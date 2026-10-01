Поскольку Швейцария по праву считается одной из самых богатых стран Европы, многие украинцы воспринимают ее как страну с высокими зарплатами и лояльным рынком труда. Но тем, кто планирует переезд, не стоит на это рассчитывать.

Видео дня

Об этом в своем TikTok заявил Богдан Товкало (@neptushkin). Он развенчал три распространенных среди украинцев мифа о Швейцарии.

Высокие зарплаты для всех

По словам Товкало, в интернете распространяется информация, согласно которой средняя зарплата в Швейцарии составляет 6,5 тыс. швейцарских франков (почти 350 тыс. грн). И это действительно так, но есть одно "но".

"Эта сумма никак не касается нас, украинцев, переехавших в Швейцарию в качестве беженцев или эмигрантов. Мы такую сумму здесь получать не будем. Для нас средняя зарплата в Швейцарии составит 3,5-4 тыс. франков", – подчеркивает он.

Богдан пояснил, что на среднюю зарплату могут рассчитывать коренные швейцарцы, которые родились и получили образование в этой стране. Из-за отсутствия соответствующей квалификации украинцы не смогут получать такие деньги.

Нехватка рабочей силы на фермах

Также в интернете распространяется информация о ситуации на фермах, где якобы остро не хватает рабочей силы, а работникам предлагают от 7 до 10 тысяч франков, да еще и предоставляют бесплатное жилье.

РЕКЛАМА

"Ложь, не верьте, это миф. Здесь хватает рабочих, люди ищут работу годами и найти не могут. И на фермах платят совсем не те деньги, о которых вам рассказали в интернете", – уверяет блогер.

По его словам, местный рынок труда крайне насыщен, а реальные ставки на сельскохозяйственных предприятиях существенно ниже вымышленных в соцсетях сумм.

Бесплатное жилье и выплаты за переезд в деревни

Третьим мифом являются рассказы о "сказочных" швейцарских деревнях, которые якобы бесплатно предоставляют дома и выплачивают миллионные компенсации всем, кто согласится переехать в малонаселенные уголки страны.

Главные истории дня

"Когда я это читаю, я так "рыдаю" от этого, а люди верят, пишут миллионы комментариев. Здесь нет деревень, которые вас примут, предоставят бесплатное жилье и еще и деньги будут платить за переезд", – подчеркнул Товкало.

Он подытожил, что подобные "программы поддержки" – выдумка, и призвал украинцев не верить фейковым объявлениям в сети.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для трудоустроенных иностранцев с временной защитой (статус S), которые, в частности, коснутся и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. В частности, им хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.

РЕКЛАМА