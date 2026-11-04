Бывший украинский депутат получил сразу 2 российских паспорта: названо имя

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВ деле фигурируют топ-чиновники СБУ и Осипов. Иллюстративное фото.НАБУ устроило масштабные обыски из-за крышевания колл-центров: в деле фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ и Осиповудар по КиевуРоссия расширила список средств террора для ударов по Украине и готовится к следующему "рывку": анализ за месяц"Кадры, от которых сжимается сердце": в сети показали последние минуты перед ударом РФ по школе в Комышувахе. Видео"Кадры, от которых сжимается сердце": в сети показали последние минуты перед ударом РФ по школе в Комышувахе. ВидеоДемократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об УкраинеДемократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об УкраинеДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаТрамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"Трамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться""Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают его"Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают егоОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейВ НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия: в ведомстве отреагировали. Все подробностиВ НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия: в ведомстве отреагировали. Все подробности
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Бывший украинский депутат получил сразу 2 российских паспорта: названо имя

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
3
Андрей Засуха получил сразу 2 российских паспорта
Андрей Засуха получил сразу 2 российских паспорта. Источник: ФК "Колос"

Бывший депутат Киевского облсовета от "Батькивщины", а ныне Президент футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) Андрей Засуха после начала полномасштабной войны получил российские внутренние и загранпаспорта. Также у него есть российский налоговый номер, три автомобиля с московскими номерами и регистрация в доме на Новом Арбате в Москве.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Там отметили: в том же доме зарегистрирована мать Засухи – бывшая нардепка от запрещенной в Украине Партии регионов Татьяна Засуха.

"По меньшей мере, с 2014 по 2018 год Андрей Засуха летал из Украины в Россию. А в 2007 году летел из Москвы вместе с Марианной Кобец – после 2022 года оккупанты назначили ее главой футбольной федерации Херсонщины, а ее отца – гауляйтером Херсона", – говорится в сообщении.

У Засухи есть российский налоговый номер

У Засухи есть российский налоговый номер. Источник: ЦПК

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
18,8 т.
В стране ЕС усложнили составление языковых курсов беженцами: что изменилось для украинцев
18,8 т.
В стране ЕС усложнили составление языковых курсов беженцами: что изменилось для украинцев
Дарина ГерцеваДарина Герцева
17,0 т.
Какие доллары недействительны в 2026 году: эти купюры не примут на обмен
17,0 т.
Какие доллары недействительны в 2026 году: эти купюры не примут на обмен
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
3,0 т.
Украинцы могут потерять защиту в стране ЕС из-за этой мелочи: кого из беженцев коснется
3,0 т.
Украинцы могут потерять защиту в стране ЕС из-за этой мелочи: кого из беженцев коснется

Кроме того, отмечается, Засуха учился в Московском государственном институте международных отношений – заведении, "которое готовит специалистов для дипломатической и спецслужбовой карьеры". Вступление Андрея в этом ВУЗ, по словам расследователей, ранее подтверждала Татьяна Засуха.

Андрей Засуха после начала полномасштабной войны получил российские внутренние и загранпаспорта

Андрей Засуха после начала полномасштабной войны получил российские внутренние и загранпаспорта. Источник: ЦПК

Сама же Татьяна Засуха, отмечается, также имееет российский налоговый номер. А отец Засухи – Анатолий, который во времена президентсва Леонида Кучмы был главой Киевской ОГА – "бежал в Россию в 2005 году, когда находился в розыске в Украине".

"Данные слитых баз российских паспортов... показывают, что бегство сопровождалось изменением фамилии... на имя Андреев Анатолий Андреевич... "Андреев" зарегистрирован в подмосковных Люберцах по одному адресу с сыном Засухи Андреем. С этим паспортом он в 2015 году летал на Украину. Этот паспорт до сих пор действует, к нему привязан российский налоговый номер", – рассказали расследователи.

Андрей Засуха – скандалы

  • Является владельцем агрофирмы "Свитанок". Эта компания известна покупкой земельных участков госпредприятия "Дмитровка" Национальной академии аграрных наук по заниженной цене.
  • По данным ЦПК, "Свитанок" платил зарплату жене выехавшего из Украины экс-генпрокурора Руслана Кравченко Александре. Также фирма предоставила чете генпрокурора в пользование газовую электростанцию ​​за 1,14 млн грн.
  • Сложил полномочия депутата Киевского облсовета в 2023 году. По данным "Чесно", причиной стало "желание выезжать за границу".
  • Село Ковалевка, в котором базируется "Колос", в медиа называют "феодальной собственностью" Засух. В частности, отмечается, они "превратили село в свой двор со своими правилами".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего главы ведомства Руслана Кравченко. Его признали виновным в служебном проступке – использовании должностного положения в собственных интересах во время поездки за границу.

Похожие темы
УкраинаФК Колоспаспортроссийские паспорта
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!