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Страна ЕС пересмотрит правила для украинцев: о каких изменениях должны знать беженцы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация - беженки с флагом Украины
В Германии изменили правила сдачи экзаменов по языку для украинцев. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Vlad D

В Германии приняли решение об ужесточении требований к сдаче языкового теста мигрантами (в том числе и гражданами Украины). Уже с 1 ноября экзамен нельзя будет сдать, если хотя бы одна из его частей выполнена неудовлетворительно.

Как пишет BILD, об этом сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Он назвал главной целью пресечение распространения схем мошенничества во время экзаменов.

Отмечается, что в последнее время зафиксирован "рост числа попыток мошенничества". Участники интеграционных курсов нелегально покупали через интернет письменные задания и готовые ответы, после чего просто вносили их в блок тестирования "Аудирование и чтение", в котором нужно решить 45 заданий, выбрав правильный вариант ответа.

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Другая часть теста предусматривает письменное задание, где кандидаты обычно должны написать короткое сообщение или письмо. Как отмечают в министерстве, сейчас "часто встречаются случаи, когда письменный блок оставляют полностью пустым". Впрочем, благодаря высоким баллам за тестовую часть и достижению необходимого уровня B1 в разговорной части экзамен все равно засчитывался как сданный.

Добриндт решил закрыть эту лазейку. В дальнейшем тест не будет засчитан, если хотя бы одна из его частей будет выполнена "неудовлетворительно" или проигнорирована — с целью "успешной и самостоятельной интеграции".

Успешность сдачи языковых экзаменов

  • 55 % (175 193 человека) достигли необходимого уровня B1, который позволяет свободно общаться на немецком языке в повседневной жизни;
  • 32,2 % (102 663 человека) достигли более низкого уровня A2;
  • 12,8% (40 694 человека) не смогли подтвердить даже уровень A2.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия может помочь Украине установить, какие украинские беженцы-мужчины призывного возраста находятся на ее территории, в частности посредством обмена информацией. Речь идет о возможных данных относительно места проживания, статуса и получения социальных выплат. В то же время о массовом принудительном возвращении украинских мужчин из Германии пока речь не идет.

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