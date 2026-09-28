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"Наша экономика без них не существовала бы": супруга экс-президента Польши раскрыла роль украинцев

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Украинцы в Польше. Иллюстрация
Украинцы в Польше. Иллюстрация
Источник: Getty Images
Несмотря на рост украинофобских настроений в Польше, украинская община внесла огромный вклад в развитие этой страны. Без украинцев польская экономика выглядела бы совершенно иначе, и поэтому населению следует учитывать это и не судить всю диаспору по отдельным лицам.
Об этом заявила Onet бывшая первая леди Польши Йоланта Квасьневская. Она выступила в защиту украинской общины, призвав польское общество воздерживаться от обобщений и стереотипов из-за отдельных конфликтов или правонарушений.

"Не представляю, как Польша функционировала бы без украинцев"

Особое внимание бывшая первая леди уделила колоссальному вкладу украинских беженцев в стабильность и развитие польского государства.
"Наша экономика в значительной степени создается гражданами Украины. Наша экономика, наши услуги без этих людей вообще не существовали бы. Я не представляю, как функционировала бы Польша без женщин и мужчин из Украины", – подчеркнула она.
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Слова Квасьневской звучат как напоминание о том, что украинская община в Польше – это не бремя, а ключевая движущая сила экономической жизни и логистическая опора сферы услуг страны.

Отдельные случаи – не характеристика всей нации

Йоланта Квасьневская признала, что среди украинцев, как и среди любой другой общины, случаются недоразумения, агрессивное поведение или нарушения закона. Однако она подчеркнула, что ошибочно и опасно распространять частные скандалы на миллионы людей.
"Точно так же есть и такие поляки, такие наши сограждане", – отметила Квасьневская, подчеркнув, что любая вина или правонарушение являются исключительно личной ответственностью конкретного человека.
Она призвала сограждан к "большей дистанции и большему уважению", напомнив, что каждая личность обладает собственным достоинством.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.

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