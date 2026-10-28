Идентификация в ПФУ до 31 декабря 2026 года: кому могут заморозить выплату пенсии

До 31 декабря 2026 года отдельные пенсионеры и получатели страховых выплат должны пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Если проигнорировать это требование, выплату пенсии могут приостановить до подтверждения личности. Ежегодная процедура касается людей, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Видео дня

Об этом регулярно напоминают в самом ПФУ. OBOZ.UA собрал ключевые факты о процедуре.

Важно! Тем, кто проходил идентификацию в 2025 году, в 2026-м нужно сделать это снова. В то же время, если человек уже подтвердил личность в течение 2026 года, повторно проходить процедуру до 31 декабря не нужно.

Кому обязательно пройти идентификацию до конца 2026 года

Обязательная процедура касается двух основных категорий получателей выплат:

Пенсионеров и получателей страховых выплат, временно находящихся за границей , в частности украинцев, которые выехали из-за войны, но продолжают получать выплаты от Пенсионного фонда Украины.

, в частности украинцев, которые выехали из-за войны, но продолжают получать выплаты от Пенсионного фонда Украины. Пенсионеров и получателей страховых выплат, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Речь идет не только о пенсиях по возрасту. Ко второй категории выплат, для получения которых необходимо подтвердить личность, относятся также страховые выплаты, в частности назначенные:

из-за несчастного случая на производстве;

из-за профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности.

Для людей, выехавших с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию, но продолжающих получать выплаты по адресу, относящемуся к ВОТ, действуют отдельные правила. В таких случаях необходимость идентификации зависит от обстоятельств выплаты и оформления документов.

РЕКЛАМА

Как пройти идентификацию, не выходя из дома

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов подтверждения личности. Поэтому украинцам за границей или на временно оккупированных территориях не обязательно лично приезжать в отделение ПФУ.

1. Онлайн через Дія.Підпис

Нужно авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпису (Дія ID). Пройти процедуру также можно через мобильное приложение "Пенсійний фонд України". После успешной авторизации и подтверждения личности по фото идентификация считается пройденной.

Главные истории дня

2. По видеоконференции с сотрудником ПФУ

Для этого нужно подать заявление на вебпортале Пенсионного фонда или записаться через контакт-центр. Во время видеосвязи сотрудник фонда проверит личность получателя выплат, в частности попросит показать документ, удостоверяющий личность. Для такого способа необязательно иметь электронную подпись.

3. Лично в сервисном центре ПФУ или банке

Подтвердить личность можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации. Также процедуру можно пройти в учреждении уполномоченного банка.

РЕКЛАМА

4. Через посольство или консульство Украины за рубежом

Украинцы, временно проживающие за пределами страны, могут обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение, чтобы получить документ, подтверждающий, что человек жив. Его нужно отправить в территориальный орган ПФУ вместе с соответствующим заявлением по почте или подать через вебпортал фонда, подписав документы квалифицированной электронной подписью.

Кому не нужно проходить процедуру ежегодно

Есть исключение для людей, которые выехали с временно оккупированных территорий, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплату пенсии по новому месту жительства. При соблюдении этих условий ежегодная физическая идентификация для них не обязательна.

РЕКЛАМА

В то же время самого факта выезда с оккупированной территории недостаточно. Если выплата по-прежнему оформлена по адресу на ВОТ, требование пройти идентификацию может сохраняться.

Кроме того, для людей, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию, действует требование подтвердить, что они не получают пенсионные или страховые выплаты от органов пенсионного обеспечения РФ.

Как проверить, нужно ли проходить идентификацию

Чтобы выяснить, подтверждена ли личность и когда в последний раз проводилась процедура, можно воспользоваться сервисом "Моя идентификация" в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины".

РЕКЛАМА

Также в веб-кабинете стоит проверить раздел "Мои сообщения": Пенсионный фонд отправляет туда информацию о необходимости пройти процедуру.

Если обязательная идентификация не пройдена в установленный срок, выплату пенсии или страховых средств могут прекратить. Для возобновления выплат нужно выполнить требование и пройти процедуру подтверждения личности.

Ранее OBOZ.UA сообщал о пенсиях по инвалидности с 1 ноября. Озвучены суммы, которые гарантированно будут получать украинцы.