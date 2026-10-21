Кого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных

Власти планируют сократить количество забронированных от мобилизации. Официальная причина – массовые злоупотребления со стороны предприятий на фоне огромной нехватки личного состава в армии. Для этого в Кабмине ведется работа над соответствующим постановлением, которое уже вызвало немалый резонанс и встретило массовое сопротивление как со стороны бизнеса, так и народных депутатов и антикоррупционных органов.

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OBOZ.UA рассказывает, сколько сейчас в Украине работников, освобожденных от призыва, и почему в правительстве хотят их "проредить". А также как уже изменили постановление и когда его могут принять.

"Секретное" постановление

Первая информация о том, что правительство готовит изменения в порядок бронирования украинцев от мобилизации, появилась ближе к середине октября. Тогда в сеть просочились сообщения, что для предприятий ОПК могут отменить квоту в 100%. Однако впоследствии вопрос разросся.

"К нам из источников попал проект изменений, который правительство готовит к постановлению о некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Эта рассылка была от 9 октября. Подлинность документов подтвердили источники. Правила бронирования переписывают. Брони станет меньше – и решать будет не ваше министерство", – сообщил нардеп Ярослав Железняк 12 октября.

Тогда же он опубликовал проект возможных изменений. В частности, предусматривалось:

Сокращение квот для ОПК и энергетики – со 100% до 85%, для коммунальных предприятий – с 75% до 60%.

Работников с отсрочкой (студенты, сиделки, родители троих детей) не учитывать в квоте предприятий, которые могут забронировать до 50% сотрудников – что, по оценкам, могло вообще оставить работников таких предприятий без бронирования.

Создание Координационного центра при Кабмине, в состав которого, среди прочих, должны были войти представители силового блока.

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При этом – и это важно – документ готовился максимально незаметно. Собственно, большинство как представителей бизнеса, так и общественности узнали о нем из публикаций в сети.

Почему? Внятного ответа на этот вопрос так никто и не дал. И вот этого никто и не скрывает.

"Я точно на одной волне с бизнесом, чувствую его не хуже, чем он сам, поэтому крупных дискуссий и консультаций нет, не было. Некоторые были, но широкие форматы, круглые столы мы не собирали", – признал премьер-министр Сергей Корецкий.

Тем не менее, сам бизнес мгновенно отреагировал на потенциальные изменения. В частности, ряд ассоциаций раскритиковал резкие изменения –тем более, учитывая, что предыдущий пересмотр критичности предприятий и условий бронирования работников завершился лишь около полутора месяцев назад.

Главные истории дня

Сначала казалось, что это сработало. Так, 13 октября в 19:07Железняк сообщил, что из-за общественного резонанса "сегодня (13 октября. – Ред.) на рассмотрение правительства изменения на утверждение не выносят".

И тут произошел интересный поворот. Уже в 19:23 народный депутат выступил с новым сообщением: правительство все-таки приняло постановление. Однако – с 5-дневным сроком на доработку в части процента резервирования.

При этом, подчеркнул Железняк, при принятии была сохранена норма о базе для расчета в 50%. То есть студенты, ухаживающие за больными, родители троих детей по-прежнему будут входить в эту категорию.

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Впрочем, на этом "повороты" не закончились. Дело в том, что 5-дневный срок доработки постановления истек 18 октября. Однако оно до сих пор не принято. Как и до сих пор не был обнародован его предварительный текст.

Почему правила бронирования снова меняют

Тем не менее, молчать власти уже не могли – слишком громким оказался резонанс из-за потенциальных изменений. Тем более что, по имеющейся информации, решение о пересмотре критериев бронирования принималось на Ставке главнокомандующего, поэтому речь идет именно о властной инициативе, а не исключительно о инициативе Кабмина или Минэкономики.

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"На этой неделе (заканчивается 25 октября. – Ред.) будут окончательно утверждены изменения в системе бронирования, чтобы сделать ее более справедливой. Они направлены против злоупотреблений, которые, к сожалению, имеют место. Мы не скрываем эту проблему и говорим о ней открыто", – сообщил 19 октября Корецкий.

Он же оказался главным спикером от власти по этому вопросу. Несмотря на то, что официально разработкой проекта постановления, по сообщениям, занималось Минэкономики.

В частности, среди причин, которые заставили правительство вновь пересмотреть систему бронирования, глава Кабмина назвал "чрезмерное" количество тех, кто имеет законное право не идти в армию. При этом, по его словам, речь идет не только о забронированных, но и о тех, кто имеет отсрочку.

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"Статистика последних 6–8 месяцев показывает: динамика ежемесячных бронирований и/или отсрочек составляет десятки тысяч в месяц. И все это растет просто с невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все", – сказал премьер.

Усугубляет же проблему, по его словам, тот факт, что сегодня в Украине тех, кто имеет отсрочку или забронирован, "существенно больше, чем тех, кто служит". Сюда же, кстати, он добавил и тех, кто скрывается от мобилизации – то есть украинцев, которые, не имея законного права не идти в армию, избегают этого.

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Еще одной проблемой, по словам Корецкого, является нехватка людей в армии. "Генштаб нуждается в военных, нуждается в мобилизации", – констатирует он.

Последнее подтверждают и в Минобороны. По словам источника OBOZ.UA в министерстве, часто военные вынуждены бороться с предприятиями за одних и тех же людей – а тот, кого бронируют, на войну не попадет. Поэтому к пересмотру правил критичности там относятся положительно.

Впрочем, оговорились в Минобороны, потенциальное сокращение квоты для предприятий ОПК там расценивают негативно. Ведь наращивание производства требует увеличения штата сотрудников – а для этого люди должны понимать, что будут защищены.

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Однако почему эти вопросы не были центральными еще несколько недель назад – когда заканчивался предыдущий пересмотр критичности предприятий на тот момент еще по новым правилам? В Кабмине на это смотрят философски: как пояснил нам источник в правительстве, ситуация динамична и требует изменений.

Кого хотят "разбронировать"

В целом же, как сообщил OBOZ.UA источник в Кабмине, сейчас в Украине забронировано около 1,5 млн человек. И конкретного плана по снятию брони, условно, с 300 или 400 тысяч из них, нет. Однако это не означает, что бронирование не потеряет никто.

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Логику объясняет Корецкий. По его словам, следует различать "настоящую" критичность и то, что он называет "экономическим бронированием" – когда предприятие получает возможность забронировать сотрудников, выполняя требования, касающиеся, в частности, уровня зарплаты и отсутствия налоговых долгов.

"Критичность – это два основных пункта: обороноспособность и жизнеобеспечение государства... Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, размер и отсутствие налоговых задолженностей – не совсем то же самое, что "критически важное предприятие", – отметил премьер.

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Впрочем, и действительно критически важные предприятия не могут чувствовать себя в безопасности. Ведь, судя по словам Корецкого, вся логика изменений в пересмотре критериев критичности направлена на выявление злоупотреблений со стороны тех, кто формально соблюдает все правила.

"Беспокоиться... тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но зачислила у себя в штат сотни людей", – объясняет он.

Казалось бы, инициатива позитивная – ведь те, кто сумел обойти систему, действительно есть. Как и те, кто фактически торгует "зачислением" – когда человек платит какому-то предприятию или организации кругленькую сумму, чтобы числиться в его штате, иметь "зачисление", но фактической работы не выполнять. Однако есть "но".

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"Вместо точечных проверок... решили перетряхнуть половину экономики... а ключ отдать новому органу без правил и без публичных протоколов. Это не борьба со схемами. Это новая схема, где все будет решать телефонный звонок", – считает Железняк.

Кто будет принимать решения по бронированию

Этот новый орган, о котором говорит Железняк, и есть тот самый Координационный центр при Кабмине. Появление которого, как говорится в депутатском постановлении о пересмотре решения правительства по бронированию, под которым подписались 63 народных депутата, "является сомнительным с правовой точки зрения и создает дополнительные коррупционные риски".

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Это, кстати, признали и в НАПК. Так, в заключении агентства по постановлению прямо указывается:

Проектом постановления не определен предельный срок рассмотрения документов по определению критичности.

Это является предпосылкой для введения непрозрачной процедуры, сопряжено с рисками злоупотреблений со стороны должностных лиц государственных органов и Координационного центра и "создает предпосылки для коррупционных практик".

Однако зачем же этот центр вообще нужен? Как рассказал Железняк, в первой версии постановления предусматривалось, что без рекомендации этого органа "ни статуса критически важного, ни лимита свыше 50%" предприятия получить не смогут. Кроме того, отмечалось, что этот же центр "может рекомендовать лишить статуса".

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Впрочем, в Кабмине такую монструозность будущего органа отрицают. По словам наших собеседников, это будет исключительно консультативный орган, функцией которого будет предоставление рекомендаций госоргану относительно критичности того или иного предприятия, а уже окончательное решение будет принимать сам этот орган.

Однако это еще не все. Согласно идее, которая была актуальной на момент нашего разговора, после принятия постановления министерство и ОВА должны были пересмотреть критерии критичности. А утверждать их должен был именно Координационный центр.

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Также центр будет принимать решение о том, рекомендовать ли предприятиям превышать процент зарезервированных мощностей. И в этом эксперты видят проблему. Ведь, как отметила эксперт Ukraine facility platform Татьяна Николаенко, "каждое расширение производства будет требовать нового обращения в Координационный центр".

Еще одна проблема, по ее словам, заключается в размывании ответственности. Дело в том, что сейчас разрешения на критичность выдают Минэкономики, Минобороны и ОВА. Но после создания центра "мы получим размывание ответственности, ведь именно для этого координационные советы в основном и применяются".

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Но есть еще один момент, из-за которого сама идея создания Координационного центра подвергается жесткой критике – его состав. Предполагается, что, среди прочих, в него войдут представители СБУ, ГУР, СЗР, Нацполиции. Но зачем?

По словам наших собеседников, одной из причин этого является то, что представителей министерств и ОВА можно подкупить, а вот силовиков – якобы нет. Таким образом, как бы хотят уменьшить пространство для манипуляций.

Так что же будут принимать?

На момент написания этого материала это неизвестно. Отведенные правительством 5 дней на проработку уже истекли, конкретного срока премьер не назвал, а текст постановления никто так и не видел.

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Однако, по словам Железняка, по крайней мере к вечеру 19 октября в Кабмине были серьезно настроены принять документ до конца текущей недели."Постановление будет, с высокой вероятностью на этой неделе и с переходным периодом", – рассказал нардеп.

Что же оно будет предусматривать? Прежде всего, подчеркивает он, отсрочников из квоты не исключат. "Для бизнеса это была проблема номер один", – напоминает Железняк. Кроме того:

Появятся правила, процедуры и сроки.

Действующие ограничения не отменятся автоматически – "все, что было выдано до этого, остается".

Координационный центр останется, "хотя против него выступали даже члены оборонного комитета от монобольшинства". И в нем остаются силовики, что, по мнению Железняка, для бизнеса является "плохим сигналом".

Впрочем, центр действительно будет лишь консультативным органом – однако из-за него "процесс получения критичности станет более длительным".

После пересмотра критериев части предприятий может быть предъявлено требование "подтянуться или лишиться статуса".

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Вопрос же с квотами – в частности, 100% для ОПК и 85% для энергетики, – остается открытым.

Почему государство наносит удар по тем, кто "легализовался"

Впрочем, во всей этой истории есть один момент, о котором, если и упоминают, то крайне редко. С одной стороны, необходимость пополнения Сил обороны людьми никто не ставит под сомнение – но с другой: почему государство пошло по самому легкому пути? Почему оно направило свое внимание на тех, кто "легализовался" и находится на виду, вместо того чтобы заняться теми, кто нарушает закон и, не имея законного права на отсрочку или бронь, скрывается от мобилизации?

Исчерпывающего ответа на этот вопрос пока никто не дал. Более того, по словам Корецкого, изменения, которые затруднят уклонение от мобилизации, все еще обсуждаются.