Деньги с банковского счета могут неожиданно "исчезнуть": что изменится для украинцев с 23 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Второй гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийВторой гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньшеВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютПаспорта в Украине не оформляют уже 5 днейЭто касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может

Деньги с банковского счета могут неожиданно "исчезнуть": что изменится для украинцев с 23 октября

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Time to read6 мин
icon 777
С 23 октября все банки начнут подключаться к системе автоматизированного обмена данными. Иллюстрация
С 23 октября все банки начнут подключаться к системе автоматизированного обмена данными. Иллюстрация. Источник: создано с помощью ИИ

С 23 октября 2026 года в Украине изменится порядок взаимодействия всех банков с государственными и частными исполнителями. Речь идет об автоматическом взыскании долгов со счетов. Сейчас такой механизм действует только для клиентов государственных банков, однако новую систему внедрят для всех финансовых учреждений.

Изменения предусмотрены законом №4833-IX, который вступает в силу именно 23 октября. Согласно документу, банки, небанковские поставщики платежных услуг и эмитенты электронных денег будут подключаться к автоматизированному обмену информацией через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Это поможет быстрее находить счета и средства должников и проводить принудительное списание в рамках уже открытого исполнительного производства. При этом речь идет не о новом виде долгов и не о праве банков самостоятельно списывать деньги клиентов.

Читайте также
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 1,4 т.
Некоторые сервисы Минсоцполитики отключат на 2 дня: остановят ли украинцам выплаты
icon 1,4 т.
Некоторые сервисы Минсоцполитики отключат на 2 дня: остановят ли украинцам выплаты
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 7,6 т.
Десятки тысяч украинских беженцев решили остаться в стране ЕС: какие требования
icon 7,6 т.
Десятки тысяч украинских беженцев решили остаться в стране ЕС: какие требования
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 77,0 т.
Украинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилось
icon 77,0 т.
Украинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилось

Решение об открытии исполнительного производства, аресте средств и обращении взыскания принимает государственный или частный исполнитель. Банки исполняют соответствующие постановления и платежные инструкции.

Управляющий партнер адвокатского объединения Winner Игорь Ясько пояснил "Минфину": новые правила лишь переводят уже существующую процедуру в цифровой формат. "Это не новая схема автоматического списания долгов и не новая категория долгов, а цифровизация уже существующей процедуры исполнительного производства", – отметил Ясько.

Что изменится на практике: главное, что нужно знать

  • Главное изменение с 23 октября – скорость. Раньше поиск счетов и обмен документами между исполнителем и банком могли занимать много времени, а новая система предусматривает электронное взаимодействие через АСИП и быструю обработку новых документов.
  • Банки и система не принимают собственных решений о взыскании. Они обмениваются информацией и автоматизируют отдельные процессы производства, а процессуальные решения принимает государственный или частный исполнитель.
  • Для человека, в отношении которого уже открыли производство, это означает, что деньги на счете могут найти быстрее, а платежная инструкция на взыскание оперативнее поступит в банк.

Кого коснутся новые правила

Автоматизированный механизм будут применять к людям, в отношении которых уже открыто исполнительное производство на основании исполнительного документа. Это могут быть решения судов и другие решения, которые закон разрешает исполнять принудительно.

Система позволит получать информацию о счетах и электронных кошельках должника, а также об остатке средств. Но сам кредит, коммунальная задолженность или другой неисполненный платеж еще не означают, что банк начнет списывать деньги со счета.

Одно из главных изменений – скорость обмена информацией. По словам Ясько, банки и другие учреждения будут ежечасно проверять новые документы от исполнителей. На запрос о счетах и остатке средств они должны отвечать в течение часа рабочего времени.

Получив необходимые данные, исполнитель может наложить арест на средства и сформировать платежную инструкцию для их принудительного списания. Последовательность действий будет такой:

  • исполнитель направляет запрос;
  • система получает данные о счетах;
  • исполнитель накладывает арест;
  • банк получает платежную инструкцию;
  • необходимая сумма перечисляется для погашения долга.

Закон предусматривает, что обращение взыскания на средства на счетах и электронные деньги будет осуществляться через АСИП – в процессе информационного взаимодействия исполнителей с банками, небанковскими поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег.

Новые правила распространяются и на обычные текущие и депозитные счета, и на электронные кошельки и электронные деньги. К системе должны подключиться банки, небанковские поставщики платежных услуг, имеющие право открывать платежные счета, а также эмитенты электронных денег. Закон дает им шесть месяцев на подключение к соответствующему информационному взаимодействию.

Часть денег можно будет оставить на повседневные расходы

Автоматическое взыскание не отменяет предусмотренных законом гарантий для должника. Во время военного положения физическое лицо, на средства которого наложили арест, может определить один текущий счет в одном банке для расходных операций. В течение календарного месяца с него можно будет потратить сумму в пределах двух минимальных зарплат.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн. Таким образом, месячный лимит равен 17 294 грн. Это не означает, что на каждом счете должника автоматически будут оставлять неприкосновенными 17 294 грн. Человек может определить один счет для расходных операций и пользоваться им в пределах установленного лимита.

Закон также защищает от взыскания отдельные категории средств. Закон №4833-IX, в частности, содержит перечень счетов и средств, на которые запрещено обращать взыскание. В частности, это помощь в связи с беременностью и родами, выплаты при рождении или усыновлении ребенка, отдельные детские выплаты, помощь на лечение и погребение, а также ряд специальных выплат военнослужащим.

Если должник полностью погасил долг по исполнительному производству, которое соответствует установленным законом условиям, а также оплатил необходимые расходы, исполнительский сбор, штрафы и вознаграждение частного исполнителя, АСИП сформирует уведомление о погашении задолженности.

Это уведомление станет основанием для исключения информации о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста со средств или электронных денег, предусмотренных законом.

Могут ли забрать квартиру из-за долгов

Автоматический поиск денег не означает автоматического изъятия недвижимости. Если средств на счетах недостаточно, исполнитель может применить к имуществу должника другие предусмотренные законом меры.

Для единственного жилья действует отдельная защита. Взыскание на единственное жилье и земельный участок под ним не обращают, если сумма долга не превышает 50 минимальных зарплат – в 2026 году это 432 350 грн.

Это опровергает распространенную информацию о якобы существующем пороге в 20 минимальных зарплат. Есть также исключения, определенные законом, в частности ипотека или возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением, увечьем или смертью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также хотят разрешить списание до 100% просроченных кредитов для военных, военнопленных, пропавших без вести гражданских лиц, членов их семей и людей с инвалидностью, полученной в результате войны. В то же время списание не будет автоматическим, ведь банк сам будет решать, "прощать" ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения еще предстоит доработать из-за юридических и финансовых несогласованностей.

Похожие темы
УкраинадолгиЗаконодательствоправилабанк
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться