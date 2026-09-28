В Украине планируют системно обновить систему категорий транспортных средств, изменить возрастной ценз и ужесточить требования к допуску лиц к управлению транспортными средствами. В частности, могут появиться новые категории АМ и А2, а за руль грузовиков можно будет сесть только с 21 года.

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Соответствующие изменения прописаны в доработанном правительственном законопроекте, направленном на масштабную адаптацию национального законодательства в сфере дорожного движения к европейским нормам. Он имплементирует новую Директиву ЕС 2025/2205 о водительских удостоверениях, пишут медиа.

Какие ключевые изменения предлагают

Законопроект обновляет перечень категорий и детализирует характеристики транспортных средств (масса, мощность, количество пассажирских мест и допустимая масса прицепа). В частности, предлагается ввести следующий перечень водительских категорий:

Категория AM (мопеды): доступна с 15 лет;

доступна с Легковые автомобили (категория B): управление разрешается с 17 лет , но исключительно в сопровождении опытного водителя;

управление разрешается с , но исключительно в сопровождении опытного водителя; Мотоциклы (категории A2 и A):

A2 (мотоциклы мощностью до 35 кВт) – доступна с 18 лет;

(мотоциклы мощностью до 35 кВт) – доступна с

A (мощные мотоциклы) – открывается с 20 лет (при наличии не менее двух лет стажа вождения A2) или с 24 лет (без предварительного стажа);

(мощные мотоциклы) – открывается с (при наличии не менее двух лет стажа вождения A2) или с (без предварительного стажа); Грузовой и пассажирский транспорт:

базовый возраст для категорий C и CE повышается до 21 года;

повышается до

для категорий D и DE базовый возраст повышается до 24 лет .

базовый возраст повышается до .

для лиц с соответствующим профессиональным образованием предусмотрены отдельные правила.

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Какие еще правила хотят переписать

Первое водительское удостоверение выдается сроком на два года . Лишение права управления транспортным средством в течение этого периода влечет за собой полное прекращение действия удостоверения .

. Лишение права управления транспортным средством в течение этого периода влечет за собой . Получение водительских документов другого государства делает украинское удостоверение недействительным .

. Сведения о медицинских противопоказаниях, непрохождении обязательного осмотра или лишении прав будут фиксироваться в Едином государственном реестре транспортных средств.

Если срок приостановления права управления превышает один год, для восстановления документов потребуется повторная сдача экзаменов и прохождение медицинской комиссии.

Главные истории дня

Влияние на бизнес, перевозчиков и кадровую политику

Для транспортных, логистических, аграрных компаний и индивидуальных предпринимателей-перевозчиков принятие закона создаст необходимость пересмотра внутренних процедур допуска персонала.

Контроль соответствия категорий:

работодателям придется тщательно проверить, соответствуют ли категории в удостоверениях водителей техническим характеристикам конкретных транспортных средств автопарка.

Риски во время рейсов

Правоохранительные органы получат полномочия изымать недействительные удостоверения непосредственно во время проверки. Допуск к рейсу лиц с проблемными документами создает риск мгновенного простоя транспорта.

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Кадровые коррективы

Изменение возрастных ограничений для грузовой и пассажирской техники повлияет на привлечение молодых специалистов, заставляя кадровые службы учитывать новые правила профессионального образования.

Бесперебойность операционной деятельности

Хотя законопроект не содержит прямых изменений в бухгалтерском и налоговом учете, надлежащее юридическое оформление допуска штатного персонала имеет решающее значение для предотвращения логистических сбоев.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что новое правительство Украины планирует ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). В частности, Кабмин планирует ускорить внедрение в Украине системы штрафных баллов за нарушения на дорогах, закупить дополнительные камеры фиксации скорости движения и вернуть патрули-"фантомы".

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