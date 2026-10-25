Страна ЕС изменит правила выплат украинским беженцам: что будет с деньгами на детей

Польша планирует с 1 июня 2027 года автоматически продлевать выплаты "800 Плюс" в размере 800 злотых в месяц на каждого ребенка, если обстоятельства семьи не изменились. Новое заявление, как и прежде, нужно будет подавать при первом оформлении помощи, после рождения ребенка и в других предусмотренных случаях.

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Об этом сообщает Gazeta Prawna. Соответствующие изменения в законодательство готовит Министерство по делам семьи, труда и социальной политики Польши.

Как изменятся правила получения помощи

Сейчас родители или законные опекуны, получающие помощь на детей в Польше, должны ежегодно подавать новое заявление в Управление социального страхования (ZUS). Процедура необходима для продления выплат на следующий расчетный период.

Согласно предложенным изменениям, систему планируют упростить. Если семья уже получает пособие, а информация, влияющая на право на него, остается актуальной, ZUS сможет автоматически продлевать выплаты на основании данных, поданных ранее.

Таким образом, семьям не нужно будет ежегодно повторно проходить процедуру оформления пособия только для того, чтобы подтвердить неизменность обстоятельств. Отмечается, что это должно сократить количество формальностей и снизить риск пропуска сроков подачи документов из-за бюрократических процедур.

В польском министерстве объясняют, что цель нововведения – облегчить жизнь родителям и сократить объем административной работы. Автоматизация также позволит снизить нагрузку на сотрудников ZUS, которые сейчас обрабатывают большое количество повторных заявлений.

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Заместитель министра Александра Гаевская подчеркнула, что государство должно упрощать семьям доступ к социальной поддержке, а не заставлять родителей ежегодно повторять одни и те же действия, если их право на пособие сохраняется.

Сколько платят по программе

Программа предусматривает ежемесячную помощь в размере 800 злотых на каждого ребенка. В пересчете на украинскую валюту это примерно 9,2 тыс. грн, хотя фактическая сумма зависит от актуального обменного курса.

Для семей, воспитывающих нескольких детей, общий размер помощи соответственно увеличивается. Например, если семья получает выплаты на двоих детей, сумма составляет 1600 злотых в месяц, а на троих – 2400 злотых.

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Средства предназначены для поддержки семей в воспитании детей. В то же время предложенные изменения касаются прежде всего процедуры продления выплат, а не объявленного увеличения их размера.

Для украинцев, которые находятся в Польше и соответствуют установленным требованиям программы, автоматическое продление может упростить получение помощи. Однако право на выплаты, как и прежде, будет зависеть от выполнения соответствующих условий.

Кому все равно придется подавать заявление

Автоматическое продление не означает, что новые заявления полностью отменят. В отдельных ситуациях родителям или опекунам нужно будет самостоятельно обратиться в ZUS, чтобы оформить пособие или обновить необходимые сведения. В частности, новое заявление нужно будет подать в следующих случаях:

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рождение ребенка – если в семье появился ребенок, для назначения пособия на него необходимо будет оформить соответствующее заявление;

первое оформление выплат – семьи, которые ранее не получали "800 Плюс" и хотят воспользоваться программой, должны будут подать заявление;

возвращение в Польшу из-за границы – если семья вернулась и оформляет пособие, ей нужно будет обратиться в ZUS в установленном порядке.

Кроме того, родители должны сообщать учреждению об изменении персональных данных и обстоятельств, которые могут повлиять на право получать выплаты. Поэтому автоматическое продление не освобождает получателей пособия от обязанности следить за актуальностью информации.

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Если данные семьи изменятся, автоматическое продление не следует воспринимать как безусловную гарантию дальнейших выплат. ZUS должно получать актуальную информацию, необходимую для проверки права на помощь.

Автоматическое продление выплат планируют ввести с 1 июня 2027 года – в начале расчетного периода 2027/2028 годов. До этого времени соответствующие изменения должны пройти необходимые законодательные процедуры.

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