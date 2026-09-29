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МИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕС

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 2,7 т.
Иллюстрация — фотофиксация ДТП
Как действовать украинцам в ЕС, попавшим в ДТП
Источник: Magnific

Миллионы украинцев вынужденно или по собственному желанию находятся в странах Евросоюза. К сожалению, некоторые из них могут стать участниками дорожно-транспортного происшествия – в таком случае нельзя покидать место аварии, а также подписывать документы, составленные на незнакомом языке.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Дипломаты советуют, прежде всего, сохранять спокойствие и действовать последовательно, придерживаясь четкого алгоритма действий.

Меры безопасности и вызов экстренных служб

В первую очередь следует убедиться, что водитель и пассажиры находятся в безопасности. Для вызова полиции, скорой медицинской помощи или пожарной службы во всех странах Европейского Союза действует единый номер экстренной помощи 112.

Фиксация обстоятельств ДТП

В МИД подчеркивают необходимость собрать как можно больше первоначальных доказательств непосредственно на месте происшествия:

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  • сфотографировать общее место аварии, расположение автомобилей и все повреждения;
  • записать государственные номерные знаки причастных транспортных средств;
  • при наличии свидетелей – зафиксировать их контактные данные.

Обмен данными между участниками

Водителю следует получить от другого участника ДТП его имя, контактную информацию, номер и марку автомобиля, а также сведения о страховом полисе. По возможности рекомендуется сфотографировать эти документы.

Заполнение европротокола

При отсутствии пострадавших и при наличии бланка уведомления о ДТП (европротокола) его заполняют совместно с другим водителем.

В МИД предупреждают: не следует подписывать документы, содержание которых непонятно или вызывает несогласие. В случае необходимости следует потребовать предоставления официального перевода или разъяснений.

Уведомление страховой компании

После первоначального оформления аварии необходимо как можно быстрее уведомить свою страховую компанию и действовать в соответствии с ее инструкциями. Контактные данные страховщика обычно указаны в страховом полисе.

Обращение в украинские дипломатические учреждения

Сообщить в ближайшее посольство или консульство Украины следует в сложных обстоятельствах: если в результате ДТП есть пострадавшие, участники попали в больницу или возникли серьезные проблемы с документами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о новых штрафах для водителей в Украине. Так, за чрезмерно громкий выхлоп во время военного положения придется заплатить 17 тыс. грн, а за повторное нарушение – 34 тыс. грн с возможным лишением прав.

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