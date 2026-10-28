Страна ЕС изменила правила для беженцев из Украины: что нужно знать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в РадеМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со СвитолинойТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофы72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детях72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детяхЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыроссийские оккупанты на ТОТРоссия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитрости
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Страна ЕС изменила правила для беженцев из Украины: что нужно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,9 т.
Украинские беженцы в Европе. Иллюстрация
Украинские беженцы в Европе. Иллюстрация. Источник: Pixabay

Правительство Австрии продлило срок действия статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время гражданам, не выполнившим свои воинские обязанности в Украине, этот статус автоматически предоставляться не будет.

Об этом сообщили в австрийском парламенте. Таким образом, страна присоединилась к общеевропейскому консенсусу относительно дальнейшего статуса украинских беженцев в Евросоюзе.

Что это означает для украинцев

Новые правила, предложенные министром внутренних дел Герхардом Карнером, предусматривают ряд принципиальных ограничений для новых получателей статуса. В частности, им следует быть готовыми к следующему:

  • отказу в предоставлении убежища за невыполнение воинского долга

Граждане Украины, подпадающие под призыв/мобилизацию согласно украинскому законодательству и не выполнившие соответствующие обязанности (в частности, выехавшие при наличии запрета), теряют право на автоматическое получение статуса защиты в Австрии. Норма применяется к лицам, прибывшим после июля 2026 года.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,3 т.
Украинцам начали автоматически разблокировать банковские счета: какое условие
1,3 т.
Украинцам начали автоматически разблокировать банковские счета: какое условие
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,1 т.
Украинцы могут заработать на "лишней" электроэнергии: как получить выплаты от "Укрэнерго"
1,1 т.
Украинцы могут заработать на "лишней" электроэнергии: как получить выплаты от "Укрэнерго"
Дарина ГерцеваДарина Герцева
774
Россиянам начали задерживать соцвыплаты: власти признали, что это "из-за войны"
774
Россиянам начали задерживать соцвыплаты: власти признали, что это "из-за войны"
  • запрет на "двойную защиту"

Временная защита в Австрии не будет предоставляться лицам, которые уже зарегистрированы и имеют аналогичный статус в любой другой стране ЕС. Это должно исключить злоупотребления и дублирование выплат социальной помощи в нескольких государствах.

  • упрощение перехода на обычный вид на жительство

В то же время для украинцев, которые уже длительное время проживают и работают в Австрии, упрощается процедура перехода с временной защиты на обычный вид на жительство (например, по красно-бело-красной карте – Rot-Weiß-Rot – Karte).

Реакция австрийских политиков

Поправки вызвали острые споры в австрийском парламенте. Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) выступила против обновленного постановления, выразив сомнения в способности Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA) надлежащим образом проверять исполнение воинской обязанности и заявив о риске возникновения черного рынка поддельных военных документов.

В свою очередь, глава МВД Герхард Карнер назвал отмену автоматической защиты для мужчин призывного возраста важным шагом вперед и подтвердил полное доверие проверочным процедурам BFA.

Всего с начала полномасштабного вторжения программой временной защиты в Австрии воспользовались 147 022 человека (из них более 30% – дети). По состоянию на август 2026 года действующий статус имели 91 559 украинцев, а 25,6 тыс. из них продолжали находиться на базовом государственном обеспечении (Grundversorgung).

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев с временной защитой – в августе 2026 года их стало на 0,1% больше. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции потеряли этот статус, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило увеличиваться.

Похожие темы
Украинцы за границейАвстриябеженцы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!