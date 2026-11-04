Бывший украинский депутат получил сразу 2 российских паспорта: названо имя
Бывший депутат Киевского облсовета от "Батькивщины", а ныне Президент футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) Андрей Засуха после начала полномасштабной войны получил российские внутренние и загранпаспорта. Также у него есть российский налоговый номер, три автомобиля с московскими номерами и регистрация в доме на Новом Арбате в Москве.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Там отметили: в том же доме зарегистрирована мать Засухи – бывшая нардепка от запрещенной в Украине Партии регионов Татьяна Засуха.
"По меньшей мере, с 2014 по 2018 год Андрей Засуха летал из Украины в Россию. А в 2007 году летел из Москвы вместе с Марианной Кобец – после 2022 года оккупанты назначили ее главой футбольной федерации Херсонщины, а ее отца – гауляйтером Херсона", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, Засуха учился в Московском государственном институте международных отношений – заведении, "которое готовит специалистов для дипломатической и спецслужбовой карьеры". Вступление Андрея в этом ВУЗ, по словам расследователей, ранее подтверждала Татьяна Засуха.
Сама же Татьяна Засуха, отмечается, также имееет российский налоговый номер. А отец Засухи – Анатолий, который во времена президентсва Леонида Кучмы был главой Киевской ОГА – "бежал в Россию в 2005 году, когда находился в розыске в Украине".
"Данные слитых баз российских паспортов... показывают, что бегство сопровождалось изменением фамилии... на имя Андреев Анатолий Андреевич... "Андреев" зарегистрирован в подмосковных Люберцах по одному адресу с сыном Засухи Андреем. С этим паспортом он в 2015 году летал на Украину. Этот паспорт до сих пор действует, к нему привязан российский налоговый номер", – рассказали расследователи.
Андрей Засуха – скандалы
- Является владельцем агрофирмы "Свитанок". Эта компания известна покупкой земельных участков госпредприятия "Дмитровка" Национальной академии аграрных наук по заниженной цене.
- По данным ЦПК, "Свитанок" платил зарплату жене выехавшего из Украины экс-генпрокурора Руслана Кравченко Александре. Также фирма предоставила чете генпрокурора в пользование газовую электростанцию за 1,14 млн грн.
- Сложил полномочия депутата Киевского облсовета в 2023 году. По данным "Чесно", причиной стало "желание выезжать за границу".
- Село Ковалевка, в котором базируется "Колос", в медиа называют "феодальной собственностью" Засух. В частности, отмечается, они "превратили село в свой двор со своими правилами".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего главы ведомства Руслана Кравченко. Его признали виновным в служебном проступке – использовании должностного положения в собственных интересах во время поездки за границу.