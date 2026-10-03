Кому повысят пенсии на 2,8 тыс. грн: перерасчет предусмотрен проектом бюджета

В Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Это связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который используется, в частности, для определения предельного размера отдельных пенсионных выплат. В то же время значительная часть украинских пенсионеров и в дальнейшем будет получать выплаты, не покрывающие фактическую стоимость жизни.

Согласно разработанному проекту государственного бюджета на 2027 год, минимальная пенсия должна вырасти с 2595 до 2878 грн. Соответственно, увеличится и установленный законом максимум для пенсий, размер которых ограничивается десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных граждан.

При этом уже по состоянию на июль 2026 года фактический прожиточный минимум для пенсионера, то есть ориентировочная стоимость базового набора товаров и услуг, необходимых для жизни, составляет 7455 грн. Это существенно больше, чем законодательно установленный показатель в 2595 грн.

Именно из-за разницы между фактическим и законодательно установленным прожиточными минимумами возникает ситуация, когда формальное повышение пенсий не означает соответствующего роста их покупательной способности.

Фактический прожиточный минимум рассчитывает Минсоцполитики на основе стоимости базового набора продуктов, товаров и услуг по актуальным ценам. Однако для назначения социальных выплат и определения многих пенсионных показателей используется прожиточный минимум, установленный законом о Государственном бюджете.

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В 2027 году вырастет и минимальная зарплата. Ее предлагают повысить с 8647 до 9546 грн — на 899 грн, или на 10,4%. В то же время фактический прожиточный минимум для трудоспособного человека по состоянию на июль 2026 года составляет 12 105,1 грн.

То есть даже после запланированного повышения минимальная зарплата будет оставаться ниже фактической стоимости базовых потребностей трудоспособного человека.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма недостаточна, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.