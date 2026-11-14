Новые ограничения пенсий: какое решение подготовили в правительстве и почему это не сработает

Кабинет министров в 2027-м планирует снова ограничить пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (в следующем году это от 28 780 грн). Соответствующую норму традиционно включили в закон о государственном бюджете, хотя Верховный Суд уже сформировал правовую позицию: такой механизм уменьшения выплат незаконен.

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В результате специальные пенсионеры обращаются в суд, чтобы получать пенсии в полном объеме. Ежемесячно суды выносят около 500 решений в пользу тех, кто оспаривает применение коэффициентов. А только за этот год таких решений набралось около 4 тысяч. О том, как будут ограничивать пенсии в следующем году и почему это не сработает, читайте в материале OBOZ.UA.

Спецпенсионеры защищают свои особые выплаты

Впервые коэффициенты ввели в 2024 году, и сразу же их начали отменять в судах. Механизм обжалования уже фактически превратился в устоявшуюся практику. Если иск правильно подготовлен, суды становятся на сторону пенсионеров. Однако для этого каждому приходится проходить отдельную судебную процедуру.

Проблема заключается в том, что государство не может просто установить ограничения для специальных пенсий подзаконным актом или отдельной нормой бюджетного законодательства. Порядок назначения и расчета таких выплат определен специальными законами. Именно они устанавливают, на каких условиях человек получает пенсию и как определяется ее размер.

Например, пенсионное обеспечение бывших прокуроров регулируется законом "О прокуратуре". Если государство хочет изменить правила расчета таких пенсий, оно должно внести соответствующие изменения именно в этот закон. То есть пройти полноценную законодательную процедуру: подготовить законопроект, подать его в Верховную Раду, провести рассмотрение в парламенте и получить поддержку народных депутатов.

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Однако правительство выбрало другой путь. Вместо того чтобы менять специальные законы, ограничения для пенсионеров включили в закон о государственном бюджете.

Это позволяет каждый год возвращаться к вопросу о сокращении специальных пенсий с помощью одного и того же механизма. Правительство готовит проект бюджета, парламент принимает его как закон, а вместе с десятками других финансовых норм в документе появляется положение о применении понижающих коэффициентов.

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В частности, соответствующую норму вновь предусмотрели в статье 43 бюджета на 2027 год. Фактически речь идет о повторении механизма, который уже применяли в предыдущие годы, несмотря на многочисленные судебные решения против него.

Главная проблема правительственного механизма заключается в том, что его законность уже неоднократно становилась предметом судебного разбирательства. Более того, Верховный Суд сформулировал правовой вывод о невозможности уменьшать специальные пенсии таким способом.

Суть позиции заключается в том, что ограничения, влияющие на размер пенсий, должны соответствовать специальному законодательству. Одного лишь включения соответствующей нормы в бюджет недостаточно, чтобы изменить порядок пенсионного обеспечения, установленный другими законами.

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То есть государство может пересмотреть правила начисления специальных пенсий, но для этого необходимо действовать путем внесения изменений в соответствующие законы. Закон о бюджете не должен становиться инструментом обхода такой процедуры.

Несмотря на это, Пенсионный фонд продолжает применять коэффициенты, а пенсионеры вынуждены защищать свои права в судах. Получается замкнутый круг: правительство ежегодно предусматривает ограничения, Пенсионный фонд их применяет, а люди тратят время и деньги, чтобы добиться отмены этих ограничений в отношении собственных выплат.

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Почему спецпенсии создают социальную несправедливость

В то же время история с понижающими коэффициентами имеет и другую сторону. Вопрос не только в том, законно ли государство ограничивает специальные пенсии. Не менее важно – насколько справедлива сама система, при которой выплаты отдельным пенсионерам в десятки раз превышают пенсии большинства украинцев.

В Украине есть бывшие прокуроры, судьи и другие спецпенсионеры, которые получают более 100 тыс. грн в месяц. Для сравнения: обычные пенсионеры в основном живут на суммы, которых даже не хватает на базовые потребности. Разница между такими выплатами настолько велика, что ее трудно объяснить лишь различиями в трудовом стаже или размере зарплаты до выхода на пенсию.

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Особенно остро выглядит ситуация с бывшими прокурорами. Некоторые из них получают право на специальную пенсию еще до достижения 40 лет. То есть человек может фактически завершить государственную службу в довольно молодом возрасте и получать пенсию на протяжении следующих десятилетий. При этом размер такой выплаты может превышать 100 тыс. грн ежемесячно.

Это создает очевидный дисбаланс. Большинство украинцев работают до 60-65 лет, а для выхода на пенсию вынуждены соответствовать все более жестким требованиям к страховому стажу. В частности, ежегодно повышается необходимое количество лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Если у человека недостаточно стажа, ему приходится работать дольше или ждать достижения следующего пенсионного возраста.

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И даже после десятилетий работы абсолютное большинство таких граждан не может рассчитывать на выплаты, которые обеспечили бы нормальный уровень жизни.

По последним доступным показателям, фактический прожиточный минимум для пенсионера существенно превышает установленный государством минимум. Речь идет о сумме, которая должна отражать реальную стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для жизни. Однако значительная часть пенсионеров получает меньше даже этого показателя.

Фактически люди, которые всю жизнь работали, платили налоги и единый социальный взнос, после выхода на заслуженный отдых оказываются за чертой бедности. Им приходится считать деньги на продукты, лекарства, коммунальные услуги и самое необходимое. А любые непредвиденные расходы могут стать серьезной финансовой проблемой.

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На этом фоне пенсии в 100-200 тыс. грн выглядят не просто привилегией отдельных профессиональных групп, а символом глубокого неравенства пенсионной системы.

Если государство считает, что специальные пенсии слишком велики, оно должно решать этот вопрос законным путем – через изменения в соответствующее законодательство, а не ежегодными попытками обойти установленные правила с помощью бюджетных норм.

Пенсионная система не может быть справедливой, когда один человек выходит на отдых до 40 лет и получает более 100 тыс. грн, а другой после 40 лет трудового стажа вынужден выживать на 4-8 тысяч гривен. Именно это неравенство государство должно было бы сделать главным предметом пенсионной реформы, а не ограничиваться ежегодным введением коэффициентов, которые затем отменяют суды.

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