Империя недвижимости Игоря Баленко: депутат строит "дворец" под Киевом и купил элитную квартиру за копейки

С весны в Киеве разгорается очередной строительный скандал. По словам местных жителей, на ул. Князей Острожских, 8 (корпус 22) под видом реконструкции развернулось масштабное строительство с признаками захвата земли. Причастным к нему называют Игоря Баленко – действующего депутата Киевского горсовета (фракция "Европейская солидарность"), который владеет огромным количеством недвижимости.

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У депутата сразу 28 объектов недвижимости. Среди последних выделяется квартира в Киеве площадью 101,9 кв. м, которая в 2025 году досталась ему всего за 421,968 тыс. грн. Это может свидетельствовать о заниженной стоимости, ведь в долларах на дату приобретения права собственности (2 сентября) сумма лишь немного превышала 10 тысяч. С учетом рыночных цен это мало даже для компактного 1-комнатного жилья, не говоря уже о квартире площадью более 100 "квадратов".

OBOZ.UA рассказывает о "дворце" Баленко, который он строит под Киевом, и другой элитной недвижимости депутата. А также объясняет, почему реконструкция "Шутерса", которую начал депутат, имеет признаки незаконности.

Квартира по заниженной цене?

Сама квартира находится в ЖК "Багговутовский". Это 24-этажный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Шевченковском районе Киева.

Застройщиком этого ЖК выступила компания "Житло естейт", которая раньше называлась "Галжитлобуд". И хотя ни в руководстве фирмы, ни среди ее владельцев Баленко нет, СМИ относят эту компанию к его орбите. В частности, издание Zaxid.net сообщало, что:

В 2018 году исполком городского совета разрешил компании "Атріум Естейт" построить жилой комплекс из 8 секций возле бывшего завода ЛАЗ на ул. Стрийской, 45.

Строительство жилья осуществляла "Галжитлобуд".

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"Учредительницей компании "Атриум Естейт" является жительница Киевской области Наталия Сдовская. Фирма связана с группой компаний "Фуршет", президентом которой является миллионер, депутат Киевского городского совета Игорь Баленко", – рассказывали тогда журналисты.

Так что получается, что Баленка фактически за бесценок "урвал" 100-метровую квартиру в довольно престижном районе столицы у фирмы, которую уже давно связывают с его бизнесом. Впрочем, чтобы однозначно разобраться в ситуации, мы обратились в НАПК с просьбой дать оценку покупке Баленком этого жилья. Ответ, если он поступит, будет опубликован в следующих материалах.

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"Дворец" под Киевом

Параллельно депутат строит себе "дворец" под Киевом – садовый дом почти на 480 кв.м. А в дополнение к нему – хозяйственное здание площадью более 280 "квадратов".

При этом "дача" у него уже есть. Так, в собственности Баленка находится дом площадью 205,4 "квадрата" в Сухолучье под Киевом.

Еще один садовый дом Баленка в Сухолучье значительно скромнее – но только по сравнению с предыдущим. Ведь назвать жилье площадью 117,7 кв.м скромной избушкой вряд ли можно.

И это не единственные "хоромы" депутата. Согласно декларации, он и члены его семьи также владеют:

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Домом сразу на 905 "квадратов" в Киеве.

Квартирой в Киеве на 121,8 кв. м.

Последняя, кстати, была приобретена им в 2023 году за 5,065 млн грн. Что, опять же, вызывает вопросы к квартире в ЖК "Багговутовский". Ведь почему практически такое же жилье, но купленное на 2 года раньше, стоит более чем в десять раз дороже?

Хозяйственные постройки, где могли бы жить целые семьи

Отдельного внимания заслуживают хозяйственные постройки, задекларированные Баленко. Дело в том, что их площадь зачастую "тянет" на полноценное жилье, на которое украинцы годами копят деньги и влезают в долги. Так:

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В Сухолучье у Баленко есть летняя кухня площадью 66,8 кв. м.

В Киеве – нежилое помещение площадью 73 "квадрата".

Площадь еще одной хозяйственной постройки в Сухолучье составляет 88,7 кв. м, а другой – вообще 137,6 "квадрата". Сам Баленко покупал квартиры поменьше за миллионы.

"Скрытая" недвижимость Баленко

Остальная задекларированная недвижимость Баленка приходится на небольшие гаражи, домовладения, а также землю. Площадь отдельных участков достигает более 2 000 "квадратов".

Однако считать, что это все, чем владеет депутат, было бы неправильно. Дело в том, что, по данным системы YouControl, Баленко является действующим бенефициаром или учредителем сразу 53 компаний. И большинство из них владеет значительным количеством недвижимости, которая, очевидно, приносит Баленко немалую выгоду.

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Например, есть компания "Дочернее предприятие "Строй-Маркет Инвест". Ее основным видом деятельности заявлено предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества. Баленко в ней – один из бенефициаров. Ему принадлежит 30,09% фирмы.

По данным системы YouControl, "Дочернее предприятие "Строй-Маркет Инвест" владеет торгово-сервисным центром в Черновцах. Его общая площадь – 44 115,5 кв. м, он еще не достроен, связанная с Баленко компания взяла его в ипотеку в сентябре 2024 года, срок ипотеки заканчивается в августе-2027, а выплатить по ней фирма должна почти 165 млн грн.

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Есть компания с похожим названием – "Дочернее предприятие "Строй-Маркет 1". Она также занимается сдачей в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества. В ней Баленко тоже бенефициар и владеет долей в 30,09%. На ней – 3 объекта недвижимости.

Среди них – здание Универсама №11 "Радужный" общей площадью 4 857,7 кв. м в Киеве, которое сам универсам передал в аренду ДП "Строй-Маркет 1". Последнее, в свою очередь, передало в субаренду ДП "ЛПП Украина" 542 кв. м на втором этаже.

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Однако примечательно другое: 54,16% самого Универсама №11 "Радужный" принадлежат Баленко. То есть получается, что одна компания Баленко сдала помещение другой компании Баленко, а та – фирме вне группы? И, с одной стороны, структуры депутата зарабатывают на сдаче недвижимости в аренду, а с другой, можно допустить, что они "гоняют" средства между собой, создавая непрозрачное движение денег внутри группы?

Больше о том, какой недвижимостью и на каких условиях владеют структуры Баленко, – в следующих материалах OBOZ.UA.

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Баленко и скандал с "Шутерсом"

Тем временем компания "Кингфишер", принадлежащая Баленку, оформила право собственности на здание, в котором находился клуб "Шутерс", воспользовавшись довольно одиозным судебным решением. Дело в том, что оно касалось значительно меньшего помещения и вообще не содержало упоминания о компании. Поэтому, вероятно, использовали поддельные документы. При этом решение о недвижимости в Киеве почему-то принимали в Полтавской области.

Сам "Шутерс" сейчас находится в эпицентре крупного скандала – из-за вероятной незаконной реконструкции. Так, несмотря на то, что строительные работы уже успели начать, их пришлось остановить после многочисленных обращений жителей соседнего ОСМД и огласки в СМИ.

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Впоследствии прокуратура начала уголовное производство. В то же время ситуация вызывает серьезные вопросы относительно законности строительных намерений депутата: по имеющейся информации, у него нет документов на земельный участок, градостроительных условий и ограничений и разрешения, необходимого для реконструкции клуба. Больше об этом мы рассказывали в материале по ссылке.

Параллельно же Баленко пытается через суд получить разрешение на временное нарушение благоустройства и достроить развлекательное заведение в здании, где раньше находился клуб "Шутерс". Впрочем, делает это депутат не напрямую, а "руками" подконтрольного ООО "Кингфишер", которое оформило право собственности на здание, в котором находился клуб "Шутерс".

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При этом не следует забывать, что Баленко сам является представителем киевской власти. Причем "профильным" – он входит в состав комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. То есть его давление – через "Кингфишер" – на Департамент территориального контроля Киева вполне возможно является конфликтом интересов.

OBOZ.UA продолжит следить за развитием ситуации вокруг Баленко. Больше – в следующих публикациях.