"Мексиканец" Буркин заявил, что платил миллионные взятки украинским правоохранителям: главное из интервью

Егор Буркин, известный по прозвищу "Мексиканец", которого правоохранители связывают с наркосиндикатом "Химпром" и сетью мошеннических кол-центров, дал большое интервью блогеру Василию Тимошенко. В разговоре он признал, что платил взятки представителям украинских правоохранительных органов за возможность вести бизнес без вмешательства силовиков. Также назвал конкретные суммы, фамилии и описал вероятную систему распределения денег.

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OBOZ.UA рассказывает о главных заявлениях подозреваемого. Буркин утверждает, что платил за защиту сети кол-центров и магазинов U420. По его словам, деньги были нужны, чтобы правоохранители не проводили постоянных проверок, не изымали оборудование и не парализовали работу.

Прямое признание, что платил взятки

"Да, работали, да, за крышу платили. Я подтверждаю, так же, как и с U420, я платил взятки, потому что в противном случае мне бы не дали работать", – заявил он.

Он также рассказал, сколько стоила защита одного кол-центра. "21 тысяча долларов. 7 тысяч долларов платили в СБУ, 7 тысяч долларов платили в Нацполицию, 7 тысяч долларов платили в Генпрокуратуру", – сказал он.

По словам Буркина, это была ежемесячная плата за офис с 50 сотрудниками. Для кол-центра со 100 сотрудниками сумма увеличивалась до 42 тыс. долларов, а со 150 – до 63 тыс. долларов.

Он также заявил, что всего в Украине работало примерно 1500 кол-центров, которые могли платить за прикрытие около 31,5 млн долларов ежемесячно, или 350–370 млн долларов в год. Важно: это его собственная оценка, а не подтвержденная статистика.

Mercedes чиновнику и 1,5 млн долларов взяток

Одному из чиновников Буркин якобы подарил на день рождения Mercedes B-класса, через него передавал, например, в ГБР по 1,5 млн долларов взяток, чтобы там закрывали дела о кол-центрах во время "войн с одной более крупной структурой".

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Буркин утверждает, что лично контактировал с генерал-майором СБУ Сергеем Дукой, а позднее посредником при передаче денег стал Андрей Осипов (по прозвищу "Криминал"). По его словам, Осипов регулярно собирал платежи и решал отдельные вопросы с силовиками.

Обвинения в адрес заместителя главы ОП Олега Татарова

Буркин заявил, что взятки якобы распределялись не только между рядовыми сотрудниками правоохранительных органов, но и поступали руководству ведомств."Деньги аккумулировались у глав ведомств Генпрокуратуры, полиции и СБУ. И эти главы ведомств отдавали львиную долю господину Олегу Татарову".

Главные истории дня

Он обвинил заместителя руководителя Офиса президента в создании системы, при которой различные правоохранительные органы якобы не вмешивались в деятельность кол-центров, плативших за прикрытие.

Также Буркин подтвердил подлинность своего голоса на обнародованных НАБУ записях, но отрицал, что действительно организовывал нападение на журналиста Дениса Бигуса. По его версии, разговоры о кислоте и физическом насилии были блефом, чтобы запугать других лиц.

Он признал свою причастность к деятельности примерно 50 кол-центров, но настаивал, что его структуры занимались преимущественно продажей БАДов и услугами гадалок, а не мошенничеством с банковскими картами. Также он признал торговлю психоактивными веществами, однако утверждал, что на момент продажи они были легальными.

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Отдельно Буркин заявил о готовности сотрудничать со следствием и предоставлять доказательства платежей

"Я готов сотрудничать, давать показания и, возможно, предоставлять какие-то скриншоты, транзакции и другие моменты", – сказал он.

Он также рассказал о конфликте с нардепом Николаем Тищенко, который, по утверждению Буркина, возник из-за требования получать часть доходов от кол-центров.

В то же время к заявлениям Буркина следует относиться критически. Он является фигурантом уголовных производств и находится в международном розыске, а значит, может быть лично заинтересован в дискредитации представителей правоохранительных органов и формировании выгодной для себя версии событий.

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Вместе с тем, по информации источников OBOZ.UA в политических кругах, "Мексиканец" пошел на сотрудничество с правоохранительными органами США и, вероятно, поэтому дал это интервью.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, глава Службы безопасности Украины Александр Поклад 4 ноября уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В ведомстве заявили, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в объективном расследовании.