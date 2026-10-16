Курортная страна изменила правила для беженцев из Украины: что будет с военнообязанными

Вслед за Европейским Союзом Черногория изменила правила предоставления временной защиты гражданам Украины. Теперь этот статус будет предоставляться только тем, кто непосредственно проживал в Украине до подачи заявления и выполнил воинский долг.

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Как сообщает RTCG, соответствующие изменения были приняты на заседании правительства страны 15 октября. Новые правила предусматривают более строгие условия для украинцев, поскольку временная защита будет предоставляться только в том случае, если:

военнообязанные украинцы выполнили свой воинский долг на родине или имеют официальное освобождение от него;

на родине или от него; заявители до прибытия в Черногорию фактически проживали на территории Украины.

Принятые требования распространяются только на вновь прибывших украинцев — граждан, которые уже пользуются временной защитой в этой стране, это не касается.

В правительстве отметили, что решение приведено в соответствие с нормами Имплементационного решения Совета ЕС от 30 июля 2026 года о введении ограничительных мер в отношении военнообязанных граждан Украины.

Что предшествовало

5 августа вступило в силу имплементационное решение Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе еще на один год — до 4 марта 2028 года. Срок действия статуса будет продлен автоматически, либо же заявку на это нужно будет подавать лично – в зависимости от внутренних правил стран, принявших украинцев.

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В то же время военнообязанным украинцам, подающим заявки на временную защиту после вступления в силу новых правил, перестали автоматически предоставлять защиту. Для этого им необходимо подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины, предоставив один из двух документов:

заграничный паспорт со штампом о законном пересечении государственной границы Украины;

о законном пересечении государственной границы Украины; официальный документ (в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+"), подтверждающий выполнение воинской обязанности или освобождение от неё.

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Больше всего изменения коснулись мужчин призывного возраста — 25–60 лет, но касаются они также женщин и лиц в возрасте 18–25 лет. В то же время украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят её без необходимости дополнительных проверок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Германии официально продлило срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на год — до 4 марта 2028 года. При этом специальный режим не будет распространяться на военнообязанных граждан, въезжающих в страну начиная с 9 октября.