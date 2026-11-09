Гривневый депозит против долларового: при каком курсе валютный вклад выиграет

Долларовый депозит в Украине в 2026 году обгонит гривневый по реальной доходности, когда его сумма после налогов и обратного обмена валют превысит выплату в гривне. Для сравнения нужны одинаковая начальная сумма, одинаковый срок и курс, по которому банк купит доллары в конце вклада.

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Средняя ставка UIRD – ее рассчитывают на основе процентов по гривневым вкладам на 12 месяцев в 20 крупнейших банках – в начале ноября составляла 14,17%, а самое высокое предложение достигало 17,5%. OBOZ.UA использовал эти два ориентира, чтобы рассчитать результат.

Главное, что нужно знать

В расчете для вкладов на 12 месяцев взяты 100 000 грн и долларовая ставка 2,5%.

При гривневой ставке 14,17% результаты сравняются при курсе покупки доллара банком примерно 50 грн , а при ставке 17,5% – около 51,16 грн .

, а при ставке 17,5% – около . Курс выше соответствующего порога даст преимущество долларовому депозиту, ниже – гривневому.

Сколько принесет гривневый депозит после налогов

Сравним размещение 100 000 грн на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока, без капитализации. Депозитные проценты в Украине сейчас облагаются НДФЛ по ставке 18%. Вместе с военным сбором 5% общее удержание составляет 23% процентного дохода.

Налог удерживает сам банк при начислении дохода. Таким образом, вкладчику остается 77% начисленных процентов:

при ставке 14,17% банк за год начислит 14 170 грн процентов;

налоги составят 3 259,1 грн;

чистый заработок – 10 910,9 грн ;

; общая выплата – 110 910,9 грн.

При ставке 17,5% чистый доход составит 13 475 грн, а выплата – 113 475 грн.

Курс доллара, при котором результаты сравняются

Государственный ПриватБанк на странице покупки валюты для размещения на вклад указывает пару курсов доллара: покупка – 45,35 грн, продажа – 45,95 грн. То есть вкладчик покупает валюту по "более дорогому" курсу продажи банка.

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За 100 000 грн по курсу 45,95 грн можно приобрести примерно 2 176,28 доллара. Если сразу продать эту валюту по 45,35 грн, вкладчик получил бы около 98 694,23 грн – на 1 305,77 грн меньше первоначальной суммы. Это лишь разница курсов – к ней банки или обменники могут добавить еще и отдельные комиссии.

Для долларового вклада берем годовую ставку 2,5% с выплатой процентов в конце срока: такие предложения, в частности, приводит "Минфин". После удержания 23% налога чистая доходность составляет 1,925%. Купленные за 100 000 грн примерно 2 176,28 доллара превратятся примерно в 2 218,17 доллара.

Главные истории дня

При такой доходности долларового депозита для равенства с гривневым вкладом под 14,17% курс покупки доллара банком в конце срока должен составлять примерно 50 грн за доллар. Для гривневого вклада под 17,5% порог – около 51,16 грн за доллар.

При таком курсе оба варианта дадут одинаковую сумму; выше него выиграет долларовый депозит, ниже – гривневый. Чем выше долларовая ставка, тем ниже необходимый курс.

Итак, при долларовой ставке 2,5% курс покупки должен вырасти примерно на 8,82% от начального курса продажи 45,95 грн или на 10,26% от начального курса покупки 45,35 грн, чтобы сравняться со средним гривневым вкладом. Для гривневого вклада под 17,5% необходим рост примерно на 11,34% и 12,81% соответственно.

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Начальная сумма не влияет на курс равенства: если ставки, срок и условия обмена одинаковы, пропорциональное увеличение обоих вкладов изменит суммы выплат, но не порог, при котором победит валютный вклад.

Как сообщал OBOZ.U", прогноз валютного рынка на конец 2026 года зависит от нескольких факторов. На курсовую ситуацию в конце 2026 года также будут влиять международная финансовая помощь, экспортно-импортный баланс и инфляционные ожидания.