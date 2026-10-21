Квартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из Вены

Бывший генпрокурор Руслан Кравченко, при увольнении получил более 1 млн гривен зарплаты суммарноза 9 месяцев 2026 года. Также он задекларировал квартиру, приобретение которой было оформлено за день до операции "Карфаген" – 3 сентября 2026 года.

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Также экс-генпрокурор впервые указал в декларации дом в Козине, данные о пользовании которым появились также в начале сентября. Об этом свидетельствует новая электронная декларация бывшего должностного лица, которую он подал 20 октября. По данным СМИ и правозащитников, к тому времени Кравченко уже проживал в Вене.

Отмечается, что Кравченко получил с начала 2026 года до своего увольнения 1 364 244 грн зарплаты, то есть около 140 тыс. гривен в месяц. Других доходов генпрокурор не указал, однако прописал, что хранит наличными 35 тыс. долларов.

В то же время жена Кравченко Александра, согласно его декларации, получила более 3 млн грн от предпринимательской деятельности. Также она заработала на продаже недвижимости бывшего мужа 900 тыс. грн, другой недвижимости – еще 1 245 724 грн.

В декларации появилась новая недвижимость

Новая квартира имеет площадь 53,2 кв. м, а ее цена указана на уровне 734 тыс. грн. В то же время город, в котором расположена недвижимость, не назван, поэтому судить о соответствии такой "скромной" стоимости рыночным ценам сейчас невозможно.

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При этом дом в Козине имеет площадь 292,6 квадратного метра. В документе указана стоимость 22,8 млн грн. Земельный участок под домом площадью 1056 квадратных метров стоит 3,1 млн.

Впрочем, Кравченко отметил, что не владеет этим домом – согласно декларации, его арендует Александра Кравченко. Стоит отметить, что бывший сотрудник Офиса генпрокурора и фигурант дела "Карфаген" Сергей Кропива, вероятно, организовывал и координировал ремонт в этом доме в Козине.

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Об этом во время избрания Кропиве меры пресечения заявил прокурор САП. Так, во время разговора, текст которого зачитал прокурор, Кравченко якобы поручал Кропиве установить в доме газовый генератор на "киловатт 30 или 50".

Примечательно, что Кравченко все же задекларировал газовую электростанцию стоимостью 1,1 млн грн, которую приобрели в мае 2026 года. В документе указано, что это имущество принадлежит агрофирме "Світанок". Именно там официально трудоустроена жена Кравченко. Директор компании – избранный от ОПЗЖ депутат Киевского облсовета Олег Цаплиенко.

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Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, по результатам журналистских расследований, в 2023 году тогдашняя теща бывшего генпрокурора Кравченко вложилапочти 25 млн грн в строительство роскошной виллы в элитном районе Дубая. А после развода Кравченко имущество переоформили на киевского ресторатора, заведения которого тот посещал.

Напомним также, что в начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора по делу о "крышевании" мошеннических кол-центров. В ответ Кравченко опубликовал протоколы обысков и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов негласных следственных действий.

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В итоге Кравченко подал заявление об отставке уже 7 сентября, но 14-го сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, в частности по поводу якобы подделки документов для получения неправомерной выгоды. Позже в Офисе генерального прокурора это опровергли.

В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле. В соцсетях он заверил, что находится в служебной командировке за границей для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе 5-дневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.