Кравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ Кропиву

Уже бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко в 2026 году как минимум пять раз выезжал в зарубежные командировки. Каждый раз его официально сопровождал Сергей Кропива, бывший заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП, известный под псевдонимом "Канцлер". Крапива является ключевым фигурантом масштабной антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген".

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Среди официальных причин поездок – встречи с генеральными прокурорами других стран и переговоры с представителями ФБР. Эту информацию OBOZ.UA удалось получить из официального ответа Офиса Генерального прокурора (ОГП) на запрос OBOZ.UA.

В феврале Кравченко и Кропива на четыре дня отправились в Германию. Официальной целью командировки была встреча с генеральным прокурором страны. Все расходы на поездку покрывал Офис генерального прокурора (ОГП).

В марте чиновники провели семь дней в Мадриде, Испания. Там они должны были принять участие в двусторонних встречах с генеральным прокурором страны.

В апреле к Кравченко и Кропиве присоединился начальник Департамента международного сотрудничества Максим Рябенко. Втроем они провели шесть дней в командировке в Италии.

В мае Кравченко и Кропива снова отправились за границу вдвоем – на этот раз на четыре дня в Нидерланды. В том же месяце они также провели девять дней в США, где, согласно официальной информации, должны были встретиться с представителями ФБР.

В июне делегация ОГП отправилась в Париж на шесть дней. Кроме Кравченко и Кропивы, в ее состав вошли заместитель начальника Департамента организационно-контрольной деятельности Айдина Худиева и Максим Рябенко.

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В целом, согласно приведенным данным, только эти пять командировок длились 30 дней. В каждой из поездок участвовал Кропива, а сам Кравченко посетил Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, США и Францию.

Кропива, согласно данным следствия и опубликованным в суде записям разговоров, выполнял для генпрокурора Руслана Кравченко ряд личных поручений. Речь, в частности, об организации ремонта и обустройства дома в Козине, покупке техники, оформлении визы для жены и бронировании отелей во время зарубежных поездок.

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В одном из разговоров Кропива отчитывался Кравченко о подключении оборудования. Они также обсуждали датчики сигнализации Ajax, установку камина, бытовой техники, льдогенератора и проблемы с электропроводкой.

Кроме того, Кропива приобрел для Кравченко ноутбук и занимался вопросом оформления американской визы для женщины генпрокурора. Вместе с тем ранее он заявлял, что развелся со своей женой Еленой Шкробанец. Из опубликованных записей также следует, что Кропива просил людей, занимавшихся оформлением документов, общаться с ней корректнее.

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Напомним, 4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что в рамках расследования операции "Карфаген" определен возможный механизм сбора и распределения средств, которые могли платить мошеннические кол-центры за возможность работать беспрепятственно. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Канцлер" на пленках НАБУ в ходе спецоперации "Карфаген" – это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Сергей Кропива.