Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страны

С 16 октября 2026 года украинцы под временной защитой могут подавать заявления на отдельные типы разрешений на проживание непосредственно в Австрии, в частности на основании работы, квалификации или воссоединения семьи. В то же время для получения ВНЖ необходимо соответствовать требованиям выбранной категории, а сама временная защита для украинцев в стране продлена до 4 марта 2028 года.

Видео дня

Об этом сообщили в австрийском парламенте. Нововведение касается украинцев, которые хотят перейти от временной защиты к долгосрочному проживанию в Австрии на основании работы, профессиональной квалификации, учебы или семейных обстоятельств.

Что изменилось для украинцев с 16 октября

Главное нововведение – возможность подавать заявление на отдельные типы разрешений на проживание непосредственно в Австрии. Ранее для перехода на популярную категорию Rot-Weiß-Rot – Karte plus по специальной процедуре от заявителя требовали не менее 12 месяцев официальной работы с уплатой взносов в систему социального страхования.

Обновленный порядок упрощает саму процедуру подачи документов для тех, кто уже находится в стране под временной защитой. Теперь украинцам не обязательно выезжать из Австрии лишь для того, чтобы подать первичное заявление на соответствующее разрешение.

Однако это не означает, что каждый украинец с временной защитой сможет автоматически получить вид на жительство. Австрийские власти и дальше будут проверять, соответствует ли человек требованиям выбранной категории. В частности, значение будут иметь трудоустройство, уровень заработка, образование, профессиональный опыт, наличие жилья, медицинской страховки и семейные обстоятельства – в зависимости от основания для оформления.

РЕКЛАМА

То есть новые правила в первую очередь меняют способ подачи заявления, а не отменяют требования к заявителям.

Какие виды вида на жительство могут оформить украинцы в Австрии

Австрийское законодательство предусматривает несколько вариантов получения разрешения на проживание. Выбор зависит от того, есть ли у человека работа, насколько востребована его профессия, соответствует ли он требованиям к квалификации и есть ли у него родственники с легальным статусом в стране.

Rot-Weiß-Rot – Karte: для квалифицированных работников;

Главные истории дня

Красно-бело-красная карта предназначена для иностранцев, которые хотят работать в Австрии и соответствуют установленным критериям. В частности, она доступна высококвалифицированным специалистам, представителям дефицитных профессий, другим категориям работников, предусмотренным австрийским законодательством, а также выпускникам местных вузов.

При рассмотрении заявления могут учитывать образование, профессиональный опыт, возраст, знание языков и другие показатели. Для отдельных категорий необходимо предложение о работе от австрийского работодателя. Важная особенность этой карты – она обычно привязана к конкретному работодателю. Поэтому возможности менять место работы без дополнительных процедур ограничены.

РЕКЛАМА

Rot-Weiß-Rot – Karte plus: более свободный доступ к рынку труда;

Этот тип разрешения дает владельцу более широкие возможности для трудоустройства. В отличие от обычной красно-бело-красной карты, он предусматривает свободный доступ к австрийскому рынку труда.

Владелец Rot-Weiß-Rot – Karte plus может работать у разных работодателей без привязки к одному конкретному предприятию, а также при определенных условиях заниматься предпринимательской деятельностью. Именно этот вариант может быть особенно интересен украинцам, которые уже устроились в Австрии, имеют стабильный доход и хотят получить статус, менее зависимый от конкретного работодателя.

РЕКЛАМА

Голубая карта ЕС: для специалистов с высшим образованием;

Blue Card EU – еще один вариант для квалифицированных специалистов. Она предназначена для иностранцев с соответствующим высшим образованием или другой предусмотренной законодательством квалификацией, получивших предложение о работе в Австрии.

Для оформления необходимо иметь трудовой контракт или соответствующее предложение о трудоустройстве, а также отвечать установленным требованиям к уровню оплаты труда и профессиональной подготовке. Условия зависят от действующих критериев для этой категории. Такой вариант может подойти украинцам, работающим в высококвалифицированных сферах и имеющим возможность подтвердить свое образование и опыт.

РЕКЛАМА

ВНЖ через воссоединение семьи;

Еще одно основание для получения вида на жительство – семейные связи. Члены семей людей, уже имеющих легальный статус в Австрии, могут претендовать на соответствующий вид на жительство при условии соблюдения требований законодательства.

В зависимости от ситуации могут понадобиться документы, подтверждающие родственные связи, а также сведения о жилье, доходах и медицинской страховке. Конкретные требования зависят от статуса человека, к которому планируют переехать, и категории разрешения.

РЕКЛАМА

Какие документы нужны для оформления вида на жительство

Универсального перечня документов для всех типов ВНЖ нет. Пакет зависит от того, на каком основании человек хочет остаться в Австрии. Обычно заявителям стоит подготовить:

действительный заграничный паспорт;

документы, подтверждающие законность пребывания в Австрии;

фотографию установленного формата;

подтверждение наличия жилья;

документы о медицинском страховании;

подтверждение достаточного дохода или финансового обеспечения;

трудовой контракт или предложение о работе – если разрешение оформляется на основании трудоустройства;

дипломы, документы об образовании и подтверждение профессионального опыта – если они нужны для соответствующей категории;

свидетельства о браке или рождении детей – в случае оформления через воссоединение семьи.

РЕКЛАМА

Однако этот перечень является ориентировочным, для разных категорий могут потребовать дополнительные справки, переводы документов или подтверждение квалификации. Поэтому перед подачей заявления нужно проверить требования именно к выбранному типу вида на жительство.

Важно также учитывать, что подача заявления в Австрии не означает автоматического продления всех прав на условиях временной защиты после перехода на другой статус. Последствия смены вида на жительство для социальной помощи, доступа к услугам и права на работу стоит уточнить до начала процедуры.

РЕКЛАМА

До какого времени украинцам продлили временную защиту

Несмотря на возможность перехода на другие типы ВНЖ, украинцы в Австрии и дальше могут пользоваться временной защитой. Ее действие продлили до 4 марта 2028 года в соответствии с общеевропейским решением.

О продлении сообщал австрийский парламент. Таким образом, украинцам не нужно срочно менять статус только из-за приближения окончания предыдущего срока действия временной защиты.

В то же время для тех, кто планирует остаться в стране надолго, переход на обычный вид на жительство может стать способом получить другой правовой статус, связанный с работой, профессиональной деятельностью или семейными обстоятельствами.

РЕКЛАМА

По данным, приведенным в материале, по состоянию на август 2026 года в Австрии действующий статус временной защиты имели 91 559 украинцев. Из них около 25,6 тыс. человек продолжали получать базовое государственное обеспечение Grundversorgung. Всего с начала полномасштабного вторжения временной защитой в стране воспользовались 147 022 человека, более 30% из них – дети.

Кого могут не допустить к получению временной защиты

Отдельные изменения касаются не перехода на обычный ВНЖ, а правил предоставления временной защиты новым заявителям. Согласно информации, приведенной в сообщении, Австрия ужесточила подход к гражданам Украины, подпадающим под требования воинской обязанности по украинскому законодательству.

РЕКЛАМА

В частности, сообщается об ограничении автоматического предоставления защиты отдельным мужчинам призывного возраста, которые не выполнили соответствующие воинские обязанности. Положения касаются определенных категорий людей, прибывших после июля 2026 года.

Также предусмотрены ограничения в отношении так называемой двойной защиты. Человек не должен одновременно пользоваться аналогичным статусом в нескольких странах Евросоюза, это должно предотвращать дублирование социальной помощи и регистрации в разных государствах.

РЕКЛАМА

Важно не путать эти ограничения с новой процедурой перехода на ВНЖ. Они касаются разных правовых вопросов, первые – условий получения временной защиты, вторые – возможности оформить другое разрешение на проживание тем, кто уже находится в Австрии.

Что говорят в Австрии о новых правилах

Обновление миграционных правил вызвало дискуссии в австрийском парламенте. В частности, представители Австрийской партии свободы (FPÖ) выражали сомнения в том, насколько эффективно государственные органы смогут проверять исполнение воинской обязанности гражданами Украины.

РЕКЛАМА

В партии также обращали внимание на риск появления поддельных документов, которые могли бы использовать для подтверждения соответствия требованиям. В свою очередь, министр внутренних дел Герхард Карнер поддержал усиление проверок и заявил о доверии к процедурам Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA).

Для украинцев ключевое практическое изменение заключается в том, что переход на отдельные типы видов на жительство стал доступнее с точки зрения процедуры: заявление можно подать без обязательного выезда из страны. Однако перед оформлением стоит определить подходящую категорию ВНЖ, проверить все критерии и подготовить документы, подтверждающие право на него.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Германия продлила действие упрощенных правил въезда и пребывания для граждан Украины. В то же время с 9 октября 2026 года для украинцев, которые подлежат воинской обязанности, ввели новые ограничения. Они касаются тех, кто въезжает в страну и не может подтвердить соблюдение требований украинского законодательства о воинской обязанности.