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Страна ЕС пошла наперекор новым правилам: где продолжат предоставлять защиту мужчинам из Украины

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Иллюстрация - украинец с флагом
Иллюстративное фото украинца, завернутого в сине-желтый флаг. Источник: Unsplash/Katja Anokhina

Венгрия продолжит предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста. Это стало возможным благодаря тому, что Будапешт воспользовался правом на неполное применение директивы Евросоюза о защите.

Об этом на пресс-конференции 7 октября сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт. Он напомнил о двух ключевых аспектах:

  • Еврокомиссия рекомендовала не предоставлять временную защиту в Евросоюзе военнообязанным украинцам, которые недавно прибыли в страну и не имели разрешения на выезд из Украины;
  • при этом государствам-членам оставили право действовать по собственному усмотрению, когда речь идет о применении рамок решения.

"Венгрия сообщила нам, что воспользуется этой возможностью", — отметил Ламмерт.

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Что предшествовало

5 августа вступило в силу имплементационное решение Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе еще на один годдо 4 марта 2028 года. Срок действия статуса будет продлен автоматически, либо же заявку на это нужно будет подавать лично — в зависимости от внутренних правил стран, принявших украинцев.

В то же время военнообязанным украинцам, подающим заявки на временную защиту после вступления в силу новых правил, перестали автоматически предоставлять защиту. Для этого им необходимо подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины, предоставив один из двух документов:

  • заграничный паспорт со штампом о законном пересечении государственной границы Украины;
  • официальный документ (в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+"), подтверждающий выполнение воинской обязанности или освобождение от неё.

Больше всего изменения коснулись мужчин призывного возраста – 25–60 лет, но касаются они также женщин и лиц в возрасте 18–25 лет. В то же время украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят её без необходимости дополнительных проверок

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев — к началу 2027 года их количество планируют уменьшить примерно вдвое. Из-за сокращения потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди — еще 7.

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