Бывший украинский депутат получил сразу 2 российских паспорта: названо имя

Бывший депутат Киевского облсовета от "Батькивщины", а ныне Президент футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) Андрей Засуха после начала полномасштабной войны получил российские внутренние и загранпаспорта. Также у него есть российский налоговый номер, три автомобиля с московскими номерами и регистрация в доме на Новом Арбате в Москве.

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Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Там отметили: в том же доме зарегистрирована мать Засухи – бывшая нардепка от запрещенной в Украине Партии регионов Татьяна Засуха.

"По меньшей мере, с 2014 по 2018 год Андрей Засуха летал из Украины в Россию. А в 2007 году летел из Москвы вместе с Марианной Кобец – после 2022 года оккупанты назначили ее главой футбольной федерации Херсонщины, а ее отца – гауляйтером Херсона", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, Засуха учился в Московском государственном институте международных отношений – заведении, "которое готовит специалистов для дипломатической и спецслужбовой карьеры". Вступление Андрея в этом ВУЗ, по словам расследователей, ранее подтверждала Татьяна Засуха.

Сама же Татьяна Засуха, отмечается, также имееет российский налоговый номер. А отец Засухи – Анатолий, который во времена президентсва Леонида Кучмы был главой Киевской ОГА – "бежал в Россию в 2005 году, когда находился в розыске в Украине".

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"Данные слитых баз российских паспортов... показывают, что бегство сопровождалось изменением фамилии... на имя Андреев Анатолий Андреевич... "Андреев" зарегистрирован в подмосковных Люберцах по одному адресу с сыном Засухи Андреем. С этим паспортом он в 2015 году летал на Украину. Этот паспорт до сих пор действует, к нему привязан российский налоговый номер", – рассказали расследователи.

Андрей Засуха – скандалы

Является владельцем агрофирмы "Свитанок". Эта компания известна покупкой земельных участков госпредприятия "Дмитровка" Национальной академии аграрных наук по заниженной цене.

По данным ЦПК, "Свитанок" платил зарплату жене выехавшего из Украины экс-генпрокурора Руслана Кравченко Александре. Также фирма предоставила чете генпрокурора в пользование газовую электростанцию ​​за 1,14 млн грн.

Сложил полномочия депутата Киевского облсовета в 2023 году. По данным "Чесно", причиной стало "желание выезжать за границу".

Село Ковалевка, в котором базируется "Колос", в медиа называют "феодальной собственностью" Засух. В частности, отмечается, они "превратили село в свой двор со своими правилами".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего главы ведомства Руслана Кравченко. Его признали виновным в служебном проступке – использовании должностного положения в собственных интересах во время поездки за границу.

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