Страна ЕС пересмотрит правила для украинцев: о каких изменениях должны знать беженцы

В Германии приняли решение об ужесточении требований к сдаче языкового теста мигрантами (в том числе и гражданами Украины). Уже с 1 ноября экзамен нельзя будет сдать, если хотя бы одна из его частей выполнена неудовлетворительно.

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Как пишет BILD, об этом сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Он назвал главной целью пресечение распространения схем мошенничества во время экзаменов.

Отмечается, что в последнее время зафиксирован "рост числа попыток мошенничества". Участники интеграционных курсов нелегально покупали через интернет письменные задания и готовые ответы, после чего просто вносили их в блок тестирования "Аудирование и чтение", в котором нужно решить 45 заданий, выбрав правильный вариант ответа.

Другая часть теста предусматривает письменное задание, где кандидаты обычно должны написать короткое сообщение или письмо. Как отмечают в министерстве, сейчас "часто встречаются случаи, когда письменный блок оставляют полностью пустым". Впрочем, благодаря высоким баллам за тестовую часть и достижению необходимого уровня B1 в разговорной части экзамен все равно засчитывался как сданный.

Добриндт решил закрыть эту лазейку. В дальнейшем тест не будет засчитан, если хотя бы одна из его частей будет выполнена "неудовлетворительно" или проигнорирована — с целью "успешной и самостоятельной интеграции".

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Успешность сдачи языковых экзаменов

55 % (175 193 человека) достигли необходимого уровня B1 , который позволяет свободно общаться на немецком языке в повседневной жизни;

достигли необходимого уровня , который позволяет свободно общаться на немецком языке в повседневной жизни; 32,2 % (102 663 человека) достигли более низкого уровня A2 ;

достигли более низкого уровня ; 12,8% (40 694 человека) не смогли подтвердить даже уровень A2.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия может помочь Украине установить, какие украинские беженцы-мужчины призывного возраста находятся на ее территории, в частности посредством обмена информацией. Речь идет о возможных данных относительно места проживания, статуса и получения социальных выплат. В то же время о массовом принудительном возвращении украинских мужчин из Германии пока речь не идет.

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