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Страна ЕС перестанет предоставлять защиту части беженцев из Украины: кого это касается

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Иллюстрация - женщина, закутанная во флаг Украины
В Литве приняли новые правила для беженцев из Украины. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Philip Myrtorp

Литва будет предоставлять временную защиту беженцам из Украины еще один год – особый статус они будут иметь до 2028 года. В то же время в механизм будут внесены существенные изменения – всех, кто подлежит военной службе в Украине, обяжут предоставлять подтверждение ее прохождения.

Как сообщается на сайте литовского Кабинета министров, соответствующее предложение Министерства внутренних дел (МВД) правительство одобрило 7 октября. Это означает, что виды на временное проживание на основании временной защиты будут выдаваться или продлеваться уже с новой датой – до 4 марта 2028 года.

В то же время для некоторых категорий заявителей предусмотрены исключения (будет отменено требование подтверждать выполнение воинского долга):

  • тем, кому по состоянию на 4 августа 2026 года была предоставлена временная защита в любом государстве-члене Европейского Союза (ЕС) и кто непрерывно сохранял этот статус;
  • тем, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о ее предоставлении до этой даты еще не было принято.
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Как подтвердить прохождение военной службы

  • Выездным штампом в загранпаспорте о легальном пересечении границы Украины.
  • Официальным документом, подтверждающим освобождение лица от военной службы или ее прохождение.

Как отметили в правительстве, Департамент миграции страны ежедневно регистрирует 30–40 новых заявлений на получение временных видов на жительство от украинцев. По состоянию на 6 сентября действующие виды на жительство имели 52 052 человека – они выданы до 4 марта 2027 года.

Каковы будут последствия отъезда украинцев из стран Балтии

Многие украинцы не только нашли убежище в странах Балтии, но и стали значительной частью местного рынка труда. Поэтому отъезд беженцев на родину после окончания войны станет настоящим стресс-тестом для работодателей.

Эксперты предупреждают, что без украинской рабочей силы странам Балтии придется выбирать между стремительным ростом зарплат и срочным поиском технологий, способных заменить людей. Впрочем, значение украинской рабочей силы для стран региона различно:

  • в Эстонии доля украинской рабочей силы самая большая – в 2023 году здесь работало около 36 тыс. граждан Украины (24 тыс. из них прибыли в качестве беженцев), то есть примерно 5% всей рабочей силы Эстонии.
  • в Латвии в первом квартале 2026 года было занято 871,2 тыс. человек, из которых 10,5 тыс. (примерно 1,2%) – беженцы из Украины;
  • в Литве в 2025 году из 1,456 млн работающих беженцев в общей сложности 38 тыс. были украинцами – это примерно 2,6% от всех занятых в стране.

Как уже сообщал OBOZ.UA, чтобы вернуться на родину из других стран, украинцы должны иметь действующий документ для пересечения границы. Гражданку страны, которая ехала из Польши, но предъявила поврежденный загранпаспорт, "разобрали" на границе и отправили оформлять временный документ.

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