После завершения действия Директивы ЕС о временной защите беженцы из Украины смогут оставаться в Нидерландах еще в течение трех лет – для этого будет введено переходное разрешение. Кроме того, украинцам предложат помощь с возвращением домой или переход на разрешение на работу или учебу.

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Об этом заявил представитель программной дирекции по делам перемещенных лиц из Украины (PD Oek) при Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов Эрик Клавер. Он напомнил, что действие Директивы ЕС о временной защите истекает 4 марта 2028 года, и рассказал, какие сценарии действий предлагаются украинцам дальше.

Добровольное возвращение

Правительство продолжит поддерживать тех, кто решит вернуться домой. Служба репатриации и выезда бронирует для таких граждан авиабилеты до Польши, откуда они самостоятельно направляются в Украину. В то же время власти признают, что массовое возвращение возможно только после окончания войны, поэтому большинство украинцев в ближайшее время останется в Нидерландах.

Разрешение на работу или учебу

Власти будут поощрять украинцев оформлять стандартные виды на жительство – на основании работы, учебы или воссоединения семьи. Но есть серьезное препятствие: согласно действующим правилам для граждан стран за пределами ЕС, для получения вида на жительство для работы требуется высокий уровень дохода и теоретическое образование, и, хотя почти все украинские беженцы в Нидерландах трудоустроены, большинство из них занято на низкооплачиваемых работах.

Поэтому правительство рассматривает возможность адаптировать условия получения разрешения на работу специально для украинцев.

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Переходный документ на 3 года

Чтобы избежать массовой подачи заявлений на убежище и длительных проверок, украинцам предлагают ввести временный переходный документ сроком действия 3 года (transitiedocument). Он будет предоставляться автоматически на следующих условиях:

отзыв заявления о предоставлении убежища;

о предоставлении убежища; отсутствие угрозы общественному порядку;

общественному порядку; по истечении трехлетнего срока – возвращение в Украину или переход на рабочий либо учебный вид на жительство;

вместо специальных выплат и отдельной медицинской страховки по системе RTB – общая система социального обеспечения Нидерландов . Таким образом, те, кто не может самостоятельно зарабатывать на жизнь, будут получать стандартную социальную помощь наравне с гражданами Нидерландов, а остальные – самостоятельно оформлять медицинскую страховку;

. Таким образом, те, кто не может самостоятельно зарабатывать на жизнь, будут получать стандартную социальную помощь наравне с гражданами Нидерландов, а остальные – самостоятельно оформлять медицинскую страховку; постепенное свертывание работы центров временногоразмещения и переезд украинцев в собственное или арендованное жилье.

Главные истории дня

Однако план PD Oek еще не является окончательным решением. Разработанные Министерством юстиции и безопасности законопроекты должны пройти общественные консультации, экспертизу Государственного совета и голосование в парламенте. Параллельно ведомство уже ведет подготовительную работу с муниципалитетами и проводит информационные встречи для украинской общины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Суд Евросоюза обязал правительство Нидерландов рассмотреть 140 тыс. заявок о предоставлении убежища, поданных украинскими беженцами. Именно это побудило власти решить ввести временные