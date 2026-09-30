С 1 октября общего перерасчета пенсий в Украине не предусмотрено. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет в связи с достижением возрастных групп, имеющих право на надбавку.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В частности, право на доплату возникает автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возрастного рубежа:

300 гривен начисляются лицам в возрасте от 70 до 74 лет включительно,

456 гривен – гражданам в возрасте 75-79 лет,

а пенсионерам от 80 лет и старше – 570 гривен.

При достижении новой возрастной категории суммы надбавок не суммируются, а лишь пересчитываются на разницу (например, при переходе с 70 до 75 лет доплата увеличивается на 156 грн). Обращаться в ПФУ или подавать заявления не требуется, однако есть существенное условие: возрастную надбавку выплачивают только тем гражданам, чей общий размер пенсии со всеми другими доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн.

Отметим, что в Украине миллионы пенсионеров получают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии после достижения 70, 75 и 80 лет. По данным Пенсионного фонда Украины, на начало 2026 года такие выплаты получали около 3,7 млн человек.

В частности, по состоянию на 1 января 2026 года ежемесячную компенсационную выплату получали:

1,6 млн человек – в возрасте 70 лет и старше;

1,1 млн человек, достигших 75-летнего возраста;

1 млн человек, которым исполнилось 80 лет.

При этом количество получателей таких выплат за год несколько изменилось. По состоянию на 1 января 2025 года выплаты получали 1,6 млн человек в возрасте 70+, 1 млн человек в возрасте 75+ и 1,1 млн человек в возрасте 80+.

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В то же время общее количество пенсионеров по возрасту также сократилось. По данным государственной статистической отчетности Пенсионного фонда, в начале 2025 года на учете состояли:

3,6 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет;

2,8 млн – в возрасте от 70 до 79 лет;

1,2 млн – в возрасте 80 лет и старше.

На 1 января 2026 года соответствующие показатели составляли 3,4 млн, 2,9 млн и 1,1 млн человек.

Таким образом, за год количество пенсионеров в возрасте до 70 лет сократилось примерно на 200 тыс. человек, тогда как группа пенсионеров от 70 до 79 лет увеличилась примерно на 100 тыс. В то же время число людей в возрасте 80 лет и старше сократилось примерно на 100 тыс.

Главные истории дня

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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