Страна ЕС изменила правила для беженцев из Украины: что нужно знать

Правительство Австрии продлило срок действия статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время гражданам, не выполнившим свои воинские обязанности в Украине, этот статус автоматически предоставляться не будет.

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Об этом сообщили в австрийском парламенте. Таким образом, страна присоединилась к общеевропейскому консенсусу относительно дальнейшего статуса украинских беженцев в Евросоюзе.

Что это означает для украинцев

Новые правила, предложенные министром внутренних дел Герхардом Карнером, предусматривают ряд принципиальных ограничений для новых получателей статуса. В частности, им следует быть готовыми к следующему:

отказу в предоставлении убежища за невыполнение воинского долга

Граждане Украины, подпадающие под призыв/мобилизацию согласно украинскому законодательству и не выполнившие соответствующие обязанности (в частности, выехавшие при наличии запрета), теряют право на автоматическое получение статуса защиты в Австрии. Норма применяется к лицам, прибывшим после июля 2026 года.

запрет на "двойную защиту"

Временная защита в Австрии не будет предоставляться лицам, которые уже зарегистрированы и имеют аналогичный статус в любой другой стране ЕС. Это должно исключить злоупотребления и дублирование выплат социальной помощи в нескольких государствах.

упрощение перехода на обычный вид на жительство

В то же время для украинцев, которые уже длительное время проживают и работают в Австрии, упрощается процедура перехода с временной защиты на обычный вид на жительство (например, по красно-бело-красной карте – Rot-Weiß-Rot – Karte).

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Реакция австрийских политиков

Поправки вызвали острые споры в австрийском парламенте. Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) выступила против обновленного постановления, выразив сомнения в способности Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA) надлежащим образом проверять исполнение воинской обязанности и заявив о риске возникновения черного рынка поддельных военных документов.

В свою очередь, глава МВД Герхард Карнер назвал отмену автоматической защиты для мужчин призывного возраста важным шагом вперед и подтвердил полное доверие проверочным процедурам BFA.

Главные истории дня

Всего с начала полномасштабного вторжения программой временной защиты в Австрии воспользовались 147 022 человека (из них более 30% – дети). По состоянию на август 2026 года действующий статус имели 91 559 украинцев, а 25,6 тыс. из них продолжали находиться на базовом государственном обеспечении (Grundversorgung).

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев с временной защитой – в августе 2026 года их стало на 0,1% больше. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции потеряли этот статус, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило увеличиваться.