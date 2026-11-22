Нидерланды планируют предоставить украинцам возможность остаться в стране еще на три года по специальному переходному документу после завершения временной защиты Европейского союза (ЕС) 4 марта 2028 года. Для его получения нужно будет отозвать заявление о предоставлении убежища и не представлять угрозы общественному порядку, а после завершения трехлетнего срока оформить другое разрешение на проживание или вернуться в Украину.

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Об этом сообщает Министерство юстиции и безопасности Нидерландов. Власти хотят заранее определить правила пребывания украинцев, чтобы избежать массовой подачи заявлений о предоставлении убежища.

Почему Нидерланды готовят новые правила для украинцев

Сейчас украинцы, которые вынужденно покинули страну из-за войны, находятся в Нидерландах на основании европейской Директивы о временной защите. Она дает возможность легально проживать в стране, получать необходимую помощь и пользоваться определенными социальными гарантиями без прохождения стандартной процедуры оформления убежища.

Однако после завершения действия этого механизма, если его не продлят, ситуация может измениться. Украинцам, которые захотят остаться в Нидерландах, придется оформлять другие документы. Без отдельного решения правительства миграционная служба IND должна будет рассматривать заявление на убежище от каждого человека, который планирует продолжить проживание в стране.

В нидерландском Министерстве юстиции и безопасности считают такой сценарий проблематичным. Миграционная система страны уже работает со значительной нагрузкой, а массовое поступление заявлений от украинцев может привести к задержкам, дополнительным расходам и еще большей бюрократии. Кроме того, власти не хотят, чтобы украинцы, которые уже несколько лет живут в стране, снова оказались в ситуации, когда им придется долго ждать решения о своем будущем.

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По данным правительства Нидерландов, по состоянию на 31 августа 2026 года в муниципалитетах страны зарегистрировали 140 560 украинцев. Для них оборудовали около 97 тыс. мест в центрах размещения, которые заполнены на 99,7%. Отмечается, что это также создает дополнительные трудности для властей, которые ищут возможности постепенно изменить систему размещения и интеграции украинцев.

Какие варианты пребывания предлагают украинцам

Правительство Нидерландов рассматривает три основных сценария для украинцев после завершения временной защиты в ЕС. Они предусматривают добровольное возвращение домой, оформление стандартного разрешения на проживание или получение специального переходного документа.

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добровольное возвращение в Украину;

Первый вариант – возвращение в Украину по собственному желанию. Нидерланды планируют сохранить программу помощи для тех, кто решит уехать. Соответствующая служба репатриации и выезда (DTenV) помогает организовать дорогу, в частности бронирует билеты до Польши, откуда украинцы могут самостоятельно добраться до Украины.

Правительство рассчитывает, что после окончания войны часть украинцев вернется для восстановления страны. Однако власти признают, что сейчас большинство перемещенных лиц, скорее всего, не готовы возвращаться, поэтому Нидерланды должны обеспечить им возможность оставаться в стране на законных основаниях.

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Исследование нидерландского научно-исследовательского центра WODC, проведенное в 2026 году, показало, что почти все опрошенные украинцы хотели бы оставаться в стране как минимум в течение следующих двух лет. При этом 43% респондентов не планируют возвращаться, даже если в Украине станет безопасно.

оформление вида на жительство через работу, учебу или семью;

Второй сценарий предусматривает переход на стандартные основания для проживания в Нидерландах. Украинцы смогут подавать заявления на вид на жительство, если у них есть соответствующие основания – например, трудоустройство, учеба или воссоединение с членами семьи.

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Наибольшее число людей, по прогнозам правительства Нидерландов, может выбрать именно вид на жительство на основании работы. В то же время этот путь будет непростым для всех. Условия оформления документов для иностранцев предусматривают определенные требования к доходу, квалификации и другим критериям, которым значительная часть украинцев сейчас не соответствует.

В Министерстве юстиции и безопасности признают, что многие украинцы работают в Нидерландах, но часто занимают низкооплачиваемые должности. Поэтому правительство рассматривает возможность смягчения требований для украинцев, чтобы они могли перейти на обычный вид на жительство на основании трудоустройства. Отдельно останется возможность оформить документы на основании учебы или семейных обстоятельств, если человек будет соответствовать установленным критериям.

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Три года легального проживания: что предусматривает переходный документ

Важнейшее предложение правительства – введение специального переходного документа – transitiedocument. Его планируют предусмотреть для украинцев, которые выехали в Нидерланды из-за войны и после завершения временной защиты не будут иметь другого основания для пребывания.

Такой документ должен стать альтернативой массовой подаче заявлений на предоставление убежища и позволить людям не проходить длительные миграционные процедуры. По переходному документу украинцы смогут оставаться в Нидерландах еще три года. Однако получить его автоматически смогут не все. Для оформления предусмотрены два основных условия:

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отозвать заявление о предоставлении убежища, если оно было подано;

не представлять угрозы общественному порядку.

Документ будет предлагать само правительство. Министерство юстиции и безопасности вместе с миграционной службой IND разрабатывают механизм, который позволит выдавать его без длительных проверок, сложной процедуры и большого количества документов. Переходный статус, по замыслу властей, должен обеспечить украинцам определенность в вопросах проживания и дать время на адаптацию к новым правилам.

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В то же время это разрешение не является постоянным. По истечении трехлетнего периода его обладателям придется определиться с дальнейшими планами – вернуться в Украину или перейти на другой тип разрешения на проживание, например, в связи с работой или учебой.

Что изменится в выплатах, медицине и жилье

После завершения временной защиты украинцы смогут постепенно переходить к общим нидерландским системам социального обеспечения и медицинского страхования. Правительство планирует изменить не только правила легального пребывания, но и подход к помощи, жилью и финансовой поддержке.

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Сейчас украинцы, у которых нет достаточного собственного дохода, могут получать выплаты на проживание. Люди, которые зарабатывают, обязаны оплачивать часть стоимости пребывания в центрах размещения. Также для них действует специальная система медицинского обеспечения.

После 4 марта 2028 года выплаты на проживание в нынешнем формате планируют прекратить. Украинцы, которые не смогут самостоятельно обеспечивать себя финансово, будут иметь право претендовать на социальную помощь на условиях, аналогичных тем, которые действуют для граждан Нидерландов. Ее будут выплачивать муниципалитеты.

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Однако это создаст дополнительную нагрузку на местные власти. Ожидается, что значительное число людей одновременно перейдет на новую систему социального обеспечения, из-за чего муниципалитетам придется организовывать дополнительную работу и финансирование.

Украинцев хотят переселить из центров размещения

Еще одно направление изменений – постепенное переселение украинцев из временных центров размещения в арендованное или собственное жилье. Нидерландские власти хотят, чтобы люди могли самостоятельно организовывать свою жизнь, работать, оплачивать жилье и пользоваться обычными государственными системами поддержки.

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Однако этот процесс может быть непростым. Многие украинцы имеют невысокие доходы, а доступ к социальному жилью для них не предусматривает автоматического приоритета. Поэтому найти доступную квартиру или дом для аренды может быть сложно.

Правительство признает, что быстро отказаться от центров размещения не удастся. Поэтому их планируют сохранить на переходный период, а закрывать постепенно, по мере того как украинцы смогут переезжать в самостоятельное жилье. В то же время в стране до сих пор используют разные приспособленные помещения для размещения беженцев, в частности здания, которые раньше имели другое назначение.

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Предложенный план пока не утвержден окончательно. Подготовленные законодательные изменения должны пройти несколько этапов, прежде чем вступят в силу.

Сначала документы вынесут на публичные консультации. Граждане, организации и заинтересованные стороны смогут ознакомиться с предложениями и предоставить свои замечания. После этого законодательные инициативы рассмотрит Государственный совет Нидерландов, а окончательное решение должна принять Палата представителей путем голосования.

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