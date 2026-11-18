В Финляндии начали рассматривать заявления о предоставлении убежища, которые граждане Украины подавали в начале полномасштабной войны в 2022 году. Это касается тех, кто впоследствии получил временную защиту, из-за чего их предыдущие обращения годами находились "на паузе".

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Об этом заявили в Миграционной службе Финляндии (Migri). Впрочем, возобновление рассмотрения заявок не затронет большинство украинцев, которых приняла эта страна.

Почему возобновили рассмотрение заявлений

Весной 2022 года, когда механизм временной защиты в ЕС еще не работал или только запускался, многие украинцы в Финляндии подавали заявления на классическое убежище (статус беженца). Когда же временная защита заработала, рассмотрение этих индивидуальных заявлений просто заморозили.

Однако недавно Суд Европейского Союза постановил, что страны-члены не имеют права держать заявления на убежище на паузе только из-за того, что человек имеет временную защиту. Выполняя это решение, Финляндия обязана рассмотреть все "зависшие" дела.

Отменят ли временную защиту

В Миграционной службе успокаивают: временная защита остается основной формой легализации для украинцев, и ее не отменят, даже если по старому заявлению на убежище поступит отказ. В то же время в ведомстве напоминают о различии между этими статусами:

временная защита предоставляется автоматически всем, кто спасается от войны;

предоставляется автоматически всем, кто спасается от войны; убежище (статус беженца) требует доказательств индивидуального преследования (например, политического или религиозного), поэтому гражданам Украины его предоставляют лишь в исключительных случаях.

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Поскольку большинство украинцев оформляло исключительно временную защиту, возобновление рассмотрения заявлений их не затронет.

Что будет с теми, кто подавал заявление на убежище в 2022 году

Migri самостоятельно свяжется с каждым заявителем, чье дело ожидает рассмотрения, и предоставит инструкции (в частности, людям могут предложить отозвать старое заявление, если оно уже утратило актуальность).

Чтобы не пропустить важное письмо, украинцев просят проверить свои контактные данные и адрес в финском Реестре населения (DVV). Если контакты изменились, их необходимо обновить на сайте dvv.fi и дополнительно сообщить Миграционной службе через сервис защищенной почты securemail.migri.fi по адресу [email protected].

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев – к началу 2027 года их количество планируют уменьшить примерно вдвое. Из-за сокращения потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили работу, и на очереди – еще 7.