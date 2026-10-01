С октября для ВПЛ вступили в силу новые правила: что изменится и кого могут лишить статуса

С 22 октября 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут по месту своего фактического проживания после перемещения регистрировать индивидуального предпринимателя, создавать юридическое лицо с собственным участием, осуществлять независимую профессиональную деятельность, а также прекращать предпринимательскую деятельность. Одновременно вступит в силу новая редакция закона о ВПЛ, которая также предусматривает новые правила пребывания переселенцев за рубежом, оценки их потребностей, государственной поддержки и защиты отдельных категорий заемщиков.

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Об этом говорится в новом законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" № 4924-IX. Новая редакция закона вступит в силу 22 октября и заменит законодательство, регулировавшее статус и основные права ВПЛ с 2014 года.

Изменения касаются не только предпринимательства. Закон по-новому определяет ряд правил, касающихся статуса ВПЛ, пребывания за рубежом, оценки потребностей переселенцев и предоставления государственной поддержки.

Как ВПЛ смогут регистрировать ФЛП

Одно из практических изменений касается людей, которые после вынужденного перемещения хотят открыть собственное дело. С 22 октября государственная регистрация ВПЛ в качестве физического лица-предпринимателя будет осуществляться по его заявлению по месту проживания внутренне перемещенного лица.

То есть при решении вопроса о регистрации предпринимательской деятельности будет учитываться место, где человек фактически проживает после перемещения. Сам закон определяет место проживания ВПЛ как адрес, по которому внутренне перемещенное лицо фактически проживает после перемещения и который использует для реализации своих прав и свобод.

Новые правила коснутся не только ФЛП

Возможности, предусмотренные законом, не ограничиваются регистрацией физического лица-предпринимателя. По месту жительства ВПЛ также можно будет зарегистрировать создание юридического лица, если переселенец входит в состав его учредителей.

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Например, если человек после перемещения решит не регистрировать ИП, а вместе с другими учредителями создать компанию, закон также позволит проводить соответствующую регистрацию с учетом его нынешнего места проживания. Кроме того, новый порядок распространяется на ВПЛ, занимающихся независимой профессиональной деятельностью. Закон прямо предусматривает возможность соответствующей регистрации по месту жительства после перемещения.

Закрыть ИП после переезда можно будет по месту жительства

Отдельно законодатели урегулировали ситуацию, когда предпринимательскую деятельность нужно не начинать, а прекратить. Если человек был вынужден переехать, прекращение предпринимательской деятельности ИП после переезда также будет осуществляться по месту жительства ВПЛ.

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Аналогичное правило предусмотрено для прекращения независимой профессиональной деятельности. Хотя новые правила в отношении ВПЛ вступают в силу в октябре, важно учитывать конкретную дату. Новая редакция вступит в силу 22 октября 2026 года. Именно с этой даты должны начать действовать предусмотренные документом новые положения, в частности касающиеся регистрации предпринимательской деятельности.

ВПЛ могут лишиться статуса из-за длительного пребывания за границей

Одним из наиболее заметных изменений нового закона является урегулирование вопроса длительного пребывания внутренне перемещенных лиц за пределами Украины. Закон предусматривает возможность утраты статуса ВПЛ, если человек находится за границей более 90 календарных дней подряд или более 180 календарных дней в совокупности в течение года.

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В то же время это правило не должно применяться механически ко всем случаям длительного пребывания за пределами страны. Закон предусматривает возможность учета обоснованных причин. Перечень таких причин и предельные сроки пребывания за границей должны быть дополнительно определены Кабинетом министров.

Даже если человека снимут с учета, новый закон оставляет возможность повторного получения статуса. Если обстоятельства, из-за которых ВПЛ было снято с учета, изменились, человек сможет повторно обратиться для постановки на учет в качестве внутренне перемещенного лица.

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Помощь ВПЛ хотят сделать более адресной

Еще один крупный блок нового закона касается государственной поддержки переселенцев. Документ предусматривает оценку потребностей ВПЛ, уровня их удовлетворения и степени интеграции человека по нынешнему месту жительства. Именно результаты такой оценки должны учитываться при предоставлении государственной поддержки.

Саму помощь на проживание для ВПЛ закон не отменяет. Она остается одним из видов государственной поддержки внутренне перемещенных лиц. В то же время конкретный размер такой помощи, порядок ее назначения и продолжительность выплат будет определять Кабинет министров.

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Предусмотрена также защита отдельных ВПЛ, имеющих кредиты

Новый закон содержит положения и в отношении кредитных обязательств. Для определенных категорий внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся или велись боевые действия, предусмотрена защита от начисления штрафов и пени по кредитам. Также законодательство предусматривает возможность перерасчета задолженности при установленных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся перейти к новой системе социальной поддержки, при которой несколько видов помощи объединят в одну выплату для семьи, а ее размер будет определяться индивидуально с учетом доходов и имущественного положения. Законопроект уже поддержал профильный комитет Рады во втором чтении, однако окончательно закон еще не принят – следующим шагом должно стать голосование народных депутатов в сессионном зале.

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