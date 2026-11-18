Украинские пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться определенными видами общественного и пригородного железнодорожного транспорта, оформлять жилищные субсидии, получать отдельные препараты по программе "Доступные лекарства" и не платить земельный налог в пределах установленных норм. Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно обращаться в Пенсионный фонд (ПФУ), налоговую службу, к семейному врачу или в местные органы власти в зависимости от вида льготы, а в случае отказа – требовать письменное обоснование и обжаловать решение.

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Об этом пишет портал "На пенсии". Украинское законодательство предусматривает различные механизмы поддержки людей пенсионного возраста. Некоторые из них доступны по факту выхода на пенсию по возрасту, другие зависят от доходов домохозяйства, наличия земельного участка, состояния здоровья или дополнительного социального статуса.

Бесплатный проезд для пенсионеров: где можно ездить без оплаты

Одна из самых известных социальных гарантий для людей пенсионного возраста – право на бесплатный проезд в определенных видах общественного транспорта. Льгота предусмотрена для пенсионеров по возрасту и позволяет не тратить деньги на ежедневные поездки по городу или на пригородном железнодорожном транспорте.

Согласно пункту 1 постановления Кабинета министров Украины от 17 мая 1993 года № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться:

городскими автобусами общего пользования;

трамваями;

троллейбусами;

метрополитеном;

пригородными электричками.

В то же время льгота не распространяется на такси. Также стоит учитывать, что правила пользования общественным транспортом могут отличаться в зависимости от города, в частности из-за особенностей местных систем оплаты проезда.

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Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пенсионеру необходимо иметь пенсионное удостоверение или соответствующую справку. Если в городе работает автоматизированная система учета оплаты проезда, может понадобиться бесплатный электронный билет. Его нужно зарегистрировать через валидатор в соответствии с местными правилами.

Таким образом, пенсионерам не нужно отдельно оплачивать каждую поездку в транспорте, на который распространяется государственная гарантия. Однако перед поездкой стоит уточнить правила пользования льготой в своем населенном пункте, особенно если для бесплатного проезда необходимо оформить электронный билет.

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Жилищная субсидия: кто из пенсионеров может получать помощь на коммунальные услуги

Еще одна важная возможность для людей пенсионного возраста – оформление жилищной субсидии. Она помогает частично компенсировать расходы домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг, если самостоятельно оплачивать полную сумму счетов сложно.

Право на субсидию имеют не все пенсионеры автоматически. При ее назначении учитывают доходы домохозяйства, количество совместно проживающих людей, имущественное положение и другие обстоятельства, определенные законодательством.

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Размер субсидии определяют индивидуально. Для этого учитывают совокупный доход домохозяйства и обязательную долю платежа за коммунальные услуги. Если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают сумму, которую семья может платить самостоятельно в соответствии с установленными критериями, государство может компенсировать часть расходов.

Особенно актуальна такая поддержка для одиноких пенсионеров, людей с небольшими пенсионными выплатами и домохозяйств, в которых значительная часть дохода уходит на оплату отопления, электроэнергии, водоснабжения и других коммунальных услуг.

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Для оформления субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать документы также можно через доступные электронные сервисы или уполномоченные органы, которые принимают соответствующие заявления. Важно, что сам факт получения пенсии не гарантирует назначение субсидии. Решение принимают после проверки сведений о доходах и имущественном положении заявителя в соответствии с действующими требованиями.

Освобождение от земельного налога: сколько земли можно иметь без налогообложения

Пенсионеры по возрасту могут воспользоваться еще одной важной налоговой льготой – освобождением от уплаты земельного налога. Она особенно актуальна для людей, у которых в собственности есть земельные участки, в частности для ведения хозяйства, строительства жилья или садоводства. Соответствующее право предусмотрено подпунктом 281.1.3 пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины.

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В то же время освобождение от налога действует не на любую площадь земли, а только в пределах норм, установленных законодательством. Согласно пункту 281.2 статьи 281 Налогового кодекса, для пенсионеров по возрасту предусмотрены следующие предельные площади земельных участков, за которые не нужно платить земельный налог:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома – в селах – до 0,25 га, в поселках – до 0,15 га, в городах – до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 га;

для строительства индивидуального гаража – до 0,01 га;

для ведения садоводства – до 0,12 га.

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Итак, пенсионер, который имеет земельный участок соответствующего назначения и не превышает установленную норму, может быть освобожден от уплаты земельного налога. В то же время важно различать земельный налог и другие платежи, связанные с недвижимостью. Льгота касается именно платы за землю и не означает автоматического освобождения от всех налогов на имущество.

Если пенсионер имеет право на такую льготу, но продолжает получать налоговые уведомления с начислениями, стоит обратиться в налоговую службу и проверить, учтен ли соответствующий статус. Для этого могут понадобиться документы, подтверждающие право собственности на землю или право пользования ею, а также пенсионное удостоверение.

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Какие препараты можно получить бесплатно или с доплатой

Отдельную поддержку пенсионеры могут получать в рамках государственной программы "Доступные лекарства". Она позволяет получать определенные лекарственные средства бесплатно или с частичной доплатой в аптеках, участвующих в программе.

Чтобы воспользоваться программой, пенсионеру нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу, имеющему право выписывать соответствующие рецепты. После консультации медик может оформить электронный рецепт на препарат, если он входит в перечень лекарств, стоимость которых возмещается государством.

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Далее необходимо обратиться в аптеку, которая работает с программой "Доступные лекарства". Там можно получить назначенный препарат бесплатно или с доплатой – в зависимости от конкретного лекарственного средства и условий его возмещения.

Важно понимать, что пенсионное удостоверение само по себе не дает права бесплатно получать любые медикаменты. Государственная программа распространяется только на определенные препараты и категории заболеваний, предусмотренные соответствующим перечнем. Поэтому пенсионерам, которые регулярно покупают лекарства за собственные средства, стоит уточнить у семейного врача, можно ли получать необходимые препараты в рамках государственной программы.

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Дополнительные льготы для ветеранов труда и других категорий пенсионеров

Помимо общих социальных гарантий, для отдельных категорий людей пенсионного возраста предусмотрены дополнительные льготы. В частности, это касается пенсионеров, имеющих статус ветерана труда.

В таком случае право на определенные виды поддержки определяется не только фактом получения пенсии, но и наличием соответствующего статуса и выполнением установленных законодательством требований.

Помимо государственных гарантий, дополнительную помощь могут предусматривать местные программы социальной защиты. Например, органы местного самоуправления могут вводить отдельные выплаты для малообеспеченных пенсионеров, дополнительную поддержку для оплаты коммунальных услуг или другие виды помощи.

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Условия таких программ зависят от конкретной громады, поэтому пенсионерам стоит обращаться в местные органы социальной защиты и уточнять, какие возможности доступны по месту жительства.

Куда обращаться пенсионерам для оформления льгот

Универсального органа, который оформляет абсолютно все виды социальной поддержки, нет. В зависимости от того, какую именно льготу хочет получить человек, необходимо обращаться в соответствующее учреждение. В Пенсионный фонд можно обращаться по вопросам:

оформления жилищных субсидий;

назначения и перерасчета пенсий;

оформления жилищно-коммунальных льгот;

проверки страхового стажа.

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Налоговая служба поможет по вопросам:

применения льготы по земельному налогу;

проверки правильности начисления налогов;

уточнения информации о налоговых льготах;

подачи заявлений и документов для применения предусмотренных законом освобождений.

Если пенсионер хочет воспользоваться программой "Доступные лекарства", прежде всего нужно обратиться к врачу. Он определит необходимость назначения препарата и, при наличии оснований, выпишет электронный рецепт. Получить лекарства можно в аптеках, участвующих в государственной программе.

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В местные органы власти стоит обращаться, если пенсионер хочет узнать о дополнительных программах поддержки. В общинах могут действовать отдельные социальные инициативы для пожилых людей, малообеспеченных граждан и других уязвимых категорий населения.

Что делать, если пенсионеру отказали в предоставлении льготы

Если пенсионер считает, что имеет право на определенную социальную гарантию, но получил отказ, не стоит ограничиваться устным объяснением сотрудника учреждения. Прежде всего нужно выяснить, почему именно не назначили льготу и соответствует ли решение требованиям законодательства. Для защиты своих прав можно действовать по такому алгоритму:

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подать письменное заявление – нужно официально обратиться в учреждение, которое отвечает за оформление конкретной льготы, и приложить необходимые документы;

получить письменный отказ – если в предоставлении помощи отказали, стоит потребовать официальное решение с указанием причин;

проверить законодательные требования – необходимо выяснить, действительно ли пенсионер соответствует критериям для получения соответствующей льготы и все ли документы были поданы правильно;

подать жалобу – если человек не согласен с решением, он может обратиться в орган высшего уровня;

обратиться в суд – если административное обжалование не помогло, решение или бездействие соответствующего учреждения можно обжаловать в судебном порядке.

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Также пенсионеры могут получить бесплатную правовую консультацию. Для этого действует система бесплатной правовой помощи: обратиться можно по номеру 0 800 213 103 или через официальный сайт системы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, работникам прифронтовых громад предлагают засчитывать год работы за полтора или два года страхового стажа, компенсировать 50% коммунальных расходов и предусмотреть выплаты в случае ранения, инвалидности или гибели. Для бизнеса на таких территориях хотят снизить налог на прибыль до 9%.