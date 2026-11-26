Украинцы, имеющие право на несколько видов пенсий, по общему правилу могут получать только одну выплату по собственному выбору – по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. В то же время люди с инвалидностью с детства при определенных условиях могут одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь, а также разрешено сочетать государственную пенсию с выплатами из негосударственной пенсионной системы.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Законодательство предусматривает выбор одного вида пенсионного обеспечения, однако для отдельных категорий граждан сделали исключения.

Почему украинцам приходится выбирать одну пенсию

Если человек имеет право на несколько видов пенсий, предусмотренных законом, ему не назначают все выплаты одновременно. Согласно статье 10 Закона Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при наличии права на разные виды пенсий гражданин должен выбрать одну из них.

Речь идет о пенсиях по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Если право на несколько таких выплат возникает одновременно, пенсию назначают по выбору человека.

Например, пенсионер, который уже получает выплату по возрасту, после смерти мужа или жены может получить право на пенсию в связи с потерей кормильца. Однако получать обе пенсии одновременно в рамках этой системы нельзя. Человеку придется определиться, какой вид выплаты для него выгоднее.

Аналогичное правило действует и в случаях, когда гражданин имеет право одновременно на пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности. Закон не предусматривает автоматического суммирования таких выплат, поэтому назначается только один выбранный вид пенсии.

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Кто может получать пенсию и социальную помощь одновременно

В то же время существует категория граждан, для которых законодательство предусматривает возможность получать две выплаты одновременно. Речь, в частности, идет о лицах с инвалидностью с детства, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Как объясняют в Пенсионном фонде, человек, которому инвалидность установили до достижения 18 лет и который получает государственную социальную помощь в соответствии с профильным законом, может параллельно оформить пенсию в связи с потерей кормильца, если имеет право на такую выплату. Для этого необходимо выполнение соответствующих требований:

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человек имеет статус лица с инвалидностью с детства;

инвалидность была установлена до достижения 18-летнего возраста;

гражданин имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца;

лицо соответствует законодательным требованиям для получения государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.

В таком случае пенсия и социальная помощь не исключают друг друга, поскольку речь идет о разных видах государственного обеспечения, назначение которых регулируется отдельными законодательными нормами.

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Как подтвердить инвалидность, установленную в детстве

Для назначения выплат важно документально подтвердить, что инвалидность возникла до совершеннолетия. Для этого могут использоваться документы, предусмотренные порядком оформления пенсий, в частности:

выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

медицинское заключение учреждения здравоохранения;

удостоверение получателя государственной социальной помощи;

заключение МСЭК о времени наступления инвалидности, если статус лица с инвалидностью с детства установили уже после 18 лет, но необходимо подтвердить, что инвалидность возникла раньше.

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Если человек получает пенсию по инвалидности, а после смерти кормильца приобретает право на соответствующую пенсию, ему необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и документами для оформления пенсии в связи с потерей кормильца. В то же время за назначением государственной социальной помощи человеку с инвалидностью с детства нужно обратиться в орган социальной защиты населения.

Можно ли получать пенсию и выплаты из негосударственной пенсионной системы

Еще одно исключение касается людей, которые участвуют в разных уровнях пенсионного обеспечения. Часть четвертая статьи 2 Закона №1058-IV предусматривает возможность одновременного участия в разных системах пенсионного обеспечения. Это означает, что гражданин может получать:

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пенсию в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования;

выплаты за счет негосударственного пенсионного обеспечения.

То есть ограничение на выбор одной пенсии не означает, что человек не может получать дополнительные пенсионные средства, сформированные в другой системе. Если гражданин имеет право на государственную пенсию и выплаты из негосударственного пенсионного фонда, закон разрешает совмещать их.

Если человек считает, что имеет право на несколько видов пенсионного обеспечения или может воспользоваться исключением, ему стоит обратиться в Пенсионный фонд для проверки права на выплаты. В случае с лицами с инвалидностью с детства, претендующими на пенсию в связи с потерей кормильца, процедура предусматривает обращение в ПФУ с заявлением и необходимыми документами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, у некоторых пенсионеров государство может забирать часть выплаты – и это не будет нарушением закона. Речь идет о тех людях, которые находятся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении или заведении. Однако даже в таком случае человека не оставят полностью без выплаты – он все же будет получать не менее 25% от размера пенсии.