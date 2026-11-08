Компании массово сокращают руководителей из-за ИИ: кто оказался под угрозой на рынке труда

Украинцам стоит готовиться к изменениям на рынке труда, поскольку компании все чаще сокращают руководителей, а искусственный интеллект (ИИ) берет на себя часть их обязанностей. Более 42% опрошенных международных компаний за последние два года сократили количество управленческих должностей, а 55% руководителей уже жалуются на истощение из-за роста нагрузки.

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Об этом пишет Ausnews.de со ссылкой на международное исследование Korn Ferry, в котором приняли участие более 16 тысяч работников из 11 стран. Искусственный интеллект постепенно меняет не только работу рядовых сотрудников, но и саму структуру управления компаниями.

Компании сокращают управленческие должности: что показало исследование

По результатам опроса, 42% компаний за последние два года сократили количество управленческих должностей. Эта тенденция свидетельствует о постепенном изменении традиционной модели организации бизнеса, в которой между рядовыми сотрудниками и высшим руководством существовало несколько уровней менеджмента.

Теперь работодатели все чаще пытаются сделать структуру компаний проще. Они сокращают промежуточные звенья управления, передают больше полномочий непосредственно командам и стремятся уменьшить количество согласований перед принятием решений.

Причины таких изменений не ограничиваются развитием искусственного интеллекта. Бизнес также пытается сокращать расходы, быстрее реагировать на изменения и избавляться от лишних административных процессов. Автоматизация позволяет часть задач, которые раньше выполняли менеджеры, передать цифровым инструментам.

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Однако последствия этого процесса уже ощущают не только те, чьи должности сокращают, но и сотрудники, которые остаются в компаниях. По данным Korn Ferry, 55% респондентов на управленческих должностях сообщили об истощении. Еще 39% сотрудников заявили, что из-за нехватки руководителей чувствуют себя дезориентированными.

Как искусственный интеллект меняет работу руководителей

ИИ постепенно берет на себя часть функций, которые раньше требовали непосредственного участия менеджеров. Речь прежде всего идет о работе с информацией, обработке больших объемов данных, подготовке отчетов и отдельных задачах контроллинга.

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Эксперт Института исследований рынка труда и профессий IAB Бритта Маттес отмечает, что развитие искусственного интеллекта будет влиять на само содержание управленческой работы. Часть административных обязанностей постепенно будет автоматизироваться, поэтому руководителям придется сосредоточиться на задачах, которые сложнее передать технологиям.

В частности, большее значение будут иметь определение стратегических целей, развитие команд, рекрутинг и управление персоналом. То есть роль менеджера постепенно будет смещаться от контроля за выполнением повседневных процессов к работе с людьми и долгосрочному планированию.

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По оценке Маттес, общее число руководителей может сокращаться, однако сама управленческая функция не исчезнет. Компаниям по-прежнему будут нужны люди, способные распределять ответственность, принимать сложные решения, разрешать конфликты и обеспечивать взаимодействие между сотрудниками.

Таким образом, искусственный интеллект не просто заменяет отдельные рабочие задачи, но и меняет требования к должностям. Для менеджеров все более важными будут навыки стратегического мышления, коммуникации и развития персонала.

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Будут ли сокращать руководителей в Германии

Международные результаты исследования не стоит автоматически переносить на каждую отдельную страну. Директор Института прикладной науки о труде ifaa Заша Штовассер обращает внимание на то, что показатель в 42% отражает ситуацию в компаниях разных стран, а не конкретно на немецком рынке труда.

По его словам, в США традиционно существовало больше управленческих уровней, чем во многих европейских странах. Поэтому масштабы сокращения менеджмента там могут быть выше. В то же время немецкие компании постепенно переходят к более плоским организационным структурам.

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Между руководством и непосредственными исполнителями становится меньше промежуточных звеньев, а команды получают больше самостоятельности. Однако конкретные последствия такого перехода зависят от особенностей бизнеса, его размеров и организации рабочих процессов.

Сокращение менеджеров может создать проблемы для работников

На первый взгляд, уменьшение количества управленческих уровней может быть выгодно компании. Решения принимаются быстрее, количество согласований уменьшается, а работники получают больше возможностей самостоятельно организовывать работу.

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Однако такая модель эффективна лишь при условии, что вместе с ответственностью команды получают достаточные полномочия и ресурсы. Если компания просто сокращает число руководителей, не меняя распределения задач, это может привести к дополнительным проблемам. В частности, на одного менеджера начинает приходиться больше сотрудников. Из-за этого у него остается меньше времени на индивидуальную работу с подчиненными, обучение новых работников, разрешение конфликтов и поддержку команды.

В результате работники могут оставаться без должной координации, а сложные вопросы – дольше ждать решения. Именно с этим может быть связано чувство дезориентации, о котором сообщили 39% участников исследования.

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Еще один риск – профессиональное выгорание остающихся руководителей. Если компания передает им дополнительные обязанности без соответствующего пересмотра нагрузки, оптимизация может ухудшить условия труда и снизить эффективность управления.

Поэтому эксперты подчеркивают важное отличие: сокращение количества управленческих уровней не должно означать автоматического сокращения самих управленческих функций. Бизнесу необходимо определить, кто будет отвечать за развитие сотрудников, распределение задач, коммуникацию и контроль результатов.

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Какие изменения ждут рынок труда из-за развития ИИ

Тенденция к сокращению управленческих должностей свидетельствует о том, что влияние искусственного интеллекта на занятость может быть шире, чем ожидали сотрудники. Под угрозой автоматизации оказываются не только профессии, связанные с выполнением повторяющихся операций, но и отдельные административные и аналитические функции внутри компаний.

В то же время это не означает исчезновения профессии менеджера. Меняется прежде всего набор задач, за которые он отвечает. Если раньше значительную часть рабочего времени занимали отчеты, контроль показателей и административная координация, то в дальнейшем больше внимания может уделяться стратегии, коммуникации и управлению людьми.

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Для работников это также означает изменение требований к профессиональным навыкам. В компаниях с меньшим количеством руководителей может возрасти потребность в самостоятельности, ответственности и способности принимать решения без постоянного контроля сверху.

Однако окончательный результат будет зависеть от того, как именно работодатели будут внедрять новые технологии. Если искусственный интеллект станет инструментом для устранения лишней бюрократии и облегчения работы команд, это может повысить производительность. Если же автоматизация будет сопровождаться лишь сокращением персонала и увеличением нагрузки на тех, кто остался, компании рискуют получить истощенные команды и менее эффективное управление.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года самую высокую медианную зарплату получали штукатуры – 85 000 грн в месяц, что равно почти 26 прожиточным минимумам, тогда как кассиры получали 15 746 грн – меньше пяти таких показателей. Больше всего работодатели также предлагали стоматологам, фасадчикам, технологам и дальнобойщикам.