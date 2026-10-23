Кравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ Кропиву

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию УкраиныСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действоватьРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяВладимир Путин"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" ПутинеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковИллюстрация – бухгалтер составляет отчет, бизнес в Украине.В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведенияУкраинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. ФотоУкраинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. Фото

Кравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ Кропиву

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
24
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко. Источник: Facebook Руслана Кравченко

Уже бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко в 2026 году как минимум пять раз выезжал в зарубежные командировки. Каждый раз его официально сопровождал Сергей Кропива, бывший заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП, известный под псевдонимом "Канцлер". Крапива является ключевым фигурантом масштабной антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген".

Среди официальных причин поездок – встречи с генеральными прокурорами других стран и переговоры с представителями ФБР. Эту информацию OBOZ.UA удалось получить из официального ответа Офиса Генерального прокурора (ОГП) на запрос OBOZ.UA.

Один из приказов о командировке

Один из приказов о командировке

В феврале Кравченко и Кропива на четыре дня отправились в Германию. Официальной целью командировки была встреча с генеральным прокурором страны. Все расходы на поездку покрывал Офис генерального прокурора (ОГП).

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,4 т.
В стране ЕС хотят переписать правила выплат: для кого из украинских беженцев готовят изменения
1,4 т.
В стране ЕС хотят переписать правила выплат: для кого из украинских беженцев готовят изменения
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
591
В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами
591
В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
20,0 т.
Пенсионерам дали время до 31 декабря: кому могут приостановить выплаты с 2027 года
20,0 т.
Пенсионерам дали время до 31 декабря: кому могут приостановить выплаты с 2027 года
  • В марте чиновники провели семь дней в Мадриде, Испания. Там они должны были принять участие в двусторонних встречах с генеральным прокурором страны.
  • В апреле к Кравченко и Кропиве присоединился начальник Департамента международного сотрудничества Максим Рябенко. Втроем они провели шесть дней в командировке в Италии.
  • В мае Кравченко и Кропива снова отправились за границу вдвоем – на этот раз на четыре дня в Нидерланды. В том же месяце они также провели девять дней в США, где, согласно официальной информации, должны были встретиться с представителями ФБР.
  • В июне делегация ОГП отправилась в Париж на шесть дней. Кроме Кравченко и Кропивы, в ее состав вошли заместитель начальника Департамента организационно-контрольной деятельности Айдина Худиева и Максим Рябенко.

В целом, согласно приведенным данным, только эти пять командировок длились 30 дней. В каждой из поездок участвовал Кропива, а сам Кравченко посетил Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, США и Францию.

Кропива, согласно данным следствия и опубликованным в суде записям разговоров, выполнял для генпрокурора Руслана Кравченко ряд личных поручений. Речь, в частности, об организации ремонта и обустройства дома в Козине, покупке техники, оформлении визы для жены и бронировании отелей во время зарубежных поездок.

В одном из разговоров Кропива отчитывался Кравченко о подключении оборудования. Они также обсуждали датчики сигнализации Ajax, установку камина, бытовой техники, льдогенератора и проблемы с электропроводкой.

Кроме того, Кропива приобрел для Кравченко ноутбук и занимался вопросом оформления американской визы для женщины генпрокурора. Вместе с тем ранее он заявлял, что развелся со своей женой Еленой Шкробанец. Из опубликованных записей также следует, что Кропива просил людей, занимавшихся оформлением документов, общаться с ней корректнее.

Напомним, 4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что в рамках расследования операции "Карфаген" определен возможный механизм сбора и распределения средств, которые могли платить мошеннические кол-центры за возможность работать беспрепятственно. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на пленках НАБУ в ходе спецоперации "Карфаген" – это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Сергей Кропива.

Похожие темы
Коррупция в УкраинеОфис генерального прокурора Украины (ОГП)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Руслан КравченкоРуслан Кравченко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники