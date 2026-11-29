По расчетам банкиров, 100 000 грн, размещенные на годовом депозите под 14,3%, обеспечат более 11 000 грн чистого дохода. В то же время, по словам специалистов, для оценки выгодности банковского вклада важно учитывать не только объявленную ставку – ведь на доходность депозита также влияют налоги и инфляция.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В частности, отмечается, по словам директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, на конец октября средние ставки по гривневым вкладам составляли :

14% годовых на 3 месяца;

14,5% – на 6 месяцев;

около 15% – на 9 месяцев;

14,3% на 12 месяцев.

В то же время максимальная доходность, в зависимости от срока размещения средств, достигала:

17,2% годовых по 3-месячным депозитам;

17,25% – по 6-месячным;

около 17,1% – по 9-месячным;

17,5% – по годовым вкладам.

Поэтому, подсчитал он, если взять, к примеру, 100 000 грн и предположить, что проценты будут выплачены в конце срока без капитализации, то с учетом 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора:

По 3-месячному депозиту под 14% годовых вкладчик получит 3 500 грн начисленных процентов, или 2 695 грн чистого дохода после налогообложения.

вкладчик получит 3 500 грн начисленных процентов, или 2 695 грн чистого дохода после налогообложения. По максимальной ставке 17,2% начисленный доход составит 4 300 грн, а чистый – 3 311 грн.

По 6-месячному вкладу под 14,5% годовых начисленный доход составит 7 250 грн, из которых после уплаты налогов вкладчику останется около 5 583 грн. В то же время по максимальной ставке 17,25% можно получить 8 625 грн начисленных процентов, или около 6 641 грн чистого дохода.

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По 9-месячному депозиту под 15% годовых начисленные проценты составят 11 250 грн, а чистый доход – около 8 663 грн. По максимальной ставке 17,07% вкладчик получит около 12 803 грн начисленных процентов, или примерно 9 858 грн после налогообложения.

А вот годовой депозит под 14,3%, отметил Замотаев, обеспечит 14 300 грн начисленных процентов, или 11 011 грн чистого дохода. При максимальной ставке 17,5% начисленный доход составит 17 500 грн, из которых вкладчик фактически получит 13 475 грн.

"Приведенные расчеты являются ориентировочными, ведь фактическая сумма дохода будет зависеть от точного срока размещения, условий депозитной программы и порядка начисления процентов. Кроме того, максимальные ставки могут предусматривать специальные условия открытия вклада. Однако даже чистый номинальный доход не полностью отражает экономическую выгоду вкладчика. Особенно это касается депозитов сроком на 3-6 месяцев, по которым важно учитывать не только процентную ставку, но и возможные темпы роста потребительских цен в течение всего срока размещения средств", – объяснил он.

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Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых.