованный отпуск, а также 23,6 тыс. грн – надбавку государственным экспертам. Для сравнения, в августе выплата министра здравоохранения составила 194 166,40 грн. То есть за месяц его начисления увеличились примерно на 2,5 тыс. грн. Отметим, в прошлом году глава Минздрава в среднем зарабатывал около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно.

РЕКЛАМА

На втором месте – министр юстиции Денис Маслов, которому в сентябре начислили 187 752,50 грн. После уплаты налогов он получил 144 569,42 грн. При этом должность министра юстиции до 15 июля 2026 года оставалась вакантной, поэтому сравнить с прошлогодней зарплатой не удастся.

Третью строчку занимает министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко с зарплатой 174 118 грн. В августе ему начислили 171 456 грн, то есть за месяц сумма увеличилась на 2 662 грн.

Почти столько же получил министр по делам ветеранов Виталий Ким – 174 022,99 грн. После уплаты налогов на руки ему выплатили 133 997,70 грн. Его назначили на должность 18 июля 2026 года вместо Натальи Калмыковой. Калмыкова в июле с учетом компенсации получила 194,3 тыс. грн.

РЕКЛАМА

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в сентябре получил 173 549,07 грн. Его зарплата практически не изменилась по сравнению с августом, когда начисления составили 173 310,01 грн.

Его зарплата практически не изменилась по сравнению с августом, когда начисления составили 173 310,01 грн. Министру финансов Сергею Марченко за сентябрь начислили 171 997,05 грн. После уплаты налогов он получил 132 437,72 грн. Таким образом, разница между начисленной суммой и фактической выплатой составила почти 40 тыс. грн.

После уплаты налогов он получил 132 437,72 грн. Таким образом, разница между начисленной суммой и фактической выплатой составила почти 40 тыс. грн. Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в сентябре получила 166 947,40 грн. Это немного больше, чем в августе, когда начислили 166 088,76 грн.

Это немного больше, чем в августе, когда начислили 166 088,76 грн. Министру образования и науки Андрею Бутенко в сентябре начислили 166 648,30 грн. После уплаты налогов сумма к выплате составила 128 319,19 грн.

РЕКЛАМА

Почему зарплата Сибиги отличается в разные месяцы

Отдельная ситуация – с выплатами министру иностранных дел Андрею Сибиге. В августе 2026 года ему начислили 55 019,05 грн. Однако уже в сентябре сумма составила 147 113,42 грн.

Еще больше министр получил в июле – 419 069,66 грн. Эта выплата объясняется единовременной компенсацией за неиспользованный отпуск. Поэтому сравнивать июльские начисления Сибиги с обычной ежемесячной зарплатой других членов правительства было бы некорректно.

Этот пример показывает, почему при анализе зарплат чиновников важно учитывать не только общую сумму за конкретный месяц, но и причины дополнительных начислений. Единовременные компенсации могут существенно увеличивать выплату, но не означают, что должностное лицо получает такие деньги ежемесячно.

РЕКЛАМА

Сколько министры получают после уплаты налогов

Еще один важный момент – разница между начисленной зарплатой и суммой, которая фактически поступает на счет должностного лица. В документах по отдельным министрам указаны оба показателя.

Например, из 196,7 тыс. грн, начисленных Виктору Ляшко, после уплаты налогов остается примерно 152 тыс. грн. Министр юстиции из 187,8 тыс. грн получает 144,6 тыс. грн, а Сергей Марченко из почти 172 тыс. грн – 132,4 тыс. грн.

В случае Андрея Бутенко разница составляет более 38 тыс. грн: из 166 648,30 грн начисленной зарплаты к выплате остается 128 319,19 грн.

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Итак, даже среди членов одного Кабинета министров ежемесячные выплаты отличаются на десятки тысяч гривен. При этом самая большая зарплата в сентябре была у министра здравоохранения Виктора Ляшко, а самая маленькая – у министра образования и науки Андрея Бутенко. Разница между ними составляет около 30 тыс. грн до уплаты налогов.

Стоит учитывать, что это рейтинг по предоставленным данным, а не полный перечень всех членов правительства. Кроме того, для Андрея Сибиги приведены показатели за август, июль и сентябрь, поэтому его августовскую выплату нельзя напрямую сравнивать с сентябрьскими зарплатами других министров.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].