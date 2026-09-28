Для украинцев, пользующихся мобильной версией Дії, часть функционала приложения будет временно недоступна. В частности, речь идет о документах и некоторых других сервисах.

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Об этом сообщили разработчики Дії. Причиной названы технические работы со стороны Государственной миграционной службы.

"Если в ближайшее время вы планируете пользоваться документами, в частности паспортами, водительскими удостоверениями, рекомендуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться єДокументом в Дії", – советуют украинцам.

Разработчики уверяют, что уже работают над тем, чтобы как можно быстрее завершить все работы и вернуть Дію в привычный режим.

В Дію добавили новую функцию для бронирования работников от мобилизации

В августе 2026 года в Украине упростили процедуру ведения воинского учетатрудоустроенных работников. Предприятиям, учреждениям и организациям разрешили оперативно сверять и обновлять военно-учетные данные работников с реестром "Оберег", что является необходимым условием для их бронирования от мобилизации. Теперь это можно сделать без личного посещения ТЦК и СП – через портал Дія.

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Все изменения вносятся руководителем предприятия или уполномоченным лицом по военному учету. Им необходимо:

авторизоваться на портал Дія:

на портал Дія: внести необходимые кадровые или персональные данные работника;

подписать уведомление квалифицированной электронной подписью (КЭП);

(КЭП); после проверки информация автоматически обновляется в Едином государственном реестре "Оберег" в течение 72 часов, о чем придет уведомление на электронную почту.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт объяснил, как открыть ФЛП через "Дию" без ошибок. Украинцам рассказали, на какие нюансы следует обратить внимание.