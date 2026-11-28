В Винницкой области суд присудил женщине 55 тыс. грн после того, как полицейский безосновательно составил на нее протокол из-за поведения сына в школе. По решению суда, за счет бюджетных ассигнований областного управления Нацполиции ей должны возместить 50 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 5 тыс. грн морального вреда.

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Винницкий городской суд частично удовлетворил иск 23 ноября 2026 года. Полный текст решения по делу №127/308/26 опубликовали 26 ноября. Решение в Едином государственном реестре судебных решений

С чего начался конфликт в лицее

В декабре 2024 года мать ученика лицея №7 в Гайсине заявила, что ее сын подвергся психологическому давлению в кабинете директора. По версии семьи, мальчика вызвали с урока. В кабинете, кроме сотрудниц лицея, находились другая ученица и ее мать. Как говорилось в обращении адвоката, мать ученицы оскорбляла мальчика, а директор грубо ответила ему, когда он попытался выяснить, почему его вызвали.

23 декабря адвокат обратился в полицию с просьбой составить на директора протокол за буллинг. Как следует из ответа полиции, в ходе рассмотрения обращения подтвердилось, что директор грубо высказалась об ученике. Случай признали единичным, поэтому систематической травли не установили. Полицейские провели с директором профилактическую беседу и предупредили ее о недопустимости повышать голос на детей.

3 января 2025 года инспектор ювенальной превенции составил административный протокол на мать мальчика по ч. 3 ст. 184 КУоАП. В протоколе говорилось, что ее сын якобы срывал уроки, ругался на учителей и учеников и не реагировал на замечания. 20 февраля 2025 года Гайсинский районный суд закрыл дело из-за отсутствия события и состава административного правонарушения. Изложенные в протоколе обстоятельства не подтвердились.

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Почему суд присудил компенсацию

Истица просила взыскать 88 595,27 грн. В эту сумму она включила 50 тыс. грн расходов на адвоката, 30 тыс. грн морального вреда, а также инфляционные потери и 3 процента годовых. Областное управление полиции возражало против иска. Его представительница настаивала, что составление протоколов относится к полномочиям полицейских, а самого закрытия административного дела недостаточно для возмещения вреда.

Суд учел результаты служебного расследования, которое подтвердило нарушения при оформлении административных материалов. Как указано в решении, инспектор признал вину, ему объявили устное замечание. Оплату 50 тыс. грн за юридическую помощь женщина подтвердила договором, актом и платежными документами. Суд пришел к выводу, что эти расходы она понесла из-за неправомерных действий полицейского, и постановил возместить их в полном объеме.

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Суд также признал, что из-за действий инспектора женщина переживала и была вынуждена приложить дополнительные усилия, чтобы защитить свои права. Моральный ущерб оценили в 5 тыс. грн. Во взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых суд отказал, поскольку этим решением впервые определил сумму возмещения, а доказательств просрочки выплаты в материалах дела не было. Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, в Полтавской области суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который почти четыре года находился в СЗЧ. Мужчина добровольно обратился в прокуратуру и заявил о желании вернуться в армию.

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