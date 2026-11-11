НБУ взялся за старые гривны: какие банкноты исчезнут из обращения

Национальный банк Украины (НБУ) постепенно заменяет купюры 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах, на более современные банкноты образца 2014 года и последующих лет, но украинцам не нужно специально обменивать их. Старыми деньгами можно и дальше расплачиваться без ограничений, а когда они попадут в банк, их уже не будут выдавать повторно, а заменят новыми.

Видео дня

В Национальном банке объяснили, что замена является частью плановой работы по совершенствованию банкнотно-монетного ряда гривны. Ее цель – повысить качество наличных денег, находящихся в обращении, и постепенно вывести из него денежные знаки предыдущих поколений.

Какие именно 50 и 200 гривен изымают из обращения

Речь идет не обо всех банкнотах номиналом 50 и 200 гривен, а исключительно о купюрах старого образца, выпущенных в 2003-2007 годах. Их постепенно заменяют банкнотами нового поколения, которые имеют аналогичный номинал, но относятся к образцам 2014 года и последующих лет выпуска.

Украинцам не стоит волноваться из-за наличия у них купюр номиналом 50 или 200 гривен. Банкноты современного образца остаются в обращении, а старые не теряют своей платежной силы лишь потому, что Нацбанк начал их замену.

Важно также, что решение о постепенной замене этих банкнот не является новым. Национальный банк сообщил о соответствующем процессе еще в октябре 2024 года. Поэтому распространение информации об изъятии купюр не означает введения внезапных ограничений для граждан или необходимости срочно обменивать наличные.

РЕКЛАМА

Нужно ли украинцам обменивать старые купюры

Специально обменивать банкноты номиналом 50 и 200 гривен образца 2003-2007 годов не нужно. Они и дальше остаются действительными платежными средствами, поэтому граждане могут без ограничений использовать их для обычных наличных расчетов.

Механизм замены предусматривает, что старые купюры будут постепенно изыматься естественным путем – по мере того, как они будут попадать в банковские учреждения. После этого их больше не будут возвращать в наличное обращение.

Главные истории дня

"Попадая в банки, банкноты номиналом 50 и 200 грн старого образца больше не будут возвращаться в обращение. Их будут изымать и передавать в Национальный банк для дальнейшего пересчета и утилизации", – объяснили в НБУ.

Фактически это означает, что купюры будут постепенно заменяться в ходе обычного движения наличных между гражданами, торговыми заведениями и банками. Например, если человек расплатится старой банкнотой в магазине, а предприятие позднее сдаст выручку в банк, такая купюра уже не вернется в кассу для дальнейшей выдачи клиентам.

РЕКЛАМА

Вместо них в наличное обращение будут поступать банкноты нового поколения. Таким образом, количество старых купюр будет постепенно уменьшаться без необходимости проводить отдельную кампанию по обмену для населения.

Как банки будут изымать старые гривны

Национальный банк организовал замену совместно с банковскими учреждениями. Предусмотрено несколько механизмов, благодаря которым купюры предыдущих годов выпуска будут постепенно исчезать из повседневного использования.

В частности, банки больше не будут выдавать такие банкноты из касс при проведении наличных операций. Если старые купюры попадут в финансовое учреждение, их не будут возвращать клиентам, а передадут Нацбанку.

РЕКЛАМА

Кроме того, НБУ прекратил выдавать соответствующие банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, которые занимаются обработкой наличных. Отмечается, что это позволяет постепенно сокращать количество старых денежных знаков в платежном обороте.

При этом граждане могут продолжать пользоваться такими купюрами, если они пригодны для расчетов. Сам по себе старый год их выпуска не является основанием для отказа в приеме при оплате товаров или услуг.

Какие еще гривны Нацбанк постепенно заменяет

Обновление наличного обращения не ограничивается только банкнотами номиналом 50 и 200 гривен. Национальный банк уже несколько лет последовательно заменяет купюры предыдущих поколений разных номиналов на более современные. В частности, процесс охватывает такие банкноты:

РЕКЛАМА

20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов – постепенную замену начали 1 января 2023 года;

500 гривен старого образца – изъятие и замену начали 1 августа 2024 года;

50 и 200 гривен образцов 2003–2007 годов – соответствующий процесс продолжается с 1 ноября 2024 года.

Все эти меры являются частями единой политики обновления наличной гривны. Регулятор стремится постепенно оставить в обращении банкноты современного поколения, которые соответствуют актуальным требованиям к качеству и защите денежных знаков.

РЕКЛАМА

Отдельно Нацбанк уже завершил изъятие из наличного обращения бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2003–2007 годов. С 2 марта 2026 года они перестали быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

Вместо этих бумажных денег в повседневном обращении используются монеты соответствующих номиналов. Такой переход также является частью оптимизации наличного обращения, ведь монеты имеют более длительный срок использования по сравнению с бумажными банкнотами.

В то же время для банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен предусмотрена отдельная процедура обмена. Их можно бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов, которые находятся в обращении:

РЕКЛАМА

в Национальном банке – до принятия отдельного решения о завершении обмена;

в уполномоченных банках – до 28 февраля 2029 года;

в других банках Украины – до 26 февраля 2027 года.

Зачем Нацбанк обновляет наличную гривню

Основная цель постепенной замены старых банкнот – повышение качества наличных денег, находящихся в обращении, и оптимизация работы наличной денежной системы. Со временем бумажные деньги изнашиваются, а использование более современных банкнот позволяет поддерживать надлежащее состояние денежного обращения.

РЕКЛАМА

Кроме того, обновление банкнотного ряда предусматривает переход к современным образцам с соответствующими элементами защиты. Отмечается, что это важно для надежности национальной валюты и возможности эффективнее проверять подлинность денежных знаков. В Нацбанке подчеркивают, что в результате банкнотно-монетный ряд гривни должен содержать только денежные знаки современного поколения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Нацбанк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что ее отчеканят из серебра и она появится в ноябре. Монета будет посвящена 25-летию визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.